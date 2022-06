"Uspješan smo brend smartfona, ali za Hrvatsku smo još “anonimne pop-zvijezde”

Seon-il Hwang je europski potpredsjednik tvrtke vivo i odgovoran je za sve marketinške, komunikacijske strategije i e-trgovinu za vivo u Europi u koju su stigli prije dvije godine. Sjedište mu je u Düsseldorfu, u novoosnovanom europskom sjedištu viva.​ Kako se navodi u njegovu životopisu, u svojoj sadašnjoj ulozi koristi svoje duboko razumijevanje industrije i potreba kupaca kako bi razvio i implementirao strategiju ulaska na tržište u Europi.​ ​

Prije svoje sadašnje uloge Seon je bio na nekoliko visokih marketinških pozicija u sjedištu viva u Kini, uključujući poziciju višeg direktora strategije brenda.​ U ovoj ulozi bio je odgovoran za pozicioniranje i promociju brenda u Kini – pridonijevši tome da je vivo za pametne telefone broj 2 u Kini i broj 5 u svijetu. Naime, otkako se pridružio vivu 2017. upravo je sadašnji europski potpredsjednik bio ključan u izgradnji brenda u Kini, stoji u njegovu životopisu. Vivo je mlad brend s mladenačkim, živahnim izgledom, opisuje Seon-il Hwang pametne mobitele koji u lipnju i službeno dolaze na hrvatsko tržište. To nam je bilo povod za razgovor sa Seon-il Hwangom, a govorio nam je o ciljevima i pozicioniranju, ali i tvrtki vivo na globalnom tržištu.​

Vivo je nedavno ušao u EU, a sada, početkom lipnja, dolazi i u Hrvatsku. Predstavite nam vivo i tvrtku koja stoji iza njega.

Iskreno nas raduje što se možemo predstaviti u Hrvatskoj nakon dugih i temeljitih priprema! Pomalo smo anonimne pop-zvijezde ne samo kada je u pitanju Hrvatska nego i mnoge druge zemlje u kojima ćemo se tek predstaviti u Europi, s obzirom na to da smo vrlo uspješan brend smartfona za koji je u regiji čuo vrlo mali broj ljudi. U Europu smo ušli u listopadu 2020., kada smo se predstavili kupcima u Španjolskoj, Francuskoj, Italiji, Njemačkoj, Poljskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu.

Gledano povijesno, u telekomunikacijskom smo biznisu od 1995. U početku smo proizvodili fiksne telefone i bili smo doista dobri u tome. Nakon toga počeli smo proizvoditi prve mobilne telefone, a od 2011., kada je osnovan brend smartfona vivo, do danas narasli smo i postali peti vodeći brend pametnih telefona u svijetu. Naš je fokus, dakako, primarno na smartfone i trenutačno smo prisutni u više od 60 zemalja svijeta.

Koja je vaša misija, gdje se zapravo želite pozicionirati i na koje kupce računate?

U smislu sveukupnog pristupa tržištu uvijek se vraćamo na mišljenje kupaca i beskompromisno vodimo računa o tome što vidimo i čujemo od kupaca iz prve ruke te nakon toga preispitujemo sve informacije i raspravljamo s kolegama u odjelima istraživanja i razvoja, gdje imamo više od 12.000 zaposlenih. Želimo maksimalno unaprijediti svaku sljedeću generaciju uređaja i usluga kako bismo kupcima ponudili cjelovit paket. Nipošto ne donosimo inovacije samo zbog inovacija, daleko smo pragmatičniji i stojimo čvrsto na zemlji, razmišljamo o tome što kupci doista koriste u svakodnevnom životu. I zbog tog pristupa zadobili smo povjerenje više od 400 milijuna ljudi diljem svijeta.

Dolazite iz Kine, kako vam tamo ide po pitanju tržišnog udjela, odnosno koliko ste uspješni u ostalim dijelovima svijeta?

