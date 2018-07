Zašto je važno imati jače  i brže mreže ili što je 5G?

U svijetu telekoma tjedan je protekao u znaku 5G-a. HT i Vipnet pokrenuli su igru tko je prvi! Sudeći prema korporativnim objavama i entuzijastičnim članovima uprava koji su tehnološki napredak i prezentirali, obje tvrtke neupitno su osvojile prvo mjesto. Vipnet je to učinio samostalno uz video uradak, dok je HT to učinio jučer u Puli jer, tvrde, Istra je spremna za 5G. No, na stranu nastojanja da uvjere svoje korisnike i pratitelje na društvenim mrežama da su upravo oni prvi i najbolji, 5G ili nova generacija mreža iznimno je bitna i važna stvar, ne samo za telekome već i za napredak društva u cjelini.

Drukčiji život

5G trebao bi posve promijeniti načina na koji niz stvari funkcionira, od zabave do zdravlja, pa samim tim života i poslovanja. 5G u osnovi omogućava superbrzi internet, bez kašnjenja, omogućava razvoj i funkcioniranje interneta stvari, razvoja umjetne inteligencije i u to ime niz novih poslovnih prilika ali i kvalitetnijeg života. Primjerice, da je 5G potpuno implementiran i da su samovozeći automobili tehnološki sigurni i pravno regulirani, nakon nogometnog slavlja nitko ne bi bio zabrinut je li previše popio. Sjeo bi u auto koji bi ga sam odvezao kući. uz pravu i ažuriranu navigaciju. Dok bi u području zdravstva dijagnostika i operacije uz virtualnu stvarnost ili robotske pomagače bili sigurniji i dostupniji, kao i nadzor nekih vitalnih funkcija i kretanja pacijenata. Virtualna realnost, omogućila bi svima da “sjede” na sastancima neovisno gdje se fizički nalazili, i bez kašnjenja “signala” sudjeluju u raspravi To su samo neki jednostavni primjeri primjene 5G-a koji će se događati, no ne odjednom već korak po korak.

5G grad u svakoj državi

Da bi 5G bio što funkcionalniji potrebno je i dodijeliti drugu digitalnu dividendu, a upravo jučer je održan i sastanak Povjerenstva koje se time bavi. Kako nam je kazao Tonko Obuljen, predsjednik vijeća HAKOM-a, dogovorili su se da do nove godine izrade Nacionalni plan ili hodogram prelaska na DVBT2 odnosno oslobađanje spektra druge digitalne dividende. Usto kazao je kako HAKOM ima i stručnu radnu skupinu za 5G koja usko i dobro surađuje s telekomima. Ipak, oprezan je u procjenama kada će doista 5G komercijalno zaživjeti, te radije glasa za 2021, a ne 2020.

Spram političkog plana EU komercijalno bi 5G trebao zaživjeti do 2020. i to tako da barem jedan grad u svakoj državi ima 5G mogućnosti. A tko je prvi u domaćoj utrci, kaže Obuljen nije važno. Podržava testiranja jer radi se o tehnološkom napretku i svako nadmetanje je dobrodošlo. Ne bi li 5G bio spreman potrebna su i ulaganja, a telekomi već duže vrijeme smatraju da bi ulaganja bila veća ako se neporezni nameti smanje poput naknade za radiofrekvencijski spektar. Usto osnovna optička infrastruktura nužna je za funkcioniranje 5G-a, ali to je jedna druga priča.