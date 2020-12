Za uređaj koji su napravili splitski učenici interes pokazali i Kinezi

Ako je u ovoj pandemiji porasla potrošnja nekog sredstva, onda je to svakako dezinficijens. Aparati za dezinfekciju stoje na ulazu u svaki veći dućan, u svaki šoping-centar ili bilo koji drugi sličan objekt. I redovito je riječ o tehnički jednostavnim uređajima. Međutim, u Centru izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije osmislili su daleko inovativniji i korisniji uređaj. Ivica Garmaz i Antonio Nikolić, polaznici programa Centra izvrsnosti novih tehnologija, inače učenici 3. i 4. razreda III. gimnazije Split pod mentorstvom Tonija Jagnjića, voditelja programa Centra i Ivice Zelića, ravnatelja Centra napravili su GreenBox, inovativan uređaj s tri funkcije.

– Osim osnovne funkcije, a to je dezinfekcija ruku, promoviramo i ekološku svijest jer uređajem se zbrinjava i elektronički otpad kroz dva spremnika u koji se pohranjuju mobiteli i baterije se dalje mogu iskoristiti u reciklaži, što nam je posebno interesantno, jer je riječ o idealnom materijalu za rad s djecom u sklopu programa – kaže nam prof. Ivica Zelić. Projekt koji je došao do funkcionalnog prototipa rezultat je zadatka koji je postavio Centar.

Spojen na internet

– Bilo je to postavljanje LED ekrana unutar škola. No, stigla je pandemija pa smo projekt proširili na uređaj za dezinfekciju, a onda smo došli i do ideje za pohranu elektroničkog otpada. Od informativnog ekrana koji je već bio napola i riješen došli smo do GreenBoxa na jedan spontan više nego namjeran način – tumači nam Antonio. Krenulo se s time kako doći do rješenja, funkcionalnog LED ekrana, slijedi izrada tog LED ekrana, pa testiranje i izbacivanje gotovog rješenja, zapravo komercijalnog proizvoda.

– Softversko rješenje zapravo su dva rješenja, jedno su obavijesti ili reklame na ekranu, a drugo je vezano za spremnik, mjerenje preostalog dezinficijensa koje se šalje na naš server. S oba se rješenja upravlja s jednog mjesta, krajnji korisnik u svakom trenutku vidi koliko je ostalo dezinficijensa, a poruke na ekranima može mijenjati kad je potrebno. Jer uređaj je spojen na internet pa kroz odgovarajuće mrežne protokole šalje te obavijesti na server – govore tvorci GreenBoxa. Prvenstveno su koristili domaći proizvod, poput vage za mjerenje ili sklopova utemeljenih na platformi Arduino koji su stigli iz e-radionice iz Osijeka. Ako nešto i nije domaći proizvod, poput računala, sigurno je u Hrvatskoj nabavljeno, kažu. Prototip je 1. lipnja postavljen u zgradu Županije gdje se do 15. srpnja gledalo kako uređaj funkcionira i uklanjali nedostaci.

– Nakon toga se krenulo u sklapanje serije od 20 uređaja od kojih je 15 postavljeni po splitskim srednjim , a pet se koristi za prezentacije i sajmove. Iako se praktično radi o proizvodnji, željeli bismo da to ostane školski proizvod. Dogovaramo s Obrtničko-tehničkom školom u Splitu izradu vanjske konstrukcije, a s Elektrotehničkom školom elektroničkih sklopova. Dečki bi ostali kao kontrolori kvalitete. No, u međuvremenu nam se prije tjedan dana mailom javila jedna tvrtka iz Shenzhena u Kini. Pronašli su nas putem interneta i traže da vidimo možemo li surađivati, razvili su sličan uređaj, no koji ima nekih mana. Dogovorili smo suradnju, dobili smo neke od komponenti po povoljnijim cijenama, a postoji i mogućnost masovne proizvodnje kod njih – govori nam prof. Ivica Zelić. Inače je nastojanje Centra koji vodi nadarene učenike dodatno obu-čavati za rješavanje problema, i kroz stvaranje proizvoda za kakve uoče da ih nema na tržištu.

– U budućnosti nam je ideja i osnivanje startupova gdje bi, možda, doista i stvorili sami svoja radna mjesta, imali bi udio, a mi bismo i dalje ulagali u njihovo znanje i davali podršku. No, za to nam treba još vremena i ljudi, novca, prostora – kaže Zelić ističući GreenBox kao primjer kako funkcionira proces učenja i stvaranja u Centru izvrsnosti koji je pokrenut 2016. Županija, koja je i osnivač, Centru pokriva osnovne troškove funkcioniranja i provedbe programa za učenike kojih je ove godine 394 koje prati 109 mentora. Iz EU je kroz dvogodišnji projekt došlo 1,147.000 kuna, za daljnji razvoj ovog programa treba, dakako, više sredstava. U listopadu je program nastavljen te se sada razvija sedam-osam proizvoda o kojima ćemo uskoro čuti.

Košta 6000 kuna

– Nadamo se da ćemo dovršiti spremnik s razvrstavanjem otpada koji može razvrstati mješoviti otpad umjesto vas. I bio bi po razumnoj cijeni, kada ga dovršimo. Tako nešto očito nije lako napraviti, no nadam se da ćemo kroz Centar moći napraviti barem jednostavniju, varijantu – kaže Antonio. S GreenBoxom koji je uređaj za dezinfekciju, spremnik za elektronički otpad i LED zaslon napravljen je dobar posao, čemu svjedoče i nagrade na sajmu INOVA MLADI 2020 – zlato za softver i posebna nagrada Platina i to između 184 izloška i 300 sudionika.

– Sada je zbog trenutačne situacije najvažnija funkcija dezinfekcije, no kada pandemija prođe, GreenBox može prerasti i u nešto više. Okvirna je cijena ovog proizvoda nekih 6000 kuna u što ide kompletna konstrukcija, računalo, monitor, uređaj za dezinfekciju, instalacije – govori prof. Toni Jagnjić. Razmišlja se o nadogradnjama poput bežičnog punjača za smartfon, senzora temperature zraka, printera.