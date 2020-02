Večernji list i AGENCY04 vode vas u Barcelonu na Mobile World Congress

MWC predstavlja kombinaciju konferencije i najveće svjetske izložbe mobilne industrije u svijetu. Tema ovogodišnje konferencije je neograničena inteligentna povezivost, a u centru pozornosti bit će 5G, umjetna inteligencija, IoT i Big Data.

To je 15. po redu kongres u Barceloni te se očekuje preko 100.000 sudionika.

Sve je krenulo 1987. godine – show je pokrenut pod nazivom GSM World Congress, a zatim je pojavom 3G mreža naziv promijenjen u 3GSM Congress. Kad su došle 4G mreže, naziv je promijenjen u Mobile World Congress.

GSM Association svakih šest godina odlučuje u kojem će se gradu u Europi održavati MWC, a Barcelona je domaćin već 15 godina – od 2006. godine pa do 2011, zatim od 2012. do 2017, a posljednji krug traje od 2018. do 2023. Gradovi koji su konkurirali Barceloni i također su se natjecali su Munchen, Pariz, Amsterdam, ali organizacijske sposobnosti Španjolaca i odličan prostor uz odličnu klimu Kataloncima su omogućili da već tri puta osvajaju pobjedu na natječajima.

Redovna cijena kotizacije koju možete osvojiti iznosi 799,00 EUR, a detaljnije informacije o tome što ona uključuje dostupne su na linku. Na navedenom kongresu svoje inovacije predstavit će neke od najvećih svjetskih kompanija poput Facebooka, Microsofta, BMW-a, Huaweia i Googla, a detalji su na dostupni na linku.

_____

AGENCY04 je jedna od najbrže rastućih IT tvrtki u Srednjoj Europi, a to je potvrdila i najnovija lista koju je objavio ugledni Deloitte.

AGENCY04 će i sama imati svoj štand u Barceloni, gdje će predstavljati usluge razvoja kompleksnih enterprise riješenja, web i mobile aplikacija. Neki od njihovih klijenata su ELCA, Strabag, Xebia Labs, Raiffeisen Bank i A1 telekom.

Uskoro se sele u nove prostore u samom centru grada, a i traže nove djelatnike. Trenutno je otvoreno 10 pozicija na kojima traže djelatnike, između ostaloga i iOS developere. Popis pozicija možete pogledati ovdje: [https://agency04.com/careers]

_____

AGENCY04 i Večernji list osiguravaju 8 kotizacija za World Mobile Congress u Barceloni. To znači da nagrađujeme 4 osobe po 2 ulaznice (smještaj i put dobitnici pokrivaju sami).

Sve što trebate je odgovoriti na naše nagradno pitanje. Najkreativniji odgovor nagrađujemo! Nagradni natječaj traje do 10. 2. 2020. Detalje o događaju možete provjeriti ovdje.