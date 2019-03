Vjerski ekstremisti uništili su SAD, novu eru predvode klinke koje slušaju Die Antwoord

Iako je u stvarnosti prošlo samo 11 mjeseci otkako je izišao peti nastavak jedne od najuspješnijih open world igara Far Cry, njezin izravni nastavak Far Cry: New Dawn smješten je u isti svijet, ali 17 godina nakon nuklearne katastrofe kojom je peti dio završen. Nova igra počinje u vrijeme supercvjetanja oporavljene vegetacije, a raskošne prirodne boje koje se miješaju sa psihodeličnim neonskim grafitima glavno su vizualno obilježje novog svijeta kojim upravljaju blizanke Mickey i Lou te njihova banda Highwaymen. Prve žene u ulozi glavnih zlica Far Crya u svojoj dijaboličnosti ne zaostaju za prethodnicima. Dovoljno je reći da su ubile vlastita oca kako bi neometano provodile svoju strahovladu, a prvi susret s njihovim mahnitim pogledima nije daleko od jeze koju smo u petom nastavku osjećali pri prvom susretu s poremećenim propovjednikom Josephom Seedom.

Upravo njegova bomba izmijenila je već poznatu mapu ruralnog američkog okruga Hope tako da je neke lokacije zatrpala zemljom, neke učinila nedostupnima zbog radijacije, a dio potpuno izbrisala. Međutim, većina poznatih mjesta poput kapelice, centra F.A.N.G. ili kuće ludog znanstvenika Larryja još su ovdje, dakako u ruševnom stanju primjerenom protoku vremena. Kao podsjetnik na dane religijskog ludila tu su i neki stari likovi poput pastora Jeromea, Hurka i Nicka koji i sada, baš kao i novi pas Timber, postaju vaši saveznici. Tužni kraj vjernog Boomera naznačen je u jednoj vinjeti, više nema ni sjajnog medvjeda Cheeseburgera, ali se zato pojavljuje mogućnost pripitomljavanja Hektora, ogromne divlje svinje čije će kljove derati kožu vaših neprijatelja.

Foto: Ubisoft

Ista mapa 17 godina poslije

Iako bi igrači na spomen nuklearne apokalipse možda pomislili na svijet iz posrnula Fallouta kojim vladaju različite verzije mutanata, podjednako deformirani ljudi i životinje, ovdje to nije slučaj. Ubisoftovu viziju novorođenog društva predvode zdravi, optimistični i radišni ljudi, djeca koja trče livadom loveći prekrasne albino jelene s ružičastim rogovima ili purane duginih boja. Sve dok idilu ne razore dvije bijesne blizanke željne moći, a zvuk cvrkuta ptica prekriju zaglušujući ritmovi ZEF benda Die Antwoord kojeg fanatično slušaju njihovi sljedbenici. Kričavo ružičasta primarna je boja postapokaliptičnog uređenja baraka i automobila, ali i oružja, odjeće pa čak i dimne signalizacije.

Skupljanjem različitih resursa od metala i vijaka do najdragocjenijeg butana, igrač može napraviti više od 80 vrsta hladnog i vatrenog oružja. Do resursa ćete doći upornom pretragom ruševina, a kao prečac nudi se borba za pakete pune potrepština kakvi često padaju iz aviona, na način sličan onome u poznatoj battle royle igri PUBG.

Tko voli šuljanje i tiho ubijanje primijetit će nekoliko prilično brutalnih, ali izrazito kreativnih načina klanja neprijatelja. Vaš lik kroz igru može nadograditi svoje sposobnosti, ali u znatno manjoj mjeri nego što smo navikli u “pravim” nastavcima. Najveći iskorak u New Dawnu misije su u kojima vas helikopter prebacuje u srce neprijateljske lokacije negdje u Americi, a vi kao Rambo morate pronaći zadani predmet i vratiti ga u helikopter boreći se pritom za vlastiti život. Ovo je nešto novo, zanimljivo i, što je najvažnije, pravi je izazov, za razliku od standardne mape. Jedna od ekspedicija se čak odvija na otoku Alcatrazu što izgleda prilično dobro!

Malo stvarnih inovacija

Usprkos vizualno impresivnoj reciklaži stare mape i nekoliko zgodnih dodataka poput spomenutih ekspedicija, Far Cry: New Dawn zapravo donosi malo inovacija. Još od trećeg nastavka iz 2012. koji je nudio idealan omjer slojevite priče, pucačine, lova i sporednih misija, nove inkarnacije Far Crya nikako ne uspijevaju doseći taj zlatni standard, a u tome, nažalost, nije uspio ni New Dawn. Igra ne traži ozbiljan angažman zbog čega se slabo povezujemo s likovima i njihovim sudbinama, a priča je u ovom kozmetički lijepo uređenom nastavku gotovo nevažna. Ubisoft nam je obećao jedan nastavak godišnje i lijepo je što se toga drži, ali iz fanovske pozicije to jednostavno nije dovoljno.

Pogledajte video o misterioznim ljudima - tko su zelena djeca, svjedokinja Kennedyjeva ubojstva...