Zašto se digitalno oglašavanje u Hrvatskoj smatra crnom kutijom

Na ovogodišnji Digital Takeover, koji će se održati 12. ožujka u Cinestaru Branimir Centra, stižu neki od trenutno najvećih svjetskih govornika iz sfere digitala, oglašavanja i biznisa. Keynote speakeri Dr. A. Kjell Nordstrom, Johan Ronnestam, Jesper Laursen i dr. Nenad Filipović održat će predavanja na konferenciji, a osim njih u sklopu više od deset sati bogatog programa posjetitelji će moći poslušati stručni panel pod nazivom "It's time for the truth: Digital advertising metrics explained". Na panelu sudjeluju lideri vodećih digitalnih kompanija, domaći i regionalni decision-makeri: Boris Trupčević - generalni menadžer za Hrvatsku, Styria Media International, Zoran Turković - direktor digitalnih medija 24sata, Igor Žeželj - izvršni direktor kompanije Wireless Media te Vedad Mulalić - menadžer za Strateške Partnere u Adriatics regiji, Online Partnerships Group - Google EU.

Zoran Turković - direktor digitalnih medija 24sata Na panelu "It's time for the truth: Digital advertising metrics explained" govorit će se o aktualnoj temi digitalnog oglašavanja, novim formatima i kanalima koji mijenjaju ovu oglašivačku platformu te izazovima, redefiniranju i prilagodbi medija i oglašivača u multimedijalnom tržištu. Trendovi u ulaganjima u oglašavanje mijenjanju se iz godine u godinu dolaskom novih platformi kao i zahvaljujući boljem uvidu u navike konzumacije sadržaja koje se rapidno mijenjanju. Oglašivači budno prate trendove i traže najefikasnije i najefektivnije načine kako doći do publike, a poseban se fokus stavlja na digitalne medije koji nisu samo jedan od novih kanala promocije ili dodatna stavka u medijskom planu već diktiraju komunikaciju na ostalim kanalima i oglašivačima nude brojne mogućnosti, ali i iziskuju veliku kreativnost, "open-minded“ pristup i konstantnu upućenost u trendove jer u svijetu digitalne transformacije kašnjenje nipošto nije dopustivo.

Igor Žeželj - izvršni direktor kompanije Wireless Media S druge strane, želje oglašivača su jednostavne – efikasne i efektivne kampanje kojima će dosegnuti ciljanu skupinu i postići maksimalan uspjeh. A kojim se metrikama pri tom treba voditi da bi oglašavanje bilo uspješno objasnio je Zoran Turković: "Ono što je univerzalno sigurno jest da se treba smanjiti ovisnost o CTR-u zbog nepouzdanosti i pretjeranom fokusu na kratkoročne rezultate. Početkom 2019. krenula je kampanja u režiji IAB-a koja za cilj ima upravo smanjenje te ovisnosti. Mjerenje uspješnosti određene kampanje zavisi o ciljevima iz kojih pak proizlaze indikatori uspješnosti. Dakle, svaka kampanja za mjerenje uspješnosti treba koristiti različitu paletu iliti kombinaciju metrika".

Važnost i uloga postojanja nezavisne krovne organizacije koja se brine o digitalnom oglašavanju poput globalne agencije IAB je značajna, a razloge za to naveo je Igor Žeželj, član uprave IAB-a Srbija: "IAB Srbija okuplja sve relevantne digitalne medije, agencije različitih vrsta, tehnološke platforme, digitalne servise i konzultantske kuće. Uvjeren sam da je ovako široko postavljena organizacija jedino moguće riješenje za dinamičan razvoj digitalnog ekosistema, a koji prirodno zahtjeva interdisciplinarnost i kolaboraciju. Tako rješavamo probleme između i oko nas, educiramo tržište, natječemo se i usput stalno rastemo".

Vedad Mulalić - menadžer za Strateške Partnere u Adriatics regiji, Online Partnerships Group - Google EU Digitalno oglašavanje često se smatra crnom kutijom. Iskusni medijski stručnjak i direktor za Hrvatsku, Styria Media Group Boris Trupčević kazao je kako se formulacija "black box" koristi prvenstveno zbog neznanja. "Ono što ne poznajemo, toga se pomalo bojimo i mistificiramo, tako je od početka čovječanstva. Crna kutija u digitalnom oglašavanju zapravo je narančasta, poput one u zrakoplovima. Sve se bilježi, sve je precizno i sve je poznato. No, potrebno je znanje da bi se te podatke ispravno interpretiralo i upregnulo u vlastitu korist. O crnoj kutiji, zbog poprilične netransparentnosti, možemo pričati samo u slučaju društvenih mreža i globalnih platformi - tamo zaista ne znate gdje će vaša komunikacija završiti".

Sudeći prema ovim najavama posjetitelje na panelu "It's time for the truth: Digital advertising metrics explained" zasigurno očekuje konstruktivna diskusija i "know-how" o aktualnim trendovima u digitalnom oglašavanju.

Konferencija Digital Takeover održava se 12. ožujka u Cinestaru Branimir Centra Zagreb. Ekskluzivni edukacijski partner konferencije je IEDC-Poslovna škola Bled.