Mogli bismo reći da smo globalna kompanija s kineskim korijenima. Iako smo bili izrazito uspješni u proizvodnji fiksnih i prvih mobilnih telefona, htjeli smo bili sigurni u to da nastavljamo raditi pravu stvar. Stoga smo od 2011. do 2014. bili fokusirani na domaće tržište i postupno smo pripremali proširenje poslovanja na azijsko-pacifička tržišta, na koja smo službeno stupili 2014. Kada govorimo o tržišnim udjelima, prema posljednjim podacima analitičke kuće Counterpoint, vodeći smo brend na kineskom tržištu u prvom kvartalu 2022., s tržišnim udjelom od 19,7%. U pravilu smo unutar top tri brenda na azijsko-pacifičkim tržištima i bilježimo solidan rast na tržištima Bliskog istoka i Afrike, Latinske Amerike, ali i Europe. Prema posljednjim podacima tvrtke Canalys, na primjer, trenutačno smo peti brend smartfona u Austriji.

Nije tajna da su kineski proizvođači pod povećalom u Sjedinjenim Državama, na crnoj listi još prije nekoliko godina našli su se i Huawei i ZTE, a potom je čak i Xiaomi u Litvi dospio na zao glas. Kakav je tretman viva u svijetu? Osjećate li pritisak?

Globalna smo kompanija s kineskim korijenima tako da je važno naglasiti da blisko surađujemo s nevjerojatnim tvrtkama kao što su Qualcomm, MediaTek ili Google te da imamo snažnu mrežu istraživačko-razvojnih centara u kojima, kao što sam spomenuo, radi više od 12.000 ljudi – a to je oko 75 posto ukupnog broja naših zaposlenika u svijetu.

Tko vam je zapravo najveći konkurent i koje su vaše glavne prednosti?

Gledamo na druge brendove kao prijatelje, a ne kao konkurenciju. Svi mi intenzivno radimo na tome da ponudimo inovativne proizvode kupcima, no svatko ide svojim putem.

Vratio bih se kratko na pitanje usredotočenosti na kupce. Prije nego što smo došli u Europu, proveli smo detaljno istraživanje tržišta te smo razgovarali s oko 9000 kupaca jer smo htjeli dobiti detaljan uvid u to što korisnici očekuju od svojih pametnih telefona. Htjeli smo biti sigurni da ono što se spremamo ponuditi odgovara svim zahtjevima kupaca.

Za kraj, što se prednosti tiče, imamo cjelokupan uvid u proces proizvodnje telefona – od vlastitih istraživačko-razvojnih centara, vlastitih kanala nabave, vlastite proizvodnje u sedam tvornica diljem svijeta, u kojima možemo proizvesti do 200 milijuna telefona godišnje, kao i strogu kvalitetu kontrole unutar kuće, zahvaljujući čemu imamo izrazito nisku razinu reklamacija proizvoda.

Operativni sustav na kojem radi vivo je Android, a koje funkcionalnosti donosi vivo?

Točno, blisko surađujemo s tvrtkom Google i na europskom tržištu nudimo vrlo čistu i laganu inačicu operativnog sustava Android, koja je po mnogim detaljima identična izvornom operativnom sustavu Android. Nastavno na povratne informacije kupaca željeli smo ponuditi lagan i jednostavan operativni sustav, osigurati da ne “duplamo” aplikacije i servise – jer zašto bi kupac morao imati dvije aplikacije kalendara na telefonu, na primjer – i zajamčiti tri godine redovitih ažuriranja, uključujući sigurnosna, ažuriranja eventualnih bugova u radu telefona, kao i pouzdan raspored ažuriranja inačica samog Androida. Tako smo lani, na primjer, bili jedan od prvih brendova u Europi koji je ažurirao čitav europski portfelj na Android 11, a ranije ove godine već smo zaključili ažuriranja na Android 12.

Nudi li vivo 5G povezivost i u kojem omjeru u vašoj paleti uređaja?

Svakako, a jedan od ključnih razloga za to je što želimo osigurati da su uređaji “spremni za budućnost”. Kao što znate, telefone mijenjamo rjeđe nego prije, a tu se vraćamo i na pitanje redovitih sigurnosnih ažuriranja tijekom razdoblja od minimalno tri godine. Nudimo, dakako, vrlo dobre 4G telefone u našoj ulaznoj do srednjoj seriji, a od višeg srednjeg ranga do perjanica nudimo niz 5G uređaja u cjenovnom rasponu od 270 eura naviše.

