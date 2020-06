Zbog bojkota oglašavanja Zuckerberg izgubio sedam milijardi dolara

Mark Zuckerberg postao je siromašniji za 7,2 milijarde dolara nakon što su tvrtke povukle oglase s Facebooka. Dionice kompanije na društvenim mrežama pale su, naime, u petak za 8,3 posto, najviše u tri mjeseca, nakon što se Unilever, jedan od najvećih svjetskih oglašivača, pridružio drugim brandovima u bojkotu oglasa na društvenoj mreži, piše Bloomberg.

Kampanja "Stop mržnji radi profita" počet će pozivati ​​velike tvrtke u Europi da se pridruže bojkotu, rekao je Jim Steyer, izvršni direktor Common Sense Media, u intervjuu Reutersu . Otkako je kampanja pokrenuta početkom ovog mjeseca, više od 160 tvrtki, uključujući Verizon Communications i Unilever , potpisalo je da će srpnja prestati kupovati oglase na najvećoj svjetskoj društvenoj platformi.

Free Press i Common Sense, uz američke udruge za građanska prava Color of Change i Anti-Defamation League pokrenule su kampanju nakon smrti Georgea Floyda, nenaoružanog afroamerikanca kojeg je ubila policija Minneapolisa.

"Sljedeća je granica globalni pritisak", rekao je Steyer dodajući da se nadaju da će Europe zauzeti čvršći stav spram Facebooka. Europska komisija u lipnju je objavila nove smjernice za tehnološke tvrtke, uključujući Facebook, da podnose mjesečna izvješća o postupanju s dezinformacijama s koronavirusom.

Proširivanje kampanje izvan Sjedinjenih Država oduzet će veći dio Facebook prihoda od oglašavanja, ali vjerojatno neće imati financijski utjecaj, piše Reuters. Godišnje Facebook generira 70 milijardi dolara od prodaje oglas, a otprilike četvrtinu otpada na oglase velikih kompanija, a velika većina prihoda dolazi od malih poduzeća.

Mark Zuckerberg, osnivač i prvi čovjek Facebooka, pak, oglasio se u petak te kazao da Facebook nastoji poboljšati politiku sadržaja na društvenim mrežama, istovremeno gradeći proizvode za promicanje rasne pravde. "Znam da mnogi od vas misle kako smo prošloga tjedna trebali na neki način označiti predsjednikove postove", napisao je Zuckerberg u postu na blogu, govoreći o svojoj ranijoj odluci da neće ukloniti Trumpov post koji sadrži frazu "kad počne pljačkanje, počinje i pucanje" (engl: "when the looting starts, the shooting starts").

Bojkot je ubrzan kako bi uključio i druge platforme za digitalno oglašavanje poput Twittera. Starbucks je rekao u nedjelju da će zaustaviti oglašavanje na svim platformama društvenih medija dok surađuje s organizacijama za građanska prava kako bi "zaustavio širenje govora mržnje". Bojkot od mjesec dana najavila je Coca Cola, Viber je pak potpuno prekinuo poslovnu suradnju.