Uspješan start nove konzole Nibble: 'Želimo postati LEGO zabavne elektronike'

Nekako nam se ne čini da se ovdje baš sve zna o uspjehu Alberta Gajšaka i njegova MAKERBuina. Uradi sam konzola koja je s lakoćom prikupljala tražena sredstva grupnim financiranjem više puta zaredom, pa onda i MAKERPhone učinili su CircuitMess jednim od najuspješnijih naših startupa. Očito prijemčiva ideja o prodavanju gadgeta koje morate sastaviti sami lako je pronašla svoju publiku gotovo po cijelome svijetu. Potiho i strpljivo mladi je poduzetnik gradio svoju priču nešto podalje od svjetala javnosti. No, strpljenje i rad isplate se, upravo ovog tjedna u katalozima velikog trgovačkog lanca Kaufland našla se njegova nova konzola, Nibble, nasljednik MAKERBuina. A koji se sastavlja u novim pogonima, u Lučkom kod Zagreba, prostoru od ukupno 270 kvadrata gdje radi 15 ljudi.

Preseljenje u Zagreb

– Nije bilo druge, morali smo se preseliti. Jer, već sam u Karlovcu imao četvero ljudi koji su putovali iz Zagreba, a i budimo iskreni, u Karlovcu postoji taj problem s kadrovima. I tako smo pronašli ovaj prostor za koji se nadamo da ćemo ga i proširiti za kat – kaže Albert Gajšak dok prilazimo novoj lokaciji CircuitMessa u Lučkom. Konzola MAKERBuino prodalo se 12.000 primjeraka u cijelom svijetu. Koncept “uradi sam” i dalje je djelotvoran, isto kao što je bio zanimljiv i prije 40-ak godina kada smo se igrali PlayMobilom. Oni malo vještiji i kreativniji od MAKERBuina znali su napraviti i nešto više. No, osnovni je smisao one mlađe naučiti sastavljanju i programiranju.

– Da, to je to. Zaista bi bilo super kada bismo postali ono što je Lego bio prije 40 ili 50 godina. Danas je svijet malo drukčiji, pa klinci znaju i više. Sada je na redu Nibble, konzola koja je nasljednik MAKERBuina koju ćemo po prvi puta ponuditi širokom tržištu. Ponuda Kauflanda nas je iznenadila, no uspjeli smo ipak uhvatiti rok i plasirati Nibble po, mislim, atraktivnoj cijeni, to je 400 kuna – kaže mladi poduzetnik dok se mi zabavljamo novom njegovom konzolom. Gadget s nekoliko igara može vam s lakoćom uzeti vrijeme, no najvažniji je dio ipak sastavljanje.

Štampane se pločice proizvode u tvornici u Kini, temelj je konzole dvojezgreni procesor, softver je otvorenog koda pa svatko može konzoli dodati neku svoju ideju ili je jednostavno preprogramirati. Uz Nibble ide pametna lemilica koja se priključuje na USB, a isključuje se nakon nekog vremena nekorištenja. Nekoliko spajanja, pričvršćivanja vijcima i Nibble je spreman za upotrebu. – Imamo i sučelje za naš open-source, funkcionira po principu blokova. Odaberete komandu koju želite, sastavite jednu za drugom, a na drugom ekranu ti se blokovi pojavljuju u obliku kodova. Čini nam se kako je to odličan prvi korak prema pravom programiranju – govori nam Albert dok nam na laptopu pokazuje kako sve to funkcionira. Svoje proizvode su, kaže, prije svega namjeravali ponuditi vani ne vjerujući da bi bilo dovoljnog interesa ovdje, pa su tako upute za MAKERBuino na engleskom. S Nibbleom je malo drukčije.

– To je prvi naš lokalizirani uređaj, upute su na hrvatskom. Nismo se pretjerano gurali u škole ili slične ustanove. Možda smo trebali jer su nam vani veliki broj MAKERBuina otkupile upravo škole. No, sada ćemo možda i morati sastaviti upute na hrvatskom, nadamo se da će Nibble dobro proći u ovakvoj vrsti prodaje – govori karlovačko-zagrebački poduzetnik. Prodaja konzole Nibble do sada je najveća poslovna suradnja za Gajšaka i njegov CircuitMess. Nibble je rezultat trogodišnje prodaje MAKERBuina što je omogućilo i bolji uvid u ono što tržište želi.

– Naša je želja postati LEGO zabavne elektronike – kaže Albert Gajšak. Kroz svoje je konzole i druge uređaje mladi inovator spojio dva velika svjetska trenda, samogradnju koja se u svijetu pojavljuje kroz pokrete poput Makers, a onda i STEM koji je prije dvije godine bio visokopublicirana akcija kada se radilo o osnovnoškolskom obrazovanju. Gajšak i njegov CircuitMess nisu dopustili da ih pandemija omete, nastavili su s razvojem brojnih novih uređaja uz postojeće konzole.

– Koronavirus pogađa svakoga pa tako i nas. I mi smo tražili sredstva iz državnih programa, neka još nisu stigla, i nakon nekoliko mjeseci. No, nismo dopustili da nas to omete, ostali smo svi na okupu u tvrtki i radili dalje. Dapače, prodaja nam se i popravila jer se zbog lockdowna pojačala internetska prodaja, bilo je tu vjerojatno i želje roditelja da djeci olakšaju cijelu tu situaciju. Nadam se da će se to što smo do sada radili prenijeti i na Nibble koji smo učinili jednostavnijim za sastavljanje od MAKERBuina, tako je i dobna granica spuštena na 9+ što bi trebalo još malo proširiti tržište – kaže Gajšak.

Kućni pomoćnik Spencer

Još je niz drugih uređaja koje smo razgledali i isprobali u CircuitMessu. Opis svakoga od njih počinje riječima “build&code”, sastavi i kodiraj. Tiha je želja Gajšaka i CircuitMessa u jednom se trenutku u budućnosti priključiti općem trendu električnih automobila. Wheelson bi mogao biti dobar ulaz u taj svijet za one mlađe. Ovaj minijaturni “Tesla” može se samostalno kretati kraćom rutom, opremljen je kamerom i mikroračunalom koje se može programirati u tu svrhu, a Wheelsona se može povezati i s internetom ili smartfonom putem Wi-Fija ili Bluetootha.

Kućni pomoćnici još su jedan segment tržišta koji zadnjih godina raste. Tako u CircuitMessu imaju Spencera. Također ga sastavljate sami, a on onda priča, spaja se na internet te razumije jednostavne glasovne komande. Spencer je bio dijelom CircuitMessova STEM Boxa, kompleta uređaja za koji je također pokrenuta kampanja na Kickstarteru koja je završena upravo krajem prošlog mjeseca sakupivši čak 400.000 dolara.

– Ljudi vole naše proizvode. Trenutačno nam je fun-project Jay-D, DJ mikseta koju smo zamislili kao ulaz u svijet sinteze zvuka. Radi kao i svaka druga, stavite svoju glazbu i miksate kroz sustav komandi. Do kraja razvoja mogla bi postati nešto na čemu će se učiti pravi budući DJ-evi – kaže Gajšak.