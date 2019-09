Ultrabrze baze podataka ubrzavaju poslovanje

Modernizacijom digitalnog dijela poslovanja u skladu s trenutačnim tehnološkim zahtjevima svjetskog tržišta, fokus na brzinu obrade digitalnih podataka i njihovu količinu sastavni je dio svake moderne tvrtke. Podaci koji se obrađuju u svim granama industrije čine sastavni dio svakodnevnog poslovanja neovisno o primarnoj djelatnosti. Korištenjem i obradom podataka iz raznih izvora, na primjer skladišta podataka (Data Warehouse), razni oblici samostalnih datoteka (Excel, Open Office), IoT podaci (Internet of Things), računovodstveni softveri sa svojim bazama podataka; eksponencijalno se količina podataka za analizu i prikaz povećava, a brzina obrade pada.

Tradicionalne baze podataka, premda uvriježene na tržištu, postupno postaju izvor većih troškova, što vremenskih što materijalnih, zbog spore obrade podataka te potrebe za dodatnim utroškom radnih sati za optimizaciju, ulaganja u hardver, ljudske potencijale itd. u svrhu poboljšanja performansi.

Sporost i visok trošak

​ ​​​​​​Tradicionalne baze podataka kao što su npr. Oracle ili Microsoft SQL, koje vjerojatno imate u svojim tvrtkama, koriste se kao skladišta podataka nad kojima se rade analitičke obrade. Najčešće funkcioniraju na principu korištenja procesora (CPU) za obradu podataka u realnom vremenu zapisujući i čitajući podatke s diskova serijskim putem. Zbog takvog načina funkcioniranja s većom količinom podataka i kompleksnošću programskih upita na bazu dolazi do značajnog pada performansi, što korisnici osjete u svakodnevnom radu. Kako bi se rad ubrzao, takav IT sustav iziskuje dodatna ulaganja u brže diskove, više CPU-a i CPU jezgri, RAM memoriju, proširenje u obliku nabave dodatnih servera itd.

Moderne ultrabrze baze podataka

Razvojem grafičkih kartica i memorija velikih brzina, stvorili su se preduvjeti da baze podataka iskoriste mogućnost paralelnih operacija i da složene upite vrate u milisekundama, čak i dok skup podataka raste na milijune ili milijarde zapisa. Primjena takvih baza podataka u svakodnevnom poslovanju raste strelovito.



Poslovni svijet je tako prihvatio nove termine: GPU database i in-memory database.

GPU baza podataka koristi jedinice za obradu grafičkih podataka (GPU) za obavljanje operacija. Budući da GPU-ovi mogu obavljati paralelne operacije na više skupova podataka, sada se masovno prihvaćaju ne samo za grafičku upotrebu. Klasičan procesor (CPU) može imati 10 do 30 vrlo brzih jezgara, ali GPU poslužitelj može imati npr. 30.000 jezgara. Budući da pojedinačni GPU sadrži toliko računalne snage, skaliranje GPU baze podataka jednostavno zahtijeva dodavanje više GPU-a na poslužitelj, a ne više poslužitelja, što rezultira obradom do 100TB podataka u GPU bazi podataka na jednom standardnom poslužitelju.

In-memory baza podataka sprema cijeli set podataka u memoriju. Kada aplikacija šalje upit prema bazi podataka, RAM dohvaća podatke puno brže od diska - čak i od najnovijih NVMe M.2 flash diskova (oko tri puta). Spremanje cijele baze u RAM može biti rizično pri gašenju servera, no taj nedostatak rješava se zapisivanjem kopije baze i na disk, uz napomenu da je i taj proces izuzetno dobro optimiziran te sustav ne osjeća nikakvu razliku na svojim performansama.

Primjena u tvrtki

GPU baze podataka (npr. SQream DB) pružaju mogućnost bržeg analiziranja u stvarnom vremenu i brže obrade podataka te su zato privlačne inženjerima ili znanstvenicima koji rade na algoritmima strojnog učenja. Brzi upiti mogu smanjiti vrijeme čekanja sa sata na minute ili čak milisekunde. To također može rezultirati smanjenim IT troškovima i potrošnjom energije, ali svakako je bitno istaknuti koristi odrađivanja strateških odluka u stvarnom vremenu. Značajnu korist možete ostvariti u sektorima bankarstva, telekomunikacija, retail prodaje ili pak u znanosti.

S druge strane, kao primjer navodimo Exasol koji je in-memory analitička baza podataka te omogućuje i pruža pogled od 360 stupnjeva na cjelokupno poslovanje tvrtke. Bez obzira na postojanje standardnih sustava za podršku odlučivanja, poslovne analitike, planiranje i budžetiranja, korištenjem Exasol platforme i njezinih naprednih funkcionalnosti tvrtka može raspolagati trenutačnim i pouzdanim informacijama, predvidjeti buduće trendove i potrebe s velikom preciznošću te na taj način ostvariti prednost pred konkurencijom. Dovoljno je reći da su Exasol korisnici Adidas, Dailymotion, Otto Group, Badoo, Olympus, Vodafone i dr.

Tvrtka Megatrend poslovna rješenja poznata je po razvoju i isporuci kvalitetnih poslovnih rješenja temeljenih na najnovijim tehnologijama, a s obzirom na dosadašnje dugogodišnje iskustvo u implementaciji sustava podrške za odlučivanje, pravi je partner za implementaciju SQream i Exasol rješenja. Za dodatne informacije i stručne savjete o SQream DB i Exasol baza slobodno se obratite našim stručnjacima na poslovna.rjesenja@megatrend.com.