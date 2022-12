Veliko istraživanje hrvatske gaming industrije: U tri godine uprihodili 1,3 milijarde kuna

Industrija videoigara u Hrvatskoj je nastavila rasti i kroz cijelo razdoblje pandemije što se proteklih godina potvrdilo i kroz zvučne akvizicije domaćih gejming studija od strane stranih ulagača poput prodaja Nanobita, Croteama te posljednjeg u nizu - Gamepiresa. A koliki su točno prihodi domaćih studija otkriva Analiza hrvatske industrije proizvođača videoigara koju je izradio Klaster hrvatskih proizvođača videoigara uz podršku A1 Hrvatska. Prvi i jedini stručni pregled hrvatske gejming industrije za razdoblje 2019. – 2021., obilježeno pandemijom, prikazuje iznimnu snagu kompanija koje drugu godinu zaredom ostvaruju dobit veću od 10 milijuna eura.

Prema tom istraživanju lani je hrvatska gejming industrija ostvarila prihode od 485,8 milijuna kuna. Godinu ranije ostvareni su prihodi od 567,9 milijuna kuna (te godine je Stillfront grupa kupila Nanobit), a 2019. ostvaren je prihod od 281,4 milijuna kuna. To znači da je hrvatska gejming industrija u te tri godine, dakle većinom u pandemiji, ostvarila prihod od 1,335 milijardi kuna.

Prva kompanija na top listi prihoda u 2021. je Nanobit d.o.o. sa 300,9 milijuna kuna prihoda u 2021. Taj iznos je preko 60 posto ukupnih prihoda gejming industrije u Hrvatskoj u prošloj godini, a Top 10 kompanija zaslužno je za preko 90 posto ukupnih prihoda u industriji. Klaster domaćih proizvođača (CGDA) obradio je podatke 66 kompanija u Hrvatskoj koje se bave proizvodnjom videoigara.

Drugo mjesto po prihodima drži Abest d.o.o. (bivši Croteam) sa 54,3 milijuna kn prihoda, treći je Gamepires d.o.o. sa 27,3 milijuna kn. Inače, upravo je Gamepires poznat i u svijetu po lanjskoj hit igri SCUM prošlog tjedna postao zvijezda industrije jer je akviziran od strane britanskog Jagexa. Prema insajderima u domaćoj gejming industriji ova transakcija je "druga najveća investicija u Hrvatskoj" u posljednjih 10 godina.

Nije poznato za koji je iznos kupljen Gamepires, no prema Damiru Đuroviću, šefu najvećih regionalnih gejming događaja Infogamer Reboot i Reboot Game Develop Blue "sasvim sigurno se radi o investiciji debelo većoj od 250 milijuna kuna za koliko je kupljen Five".

Listu od 35 top domaćih gejming tvrtki po prihodima možete pronaći na kraju teksta.

Detaljna analiza Klastera također pokazuje da je udio izvoza u prihodu ovih gospodarskih pokretača, samo tijekom prošle godine, bio je čak 80%. Iz CGDA tvrde da je to gotovo duplo više od prosjeka domaće IT industrije koja se nerijetko ističe kao vodeća industrija hrvatskog tržišta i jedan od najvećih aduta u pozicioniranju na globalnom tržištu.

"S obzirom na to da upravo gejming sektor bilježi rast službenog broja zaposlenih u usporedbi 2020. i 2021. od 14% te na činjenicu da je udio zaposlenih Hrvata u kompanijama čak 97.5%, jasno je da je gejming industrija već sada važan segment hrvatskog gospodarstva uz značajnu perspektivu razvoja", ističu iz Klastera.

No, da se zdrava industrija ne temelji samo na one hit wonderu jednog studija, već na kontinuiranom rastu mnogobrojnih kompanija i start-upova koji razvijaju potpuno različite gejming žanrove objasnio je tajnik Klastera hrvatskih proizvođača videoigara, Aleksandar Gavrilović:

„Brojni su studiji koje bih mogao navesti, počevši od Escape Simulatora u izvedbi samoborskog Pine studija preko casual mobilnih igara svima dobro poznatog Nanobita pa sve do visoko-budžetnih PC naslova poput Gamepiresovog SCUM-a ili Croteamovog Serious Sam serijala. Imamo kompanije koje svoj uspjeh temelje na potpuno različitim projektima, pri čemu je njihova dobit samo tijekom 2021. bila između 4 i 44 milijuna kuna. To je ono što nas kao zajednicu nadahnjuje i iznimno veseli.“

Referirajući se na postignute rezultate u društvenom kontekstu i mogućnost budućeg napretka predsjednik Klastera hrvatskih proizvođača videoigara, Ivan Murat komentirao je: „Brojke već sada pokazuju kolika je potencijalna snaga gejming industrije koja, osim programera, zapošljava različite vrste vizualnih umjetnika, skladatelja, dizajnera ili pisaca. Moramo biti svjesni da je gejming industrija u Hrvatskoj i dalje još na svojem početku te imamo još puno za raditi i pokazati. Zato je važno prepoznati je kao potencijal za značajan razvoj i kao jednog od pokretača gospodarskog razvoja, ali uz osnovne preduvjete poput obrazovne, infrastrukturne i financijske podrške“, rekao je Murat te hrabro procijenio da vjeruje da postoji mogućnost da se rast hrvatske gejming industrije čak udeseterostruči!

