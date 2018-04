Uz IconX mobitel vam za vježbu više nije potreban

Klasične slušalice s kabelom sve se manje upotrebljavaju, pogotovo nakon što su veliki proizvođači pametnih telefona počeli izostavljati utore za njih na svojim modelima. U modi su bežične slušalice koje se bluetoothom povezuju s mobitelima, a postoje i one koje mogu funkcionirati bez pametnih telefona. Jedne od njih su i Samsungove Gear IconX. Na testiranju nam je bio model 2018 koji je riješio najveći problem prethodnika – malu autonomiju.

Uz slušalice dolaze tri različite veličine gumica, a tu su i tri veličine gumenih “uški” što vam omogućuje odabir najbolje kombinacije koja će spriječiti da IconX ispadne. U praksi to dobro djeluje i nije mi se dogodilo da mi slušalice ispadnu iz uha koliko god ja tresao glavu.

Fizičkih kontrola na slušalicama nema, a zamišljeno je da se njima upravlja prelazeći prstima preko touchpada, slično kao i na laptopu. Kada stavite slušalice u uho, one bi se trebale same uključiti, za što ćete dobiti glasovnu obavijest. Jednim dodirom pokrećete ili zaustavljate pjesmu, a s dva prelazite na iduću. Kada tri puta dodirnete slušalice, trebala bi se pokrenuti prethodna pjesma, a glasnoću kontrolirate povlačenjem prsta gore ili dolje po touchpadu.

Zamisao je odlična, no nije uvijek funkcionirala najbolje pa se nadamo da će Samsung još poraditi na tome. Dogodilo se nekoliko puta i da se slušalice isključe, odnosno da se pjesma zaustavi tijekom vježbanja.

Za pohranu pjesama imate 4 GB, a tu je i “osobni trener”. Slušalice same prepoznaju vašu aktivnost i prate brzinu, prijeđeni put, trajanje vježbe i potrošnju kalorija.

Najbolji dio slušalica njihov je zvuk koji je kristalno jasan i opravdava njihovu cijenu. Odlično prigušuju vanjske zvukove i to pridonosi kvaliteti zvuka. Samsung garantira 7 sati autonomije, no teško ćete to postići. Autonomija je poboljšana u odnosu na prvi model pa možete računati na više od tri sata korištenja. Za vježbu sasvim dovoljno. Cijena je viša od 1700 kuna.