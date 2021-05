Zaigrajte Go Viral! i saznajte kako se šire lažne vijesti

Laž se može činiti uvjerljivijom kad iza nje stoji neki izvor. Čak i ako taj izvor ne postoji, nije kredibilan ili je krivo citiran. Jedna je to od lekcija koju ćete na svojoj koži osjetiti u svega pet minuta igrajući igru Go Viral! koju je u suradnji s britanskom vladom osmislio tim znanstvenika sa Sveučilišta u Cambridgeu kako bi kod igrača osvijestili tehnike koje neki ljudi koriste kako bi njihovi postovi ili tvrdnje – a ustvari dezinformacije – o COVID-19 postali viralni i tako došli do široke publike.

Poanta igre je da se igrača stavlja u poziciju nekoga tko želi dobiti što više lajkova za svoje tvrdnje, pa se kroz osobno iskustvo manipulatora igrač uči prepoznati trikove kojima se služe oni koji dezinformacije šire. Go Viral! je koncipiran na bazi jednostavnog vodiča kojim igrač prolazi kroz tri osnovne tehnike: korištenje emocionalnih izraza kako bi se potaknuo bijes ili strah, uključivanje lažnih stručnjaka kako bi se posijala sumnja te izmišljanje teorija zavjere za skupljanje lajkova.

Diskreditacija i zavjere

Igrači spoznaju kako se stvarne vijesti diskreditiraju upotrebom lažnih liječnika odnosno nadriliječnika i njihovih pripravaka te kako se glasine poput zavjera o 5G mreži ustvari lako promoviraju. Igra pokazuje i kako se videouraci, snimljeni izvan konteksta COVID-a, koriste kako bi dodali kredibilnost lažnim vijestima koje se zatim zbog toga brzo prošire izvan kontrole pa završe i u ozbiljnim medijima. Jedan od primjera pokazuje videosnimku iz 2017. godine koju je netko odlučio iskoristiti u 2020. i to na način da uz objavu snimke govori da je ona nastala nedavno. Naravno, snimka je iskorištena kako bi se dokazala neka situacija povezana s COVID-19, što nema nikakvog smisla jer taj virus nije postojao tri godine prije, tj. u vrijeme kad je snimka nastala.

Porast infodemije

Inače, Svjetska zdravstvena organizacija već je pri samom početku izbijanja pandemije upozorila na tzv. infodemiju, odnosno porast netočnih informacija vezanih uz COVID-19. Ako se ne adresira, infodemija može umanjiti povjerenje u cijepljenje i općenito borbu protiv tog virusa. Istraživanje psihologa s Cambridgea, u suradnji s kojima je igra i napravljena, pokazalo je da, kada se ljudima pruži prilika da se sami okušaju u tehnikama koje se na društvenim mrežama koriste za širenje lažnih vijesti, to povećava njihovu sposobnost da identificiraju i u budućnosti odbace dezinformacije.

Konkretno, samo jedno igranje Go Virala! povećava prepoznavanje lažnih vijesti te smanjuje mogućnost nasjedanja na takve vijesti za prosječno 21 posto. Uz sve to postoji i natjecateljska komponenta jer igrači skupljaju i bodove – što više manipulacija, bolji rezultat. Igru možete besplatno zaigrati na www.goviralgame.com/hr te i sami provjeriti koliko ste dobar manipulator.