"To nam sugeriraju i podaci iz regije, u Srbiji vam u gejmingu radi 5000-6000 ljudi", dodaje Murat.

A koliko ljudi u Hrvatskoj radi u gejmingu? Službeni podaci o zaposlenim djelatnicima u studijima u Hrvatskoj iznosi 474 zaposlenika za 2021. godinu (333 u 2019.), no s obzirom na to da gotovi svi studiji angažiraju i dodatne talente i povremene djelatnike procjenjuje se da je ukupno broja zaposlenih u industriji dvostruko ili trostruko veća, dakle oko 1000-1500 ljudi. Najviše zaposlenih ima Nanobit (119), zatim Gamepires (46), Abest (23), Orqa (21), Diversitas IT sustavi (20)...

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 07.09.2022., Zagreb - Tvrtka A1 Hrvatska i Klaster hrvatskih proizvodjaca racunalnih igara na konferenciji za medije predstavili su novosti i rezultate iz hrvatske industrije racunalnih igara (gaming). Aleksandar Gavrilovic, Damir Djurovic, Marijana Zagorac, Dubravka Stefanac Vinovrski. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL

U Hrvatskoj stasaju i razni programi koji pomažu razvoj startupa, a jedan posvećen baš videoigrama je projekt PISMO u Novskoj. Od osnutka 2018., razvojni put u inkubatoru započelo je čak 75 start-upova.

„Već šest godina A1 Hrvatska gradi regionalni gejming eko sustav koji okuplja fanove, gejmere, esportaše, developere, start-upove i poduzetnički inkubator PISMO powered by A1. Podršku im dajemo na infrastrukturnoj razini s najmodernijom mobilnom 5G mrežom i najvećom optičkom mrežom u Hrvatskoj, ali i kroz različita događanja, natjecanja te s najvećom regionalnom A1 Adria Leagueom. Trudimo se svojim ulaganjima podupirati razvoj znanja kao najvažniju bazu bez koje nema napretka industrije, ali ni društva. S obzirom na dosad postignute rezultate, regionalnu prepoznatljivost, a i šire, te zamah gejming industrije i esporta vjerujem da nas uz sve izazove čeka svijetla budućnost“, izjavila je Monika Majstorović, direktorica marketinga za privatne korisnike A1 Hrvatska.

Jedan od gejming projekata koji A1 Hrvatska također podržava su festivali gejminga Infogamer, Reboot Online te Reboot Games Weekend powered by A1, kao i konferenciju Reboot Game Develop Blue. Organizator svih tih događanja Damir Đurović potvrdio je da su pripreme za konferenciju već započele. „Posljednje tri godine bile su izazovne, ali vraćamo se i to u još jačem tempu. Veselimo se svim okupljanjima gejming zajednice, a već u travnju krećemo s novim izdanjem Reboot Develop Blue konferencije u Dubrovniku. Hvala A1 Hrvatska na partnerskoj podršci, a nakon ovoliko godina suradnje, možemo slobodno reći i prijateljskoj bez koje sigurno ne bi bilo mnogih, sjajnih gejming projekata.“

CGDA-ova analiza donosi još zanimljivih detalja, a među njima je i profil gejmera u Hrvatskoj prema anketi provedenoj među hrvatskim studentima u Zagrebu. Čak 49 posto ispitanika otkrilo je da dnevno igra više od dva sata, a prosječan ispitanik koji se deklarirao kao "gamer" mjesečno potroši 125 kuna na videoigre. Prema ovoj anketi čak 70 posto igrača su muškarci, a 30 posto su žene.



TOP 35 HRVATSKIH TVRTKI U INDUSTRIJI VIDEOIGARA PO PRIHODIMA U 2021.:

Nanobit d.o.o. 300,932,790.00

Abest d.o.o. 54,276,166.00

Gamepires d.o.o. 27,344,427.00

Orqa d.o.o. 11,309,779.00

DEV d.o.o. 9,166,853.00

Pine Studio d.o.o. 8,866,758.00

Fury Studios d.o.o. 8,329,453.00

Diversitas IT sustavi d.o.o. 7,416,640.00

Protopixel d.o.o. 6,384,697.00

Intercorona d.o.o. 5,622,463.00

Iron Ward j.d.o.o. 5,102,180.00

Async d.o.o. 3,471,029.00

Exordium Games d.o.o. 3,374,560.00

Poster d.o.o. 3,224,863.00

Binx Games d.o.o. 2,781,437.00

Ocean Media d.o.o. 2,628,864.00

Nequam studios d.o.o. 2,071,648.00

Dvaput Dva d.o.o. 1,908,491.00

Tripodij d.o.o. 1,817,632.00

Gamechuck d.o.o. 1,769,682.00

Lion Game Lion d.o.o. 1,663,750.00

Games Revolted d.o.o. 1,654,272.00

Spectre d.o.o. 1,340,909.00

Milkshake Europe d.o.o. 1,213,777.00

Global Dodo Entertainment d.o.o. 1,131,721.00

Mobile Games Entertainment d.o.o. 1,084,918.00

Somnium Games d.o.o. 1,061,193.00

Distributed things d.o.o. 785,327.00

White Cube d.o.o. 784,367.00

KIQQI d.o.o. 783,595.00

Red Martyr Entertainment d.o.o. 708,884.00

SkyPax d.o.o. 470,237.00

Studio Spektar d.o.o. 385,199.00

Equinox Vision d.o.o. 372,847.00

ANIQ d.o.o. 367,146.00