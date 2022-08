Xiaomi predstavio svoj novi obećavajući preklopni mobitel i cijeli niz novih gadgeta

I Xiaomi svoj Fold za utrku ima! Samo nekoliko dana nakon što je Samsung svijetu predstavio svoje blještave nove pametne telefone s preklopnim ekranima, svoju je promociju u Pekingu održao Xiaomi i lansirao svoj sklopivi flagship Xiaomi MIX Fold 2. Na Samsungov 'foldable' flagship podsjeća i dizajnom, a ne samo imenom. Jedino je raspored objektiva na stražnoj strani kućišta posve drugačiji.

Iz Xiaomija su se pohvalili da je njihov uređaj debljine svega 5,4 mm (oba ruba) kada je otvoren. Ističu da je to jedan od najtanjih sklopivih pametnih telefona na tržištu s presavijenim kućištem debljine svega 11,2 (Samsungov Fold je debljine 14,2 mm na vanjskim rubovima i 15,8 mm na šarkama).

Kada je sklopljen dimenzije Xiaomijevog MIX Fold 2 su 161,6 mm x 73,9 mm x 11,2 mm; a kada je otvoren dimenzije su: 161,6 mm x 144,7 mm x 5,4 mm. Xiaomi je tanji dizajn ostvario tako što je razvio vlastito rješenje šarku nazvano Micro Waterdrop, koji ima manji radijus savijanja i manje dijelova.

Teži 262 grama, a stiže u crnoj i zlatnoj varijanti.

Xiaomi MIX Fold 2 ima unutarnji preklopni dizajn, s dva flagship AMOLED zaslona u dvije različite dimenzije sa svake strane. Vanjski zaslon ima klasični omjer stranica 21:9. Zaslon dijagonale 6,56" donosi Samsungov materijal E5, razlučivost od 2520x1080 piksela, podršku za visoku stopu osvježavanja od 120 Hz i P3 raspon boja, te svjetlinu do 1000 nita.

Foto: Xiaomi

S unutarnje strane, Xiaomi MIX Fold 2 opremljen je 8,02" Samsungovim zaslonom Eco² OLED. U njega je implementirana tehnologija POL-LESS, koja ultratankim filtrom u boji zamjenjuje tradicionalni polarizator te koristi crni matrični materijal za smanjenje refleksija na zaslonu. Xiaomi tvrdi da je tako u usporedbi s tradicionalnim zaslonima, propusnost svjetlosti povećana za 33%, uz potrošnju energije nižu za 25%. Ovaj zaslon ima razlučivost od 2160x1914 piksela, podržava P3 raspon boja i LTPO 2.0 AdaptiveSync Pro frekvencije 1-120 Hz.

Kameru potpisuje ugledna njemačka kompanija Leica, a čipset je Snapdragon 8+ Gen 1. Xiaomi MIX Fold 2 opremljen je glavnim objektivom IMX766 rezolucije 50 megapiksela, sa 7P lećama koje sve koriste ALD premaze niske refleksije. Također su predstavljene i ultraširokokutna kamera rezolucije 13 MP i telefoto kamera rezolucije 8 MP s 2x optičkim zumom i mogućnostima portreta.

Uz Leica certificirani Summicron objektiv, Xiaomi MIX Fold 2 nudi pristup dvama fotografskim stilovima: "Leica Authentic Look" i "Leica Vibrant Look". S podrškom za Xiaomi ProFocus, Xiaomi MIX Fold 2 nudi brzo pokretanje kamere, brza okidanja i podršku za kontinuirano okidanje do 30 sličica u sekundi.

Foto: Xiaomi

Xiaomi MIX Fold 2 radi na novoj generaciji Xiaomijevog operativnog sustava MIUI Fold 13, što je optimizirana verzija Xiaomijevog redovnog korisničkog sučelja. Dizajn radne površine pametnog zaslona prilagođava se sklopivom zaslonu i udvostručuje područje gledanja pametnog telefona. Osim što održava vizualnu dosljednost, omogućuje korištenje stotina dostupnih MIUI widgeta bez deformacija, istovremeno povećavajući i estetiku i upotrebljivost.

Prilagodba aplikacija trećih strana provedena je u skladu s rješenjima dostupnim u Androidu 12L (nova verzija Androida prilagođena za uređaje s velikim zaslonima), pružajući više mogućnosti izvorne podrške za aplikacije trećih strana.

Dodatne inovacije modela Xiaomi MIX Fold 2 uključuju nadogradnje u interakciji s pametnim zaslonom. Korisnici sada mogu prijeći s tri prsta za dijeljenje zaslona.

Uz Xiaomi MIX Fold 2, Xiaomi je predstavio i Xiaomi Pad 5 Pro, Redmi K50 Ultra te mnoštvo proizvoda iz ekosustava kako već i priliči Xiaomiju koji je poznat po cijeloj lepezi različitih proizvoda.

Xiaomi Pad 5 Pro

Xiaomi Pad 5 Pro ima velik zaslon dijagonale 12,4" koji ima ultra-visoku razlučivost od 2560x1600 piksela, visoku stopu osvježavanja od 120 Hz i smanjenje plave svjetlosti na hardverskoj razini, pružajući ugodno i glatko iskustvo za gledanje videa i brz multitasking na dijeljenim zaslonima. Xiaomi Pad 5 Pro ima ugrađen i konferencijski način rada, koji govor pretvara u tekst u stvarnom vremenu, brzo razlikuje različite govornike te podržava prijevod u stvarnom vremenu s kineskog na engleski i obrnuto.

Redmi K50 Ultra

Redmi K50 Ultra dolazi s nadogradnjama performansi, zaslona, ​​kamere i punjenja. Redmi K50 ima najnoviju mobilnu platformu Snapdragon 8+ Gen 1 i 1.5K ravni zaslon. Trostruka kamera pametnog telefona sastoji se od glavne kamere rezolucije 100 MP, ultraširokokutne kamere rezolucije 8 MP i telefoto kamere rezolucije 2 MP, poboljšane implementacijom brojnih rješenja Xiaomi AI Image. Kombinacija naprednog softvera i hardvera omogućuje modelu Redmi K50 Ultra poboljšanje kvalitete fotografija. Iz Xiaomija tvrde da kombinacija baterije od 5000 mAh i tehnologije HyperCharge od 120 W osigurava svakodnevnu upotrebu uz samo 19 minuta potrebnih za potpuno punjenje!

Xiaomi je također danas predstavio i uređaje Xiaomi Buds 4 Pro, Xiaomi Watch S1 Pro, Xiaomi Conference Tapcast, Xiaomi Bluetooth Speakerphone, Mijia Smart Purifying Range Hood P1 i Mijia Dual-Drum Washer Dryer 15kg.