Vukovarska priča o uspjehu: 'Nisam niti sanjao da ćemo toliko daleko dogurati'

Kada se spomene Vukovar najvećem broju građana Hrvatske prvo na pamet padaju teme poput Domovinskog rata, nestalih, razaranja grada ali i odnosa Hrvata i Srba, pitanja dvojezičnosti, odvojenih škola i vrtića… Međutim, malo istih tih građana zna da upravo u Vukovaru posluje i djeluje niz pojedinaca koji su sa svojim radom postali prepoznatljivi daleko izvan granica Hrvatske. Jedan od takvih pojedinaca je i Saša Salomon koji je prije osam godina pokrenuo IT tvrtku „Code Consulting“ koja se danas smatra jednom od najkvalitetnijih takvih tvrtki uopće u Hrvatskoj. U prilog tome govori i činjenica da su se prije dvije godine našli na prestižnoj Deloitteovoj ljestvici 500 najbrže rastućih tehnoloških tvrtki EMEA regije koja obuhvaća Europu, Bliski Istok i Afriku. Vukovarski Code Consulting nalazio se na 229. mjestu sa stopom rasta od 545 posto i bio je među šest najbrže rastućih hrvatskih tvrtki. Dobitnici su i prestižne hrvatske nagrade Zlatna kuna.

Prisjećajući se svojih početaka kaže kako je još u školi pokazao afinitet prema kompjuterima tako da je završio elektrotehničku školu i postao informatičar. Zaposlio se u Zagrebu ali mu je posao kojim se bavio nekako dosadio i odlučio se vratiti u Vukovar. Govoreći o Vukovaru tada kaže kako je iz blještavila metropole došao u grad gdje nije bilo niti javne rasvjete, a ruševine su bile na svakom koraku. Bio je to svojevrstan šok ali nije odustajao. Dolaskom u Vukovar zaposlio se u HEP-u s tim da je u slobodno vrijeme samostalno radio razne projekte za partnere izvan svakodnevnog posla.

- U jednom trenutku shvatio sam da tako više ne može, odnosno, da ne mogu raditi oboje. Morao sam odlučiti što i kako dalje. Razmislio sam o svemu, svim plusovima i minusima koji nose oba posla. i odlučio tada dati otkaz u HEP-u i početi se baviti svojim poslom i razvijati svoju tvrtku. Tako je stvoren Code Consulting, kaže Salomon.

Kao i svaki početak i njegov je bio težak. S obitelji je živio u maloj kući gdje nije bilo previše slobodnog mjesta za raditi. Zapravo, jedino slobodno mjesto bila je ostava u kući, površine dva sa dva kvadrata, i s jednim prozorom i vratima. Zapravo, mjesta je bila unutra samo za stol i jedno računalo. Tako je počeo raditi i odakle je stvorena današnja tvrtka koja zapošljava više od 50 djelatnika i uz Vukovar ima i svoj ured u Zagrebu. Pri tome Code Consulting posluje s cijelim svijetom, a najviše s tvrtkama iz SAD-a i Silicijske doline gdje su mu zapravo glavni poslovni partneri.

- Kao i svatko kada sam pokrenuo tvrtku maštao sam o mnogo toga ali nisam niti sanjao da ćemo toliko daleko dogurati i toliko toga uspjeti napraviti. Ne smatram se da smo velika tvrtka jer u Hrvatskoj ima i mnogo većih nego što smo mi. Smatram da je Code Consulting uspješna tvrtka, možda za vukovarske okvire i okvire Slavonije i velika, i tvrtka koja je odradila puno projekata i pred kojom je još puno dobrih projekata, rekao je Salomon.

Tvrtku se bavi razvojem softvera, mobilnih, web i ostalih aplikacija pri čemu, kako kaže Salomon, prije svega biraju projekte koji na neki način mogu pomoći ljudima i dodatno im podići kvalitetu života. Najviše rade na projektima vezanim za medicinu kroz koje pomažu da ljudi žive bolje i kvalitetnije unatoč bolesti. Tako su, između ostaloga, osmislili i platformu za dijabetes koja oboljelima omogućava da moraju manje posjećivati liječnike, a uz to na jednostavan način mogu pratiti kretanje svojih mjerenja, razine šećera, prehranu… Na osnovu te platforme i liječnik može dobiti preporuke kako liječiti određenog pacijenta, koliko inzulina prepisati i pri tome cijeli proces znatno ubrzati.

- I sada imamo niz projekata na kojima radimo i koji će se naći u širokoj primjeni. Neki su već u fazi testiranja, drugi razrađuju, a uz to je i niz kvalitetnih ideja, ističe Salomon.

Code Consulting je organiziran na način da svi, osim jedne osobe koja obavlja svu papirologiju i donekle njega, rade na projektima. Tamo nema prevelike administracije niti sektora, službi i kod većinom uobičajenih stvari. Salomon kaže kako mu je najvažnije da su zaposleni u tvrtki zadovoljni i da im je lijepo raditi, da su zadovoljni s primanjima, poslom, atmosferom… Pri tome moraju biti timski igrači jer je i ovaj posao takav – timski.

Međutim, mala sredina, iseljavanje i drugi problemi rezultiraju i problemom nedostatka radne snage. Salomon kaže kako insistiraju na najboljim kadrovima koji vole svoj posao jer se samo tako ostvaruju kvalitetni rezultati. S obzirom na razinu posla u tvrtki bi mogli zaposliti još najmanje deset stručnih osoba ali se do kvalitetnih stručnjaka teško dolazi. Stoga su uspostavili suradnju s fakultetima, a i kadrove koji dođu raditi spremni su dodatno educirati jer su svjesni da drugog načina nema. Unatoč svim problemima koje donosi mala sredina kaže kako je zadovoljan životom u gradu koji nudi sve što jedna obitelj treba. Zadovoljan je i poslovnom atmosferom ali bi, po njegovom mišljenju, moglo biti još bolje i kvalitetnije što bi moglo donijeti novu kvalitetu i nova radna mjesta.

- Postojeće porezne olakšice su dobre ali su opet ograničavajuće. Trebalo bi to sve bolje iskoristiti i umrežiti. Kvalitetnim kadrovima se može dati dobra plaća ali njima treba riješiti stambeno pitanje. Imamo u gradu masu praznih stanova koje treba dati onima koji znaju i žele da rade. IT industrija ima ogroman potencijal i to treba iskoristiti jer s otvaranjem novih radnih mjesta, novim projektima doći će i do otvaranja niza drugih radnih mjesta u gradu. Borova u Vuteksa nema više i zato ovaj vlak moramo iskoristiti na najbolji mogući način jer će kroz IT industriju biti posla i za sve druge, zaključio je Salomon.