Virtualni sastanci i druženje uz avatare i holograme

Online sastanci i druženja nisu rezervirani samo za pandemijsko vrijeme, i prije su bili zastupljeni, istina manje, no ipak, nikad nisu postali omiljeni, dapače, tek nužno zlo. Tehnološke tvrtke već neko vrijeme nastoje virtualni doživljaj takvih događanja unaprijediti. Proširena i miješana stvarnost postoji niz godina, ali u mainstream se nikada nije doista ubacila. Radi se o sporadičnim događajima, više kao dodatna zanimljivost negoli praksa. Virtualni obilasci muzeja i razgledanje nekih mjesta također su tu u kontekstu edukacije, ali ni oni nisu nešto čime se svakodnevno koristimo. No, pandemija nas je natjerala da, sad već godinu dana, većinu vremena provodimo pred računalima, i u gomili prozorčića gledamo i komuniciramo s ljudima.

U Microsoftu su odlučni u pokušaju da unaprijede upravo takav način sastančenja i druženja pa su protekli tjedan predstavili platformu Mesh za izgradnju aplikacije miješane stvarnosti koja bi trebala omogućiti interaktivnije, zabavnije i korisnije sastanke. Ukratko, kako su demonstrirali, sudionici bi imali svoje avatare koji bi mogli pokazivati, davati i proučavati predmete interesa u obliku holograma. Avatari bi se kretali i komunicirali te bi u nekoj naprednijoj fazi imali i prave izraze lica sudionika i njihov govor tijela. A sve bi se događalo u zajedničkom virtualnom prostoru.

Foto: Microsoft

Vizija je to Mesha, nove platforme za miješanu stvarnost, premda i sami kreatori priznaju da je tek u povojima i da je tehnološki treba razraditi, a istodobno su zabrinuti i zbog toga hoće li biti prihvaćena. Da biste uronili u virtualni prostor sastanka, treba vam za početak HoloLens ili neki drugi uređaj za virtualnu stvarnost. U Microsoftu kažu da nisu isključivi i platforma osim njihova uređaja podržava i ostale “headsetove” kompatibilne s Windowsima (uključujući one iz HP-a, Lenova, Acera, Samsunga i Asusa) te Oculus Quest and Quest 2). Osim uređaja, Mesh će raditi i s pametnim telefonima, osobnim računalima i Mac računalima, tako da se mogu pridružiti i oni bez dodatnog uređaja.

Na primjer, ako koristite Microsoft Teams, možda će jednog dana biti moguće smjestiti prozor videokonferencije u virtualni prostor sastanka. Što bi omogućilo interakciju s avatarima i prikaz holograma sa zaslona računala. Sve to zvuči zaista izuzetno dobro, no pitanje je tko to želi koristiti. Microsoft Mesh bio bi najkorisniji za one koji rade s prototipovima, te ih uz pomoć platforme mogu vidjeti u “fizičkom” obliku, kao hologram. Umjesto da se, primjerice, izrađuju 3D prototipi i makete, vidite hologram i popravite, dodate ili oduzmete što treba.

Na fotografiji: Alex Kipman, voditelj programera HoloLensa koji je predstavio Mesh

Foto: Microsoft

Kada se pak radi o privatnom druženju, Mesh, kažu u Microsoftu, mogao bi napredovati do toga da se zajednički avatari okupljaju u barovima, na koncertima. Zasad je ograničavajuće što su uređaji za virtualnu stvarnost skupi i nezgrapni. Najpristupačniji, Oculus Quest 2, stoji 299 dolara, a Microsoftov HoloLens primjerice čak 3500 dolara, a uza sve to treba imati računalo i odgovarajući softver.

U Microsoftu kažu da će se cijela priča iz njihove vizije sigurno odviti u budućnosti, jer radi se na naočalama i nekim lakšim, nosivijim uređajima. Usto, Microsoft nije jedini koji se bavi softverom za mješovitu stvarnost i prostora za suradnju ima mnogo. Microsoft je predstavio Mesh na developerskoj konferenciji i zapravo budućnost i razvoj platforme ovisit će o tome kako će programeri iskoristiti ponuđene mogućnosti. U Microsoftu kažu da Mesh neće skupljati podatke o korisnicima, a monetizacija bit će jednostavna, plaćat će se usluga.