Vučić i Brnabić preuzeli Muzej Nikole Tesle od grada Beograda

Srbijanska vlada preuzela je osnivačka prava na Muzej Nikole Tesle u Beogradu, prenose mediji u Srbiji. U objavama se podsjeća kako je muzej osnovala Federalna Narodna Republika Jugoslavija 5. prosinca 1952. godine, a uredbu o tome potpisao je sam Josip Broz Tito, da bi onda 1969. godine osnivačka prava preuzeo grad Beograd. Prema toj odluci od 21. svibnja, objavljenoj u Službenom glasniku Srbije, muzej u kojem se čuvaju brojni osobni i drugi predmeti povezani s velikim znanstvenikom rođenim u Smiljanu pokraj Gospića, nancirat će se iz državnog proračuna uz druge zakonom dozvoljene izvore. Neki tamošnji mediji, poput Blica, iznijeli su da je zapravo osnova odluke premještanje muzeja na novu lokaciju. To bi trebala biti zgrada bivšeg Glavnog željezničkog kolodvora na Savskom trgu. To je u veljači i najavio Jovan Vorkapić, ravnatelj srbijanske Republičke direkcije za imovinu. Više je puta isticano u različitim tekstovima koji su se bavili muzejem da na sadašnjoj lokaciji u Genčićevoj kući u Krunskoj 51 nema dovoljno prostora da bi se na najbolji način prikazala ostavština velikog znanstvenika. Sadašnja je lokacija uz to i denacionalizirana, pišu mediji u Srbiji. Tamo se čuva više od 160.000 originalnih dokumenata, više od 2000 knjiga i časopisa, 1200 povijesno-tehničkih izložaka, 1500 fotograja i staklenih originalnih tehničkih fotoploča, 1000 planova i crteža. No unatoč tome ističe se kako je riječ o najposjećenijem muzeju u Beogradu koji je lani posjetilo više od 160.000 ljudi. I to ne bi bilo čudno jer tamo su i Tesline zelene cipele, rukavice i cilindar s njegovim inicijalima, kao i transformator i teledirigirani brod, pa i njegova urna. Muzej je moguće posjećivati i virtualno. U svakom slučaju bit će zanimljivo vidjeti kao će premijerka Ana Brnabić i sasvim sigurno predsjednik Aleksandar Vučić prezentirati ostavštinu Nikole Tesle.