Vojnik budućnosti: ‘Francuski James Bond’ leti 200 kilometara na sat

Nema sumnje da je i njemačka kancelarka Merkel, koja je do sada imala priliku vidjeti niz parada, vojne opreme i specijalnih oružja i transportnih sredstava, ostala bez riječi tijekom parade koju je u povodu nacionalnog praznika koji se slavi 14. srpnja na dan pada Bastille u Parizu organizirao francuski predsjednik Macron pozvavši je kao gosta uz još nekoliko europskih lidera. U jednom trenutku na nebu nad Parizom, u blizini Eiffelova tornja, pojavio se flayboard, odnosno čovjek u vojnoj uniformi koji je letio stojeći na svojevrsnom letećem skateboardu, kao da je ovoga trenutka izašao iz filma ‘Povratak u budućnost’.

Zračna krstarica

Novi sustav razvio je francuski poduzetnik, avanturist i nekadašnji vojnik Frankie Zapata, a ovaj Flyboard Air, kako se naziva leteća platforma, uskoro ulazi u uporabu u francuskoj vojsci. Riječ je o “portabl” letjelici koja se oslanja na turbinske motore kojima razvija desetak puta veću potisnu silu od one koju je moguće razviti propelerskim motorima na VTOL (vertical take off and landing) letjelicama.

Iako je letjelica relativno jednostavna za upravljanje, pa za nju ne treba pilotska dozvola, letne karakteristike prilično su joj impresivne. Do sada je postignuta brzina od 140 kilometara na sat, a procjenjuje se kako je moguće postići i brzinu od oko 200 kilometara. Visina na kojoj je testni pilot “krstario” flyboardom je 150 metara, no u teoriji se ovim letećim skateboardom može popeti i do dva kilometra iznad tla. Iako se oslanja na dva turbinska motora, može letjeti i samo s jednim. Otkažu li oba motora, letjelica je konstruirana tako da se lagano spusti na tlo, zajedno s pilotom. Maksimalna težina koju letjelica može ponijeti, bar u teoriji, je oko 200 kilograma, a s letom od oko pola sata može savršeno poslužiti za infiltraciju u neprijateljsku pozadinu.

Doduše, Zapata je letjelicu razvijao s nizom mogućih uporaba. Od korištenja za prispjeće hitnih službi na mjesto nesreće u vrijeme prometnih gužvi, preko uporabe za popravljanje teško dostupnih mjesta na visokim konstrukcijama, u marketinške svrhe, snimanje filmova. Prilično je jasno kako je glavni ciljani kupac ipak vojska. Flyboard, kako njegov tvorac tvrdi, ima cijeli niz vojnih namjena. Od upada specijalnih postrojbi na strogo čuvana i nadzirana mjesta, brza iskrcavanja s broda ili na brod, nadzor i promatranje, sve do mogućnosti djelovanja u urbanim područjima i čišćenju zaposjednutih zgrada od terorista.

Osobna prezentacija

Većina tehničkih podataka o ovoj letjelici još uvijek se drži tajnom, no ozbiljnim kupcima Zapata je spreman prirediti osobnu prezentaciju na kojoj bi se doznali detalji. Od pitanja na koji način se letjelicom upravlja, preko vrsta goriva, mogućnosti naoružavanja, razini buke... Demonstrira čak i mogućnost ispaljivanja raznih vrsta oružja koje pilot drži u rukama, sve kako bi se flyboard prilagodio potrebama eventualnog korisnika i kupca.

Nije flyboard prvi Zapatin proizvod koji je privukao pozornost javnosti. Originalni flyboard u stvari je “skejt nad vodom”, odnosno leteća platforma koja se koristi nad morem i za kojom su bogati surferi prije nekoliko godina poludjeli, posebice u Kaliforniji. Uostalom, za korištenje Flyboard Aira korisnici i prolaze tečaj za korištenje “vodenog flyboarda”, da bi tek poslije prešli na pravi. Nije poznato koliko flyboarda francuska vojska posjeduje te je li doista u uporabi među njihovim specijalcima ili je ovo pojavljivanje na paradi za 14. srpnja bila samo svojevrsna najava i pokušaj impresioniranja javnosti francuskom tehnologijom. No, nema nikakve sumnje kako će Flyboard Air uskoro naći mjesto, ako ne među redovitim, a ono među specijalnim postrojbama francuske vojske. A vjerojatno i među vojskama drugih zemalja i zasigurno ne po niskoj cijeni.

U svakom slučaju Zapata, koji je osobno “provozao” flyboard po nebu nad Parizom, osigurao si je odličnu reklamu. Ali i još nešto. Iako do sada nije bio naročito poznat izvan surferskih krugova, postao je miljenikom francuske javnosti koja ga je već sada prozvala “francuskim James Bondom”. Iako, da bi održao ravnotežu na flyboardu, sigurno ne smije ni primirisati martini.