'Upravljanje korisničkim iskustvom omogućava tvrtkama da postanu inteligentne'

Poslovno-tehnološka konferencija SAP NOW Zagreb na kojoj se okupilo 500-tinjak domaćih i stranih stručnjaka održana je danas u Plaza Event Centru. Naglasak konferencije bio je na inovativnim projektima koje je tvrtka SAP provela u Hrvatskoj, novim tehnologijama te razmjeni iskustava na temu Becoming an Intelligent Enterprise, a sudionici su se kroz niz predavanja, primjera iz prakse i panela upoznali s mogućnostima novih tehnologija za unaprjeđenje poslovanja.

Konferenciju je otvorila Sonja Popović, direktorica SAP d.o.o. posebno istaknuvši važnost besprijekornog korisničkog iskustva za današnje poslovanje.

- Upravljanje korisničkim iskustvom, ali i drugim područjima poslovanja od financija, proizvodnje i nabave do ljudskih resursa i marketinga, uz SAP-ova inovativna rješenja, omogućava tvrtkama da postanu inteligentne, poboljšaju poslovne rezultate, automatiziraju poslovne procese i donose informiranije odluke. Takve tvrtke vrlo brzo mogu odgovoriti na izazove suvremenog poslovanja, a naši korisnici to potvrđuju svojim primjerima - rekla je Popović.

Foto: PR

Nakon govora dobrodošlice, pozornicu su preuzeli Mark Raben i Rok Magister, tehnološki direktori u SAP-u koji su uz DJ JAMirka na primjeru glazbe pokazali kako se mijenjala tehnologija unatrag nekoliko desetljeća. Na konferenciji su kao predavači sudjelovali i vodeći domaći stručnjaci koji su govorili o poslovnim projektima temeljenima na naprednoj tehnologiji.

U središnjem dijelu programa pod nazivom Sonjin kutak sudjelovali su Julije Domac, ravnatelj REGEA-a koji je predstavio „Sunce na dlanu“, inovativnu platformu za poticanje ulaganja u obnovljive izvore energije rađenu u suradnji sa SAP-om i Expertumom; Ivana Budin Arhanić, potpredsjednica za poslovni razvoj i korporativne poslove u Valamaru koja je govorila o korištenju tehnologije u turističkom sektoru te Mirsada Kudrić, generalna direktorica tvrtke Bosch koja je govorila o mogućnostima 4. industrijske revolucije. Kao zaključak, Sonja Popović je istaknula kako na temelju tehnologije i predanog rada proizlaze pozitivni primjeri u različitim industrijama koji doprinose digitalizaciji cjelokupnog gospodarstva.

U sklopu događanja dodijeljena je i nagrada „SAP ICT Journalist Prize Božo Težak“ za najbolji novinarski, odnosno urednički rad u prošloj godini te nagrada za najboljeg ICT novinara, za što su redom nagrađeni Gordan Knezović, Dragan Petric i Miroslav Wranka.

Foto: PR Nagrađeni su novinari Dragan Petric, Miroslav Wranka i Gordan Knezović.