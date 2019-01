Zdravlje je sve više u fokusu i sve je više robota osmišljenih za pomoć starijima

Kamo ide tehnologija? Koji i kakvi uređaji dolaze i koliko će odrediti način na koji radimo i živimo? Na ta pitanja pokušali su odgovoriti izlagači na najvećem svjetskom showu potrošačke elektronike - CES-u, koji se proteklog tjedna održao u Las Vegasu.

Ove je godine CES okupio više od 4500 izlagača, samo u startup dijelu bilo je 1200 tvrtki koje su pokazale svoje novitete, a sajam je ukupno posjetilo 180.000 ljudi. Premda se na prvu čini da nema ničeg novog jer opet se, kao i već nekoliko godina u nizu, priča o umjetnoj inteligenciji, samovozećim automobilima, robotima i novim mrežama, valja naglasiti da su svake godine uređaji i njihove mogućnosti veće i kvalitetnije. Prvi izvještaji s CES-a slični su izvještajima s nekog auto-showa. Jer neporeciva je sve tješnja veza između vozila i napredne tehnologije.

Auti kao dnevni boravak

Ovoga puta radilo se, naravno, o automatizaciji vožnje ali i svih onih softverskih pomagala i usluga koje se sada ugrađuju u automobile gotovo kao standardna oprema. Kada je o automatizaciji riječ, dostignuta je ‘razina tri’. Naime, sada automobili imaju djelomičnu autonomiju odnosno prilagodljivo držanje trake ili pomoć pri parkiranju. “Razina tri”, pokazao je CES 2019., jest kada je vozilo u potpunoj kontroli barem dio vremena. Ove godine svojim samovoznim vozilima pokazali su to GM, Ford i Daimler. Stoga je neupitno da će vozila u narednom desetljeću postati dnevni boravci na kotačima i bit će iznimno važno kako su uređena i što sve nude. Osobni asistenti već su postali suvozači a svake godine postaju sve pametniji.

Osim u vozilima, oni su se rasprostranili na sve ‘stvari’ i uređaje. Samo Amazonov softver Alexa ugrađen je u 28.000 proizvoda koji već jesu na tržištu, dok iz Googlea kažu da je njihov Assistant prisutan u milijardu uređaja, što i nije toliko nevjerojatno budući da je Assistant dio operativnog sustava Android. Virtualni asistenti tako iz godine u godinu napreduju i pokušavaju promijeniti navike ljudi. Naime, baš kad smo svi zašutjeli i prilagodili se e-mail ili chat aplikaciji, sada bismo trebali razvijati komunikaciju s virtualnim asistentom koji ‘viri’ iz svakog novog pametnog uređaja i prati nas po kući ali i izvan nje. Primjerice, novi Samsungov hladnjak koji je i lani govorio sada je napredovao do stupnja da raspoznaje glasove članova obitelji pa sa svakim ima ‘personaliziranu’ komunikaciju.

Prema Googleu sada četiri puta više ljudi koristi Assistant nego u 2017. Još uvijek osobni asistenti ne govore hrvatski tako da smo zasad, ovisno o kutu gledanja, pošteđeni ili zakinuti za komunikaciju s predmetima, no ako je vjerovati trendovima s CES-a, nećemo to nikako izbjeći. Naravno, televizori su izrazito pogodni za komunikaciju, tako da i oni postaju pametniji, a CES doista ne bi bio tehno-show kad ne bi ponudio novitete upravo u tom dijelu. Tako su ove godine vladali ogromni televizori sada već s kvalitetom slike 8K. LG je još lani predstavio televizore koji se dok su u stanju mirovanja uvlače u svoju kutiju, no ove su godine pokazali pravi proizvod koji će uskoro u prodaju.

Mreže 5G kao preduvjet

Apple, koji ne sudjeluje na showu kao proizvođač hardvera, ipak je bio na CES-u jer Samsung je predstavio TV koji ima integriran iTunes. Što znači da nema potrebe da imate Appleov hardver za stream iTunesa. Iako ni to baš nije relevantno za hrvatsko tržište jer ako netko i nabavi vjerojatno enormno skup Samsungov TV, iTunes je i dalje onemogućen za hrvatsko tržište. A da bi sve bolje funkcioniralo, jedan od istaknutih trendova jest neizbježni 5G ili mobilna mreža pete generacije. Važna je i neizostavna u tehnološkom razvoju jer za razliku od dosadašnjih mogućnosti mreža, ova nova trebala bi cijeli ekosustav podići na novu razinu. Do sada se uvijek govorilo o povezivanju ljudi, dok bi nova mreža trebala omogućiti savršenu vezu među stvarima odnosno uređajima pa posljedično i ljudima.

Istina, sve najave s CES-a pa tako i o mobitelima koji će raditi na novim 5G standardima, bile su za sljedeću godinu. No ni oni neće moći raditi ako se mreže ne promijene. A da bi one funkcionirale potrebna su velika ulaganja operatera, bilo u koncesije bilo u novu opremu. Stoga će vjerojatno i sljedeći CES biti posvećen 5G mrežama. CES, najveća svjetska tehno pozornica pokazala je niz novih gadgeta koji se uglavnom tiču pametnog doma, vozila, gradova... Razgovaralo se i o pametnijim i bržim mrežama. Sigurnost i privatnost nisu bile u fokusu, no i to će svakako biti tehnološki trend u 2019.