Dojam je da se konkurencija u svijetu smartfona odvija uglavnom na polju fotografija i baterije, kakve su performanse viva u tom dijelu?

Mislim da to itekako ima smisla iz perspektive korisnika. Baterija, kamera i dizajn ključni su elementi smartfona.

Znamo koliko nas živcira nositi punjač ili prijenosnu bateriju, stoga trebamo pametne tehnologije punjenja i baterije izdašnog kapaciteta tako da ih možemo bezbrižno koristiti cijelog dana. Zato čak i u osnovnoj seriji telefona nudimo brzo punjenje baterije za većinu uređaja, i velike baterije kapaciteta 5000 miliamper-sati.

Druga točka je kamera, koja je naše oko i prozor u svijet, s pomoću koje želimo zabilježiti posebne trenutke i podijeliti ih s prijateljima i obitelji koristeći aplikacije za čavrljanje ili društvene mreže. Kupcima stoga nudimo odlično iskustvo kamere u svakom cjenovnom razredu kako bi mogli snimiti savršenu fotografiju. Zahvaljujući dugogodišnjem strateškom partnerstvu s tvrtkom ZEISS, možemo ispuniti obećanje o kvalitetnoj kameri, osobito za naše flagship modele koji uključuju sustave kamera nastale zajedničkim istraživanjem i razvojem s tvrtkom ZEISS. Za kraj, aspekt dizajna koji smo već kratko spomenuli, a koji se ne tiče samo estetike uređaja i pitanja boje, materijala i završne obrade, nego i intuitivnosti korištenja.

Prognoze kažu da će mobiteli u roku od deset godina zamijeniti AR naočale, radite li možda na tim inovacijama?

S obzirom na to da imamo snažan i talentiran tim s više od 12.000 ljudi u odjelima istraživanja i razvoja, jasno je da isprobavamo različite formate. S jedne strane, neprestano radimo na usavršavanju današnjeg pločastog oblika, ali s druge strane istražujemo nove načine korištenja i interakcije s uređajima.

No gledajući trenutačni format s dvije strane – pozadinu kroz koju gledamo na svijet kroz oko kamere, i koja je dio našeg izričaja kroz dizajn i boju, te prednju stranu kroz koju komuniciramo sa svijetom oko nas i primamo informacije preko zaslona – upravo on se i dalje čini najugodnijim i najintuitivnijim za korištenje.

Kako zapravo gledate na budućnost, odnosno budućnost smartfona i pametnih uređaja?

Potreba za fleksibilnošću u učenju, radu i svakodnevnoj komunikaciji zasigurno će i dalje rasti i razvijati se na ovaj ili onaj način. To znači da će uloga smartfona (ili tablet-računala ili nekog drugog oblika uređaja za mobilnu komunikaciju), kao našeg osobnog podatkovnog centra, biti sve važnija.

Kombinacija snažnog hardvera, brze veze s internetom i umjetne inteligencije koja će automatizirati neke od zadataka koje stavljamo pred smartfone i povezane uređaje u našim domovima, uredima ili vozilima, sigurno će nastaviti podizati ljestvicu očekivanja kupaca od uređaja, ali i dići ljestvicu za nas kao dizajnere i proizvođače kako bismo ispunili ta očekivanja.

Kada točno stižete u Hrvatsku, kakav vam je plan rasta na hrvatskom tržištu i s kojim modelima dolazite?

Službeni početak prodaje u Hrvatskoj je početkom lipnja. Naš prvenstveni fokus je na tome da zavrijedimo povjerenje kupaca, a prodajni rezultati slijedit će to povjerenje. Bit ćemo vrlo zadovoljni ako prvu godinu poslovanja u Hrvatskoj zaključimo s pozicijom izvan kategorije “Ostali” analitičkih kuća. Što se portfelja tiče, s obzirom na to da smo nov brend koji tek dolazi na tržište, prvenstveno ćemo se fokusirati na Y seriju uređaja, koja se cjenovno pozicionira između ulazne i srednje klase i naglasak stavlja na dizajn i performanse baterije. Vrlo ubrzo nakon toga planiramo proširiti portfelj uređajima više srednje i visoke klase, kao i pratećim uređajima kao što su bežične slušalice.