Uložit ćemo 10 mil. kn u istraživanje i razvoj

S Hrvojem Išekom, predsjednikom uprave Combisa IT kompanije koja ulazi u 30. godinu postojanja, razgovarali smo o protekloj godini kao i planovima u ovoj.

Iza vas je još jedna poslovna godina, kako je prošla, koliko ste zadovoljni?

Uspjeli smo, moram se pohvaliti, rekordno poslovati već treću godinu za redom prema svim pokazateljima. I, da, ponosan sam jer, znate kako kažu, jednom se moglo dogoditi, ali triput za redom nikako ne može biti slučajnost već odraz rada i kvalitete tvrtke. Combis uvjerljivo drži poziciju broj 1. u konkurenciji IT kompanija prema svim financijskim parametrima, a ako govorimo o tehnološkim tvrtkama u Hrvatskoj onda smo 4. na ljestvici uspješnih iza HT-a, A1 i Tele2. Konkretno, lani smo, ostvarili više od 700 milijuna kuna prihoda dok nam EBITDA svake godine raste od 20 do 30 posto. Priznat ćete, to je strahovito veliki uspjeh za našu kompaniju i sve ljude koji u njoj rade.

Koliko ste se mijenjali ne biste li ostali uspješni? Jeste li se digitalno transformirali?

Da, mijenjali smo se. I proces koji jest obilježio prošlu godinu i nastavlja se jest digitalna transformacija. Interno smo, dakle, prošli brojne promjene, radili na digitalizaciji, proveli reorganizaciju, što je bilo izuzetno zahtjevno budući da dugi niz godina nismo to činili. Uveli smo neke nove metode koje nam olakšavaju postizanje ciljeva.

Primjerice?

Uveli smo, OKR metodologiju (Objectives & Key Results), koju koriste brojne svjetske kompanije, primjerice Google. Time smo se usmjerili na najvažnije ciljeve u poslovanju. Odredili smo tri ključna prioriteta koja se neprekidno prate i koje određujemo svaki kvartal. Uveli smo takozvanu agile metodu koju primjenjuju svi od prvog do zadnjeg zaposlenika. I moram reći da se sada smatramo agilnom kompanijom, što je bio veliki iskorak kojeg smo se lani prihvatili i ostvarili ga.

Agilnost je u posljednje vrijeme posebno u trendu. Koliko je Combis postao agilan?

Niz je popularnih metoda i buzzworda u optjecaju, no najvažniji je krajnji rezultat. Agility je, slažem se, nekako u trendu, no u Combisu funkcionira. A ako je metoda pogođena, pravilno se provodi i prihvaćaju je zaposlenici, tada je i učinkovita i uvelike pomaže u bržem ostvarenju zadanih ciljeva. Ako se uspješno inkorporira u kulturu kompanije, postaje njen DNK, što smo, vjerujem, mi i postigli. Ako pojednostavimo cijelu priču, radi se o metodi komunikacije koja povezuje i uvezuje timove i cijelu tvrtku, olakšava i ubrzava odluke. Protočnija komunikacija čini zaposlene uključenima i angažiranijima.

Koliko, dakle, imate agilnih zaposlenika i jeste li ipak pronašli model da ih zaustavite?

Imamo 400 ljudi, i da, smatram velikim uspjehom što ih uspijevamo zadržati i što mogu reći da su brojevi u dijelu mobilnosti radne snage – flat, odnosno nemamo velikih fluktuacija. Ipak, vjerujem da bi se u ovom sektoru mnogo toga još moglo učiniti da inženjeri i IT stručnjaci budu zadovoljniji i samim tim ne traže bolju budućnost izvan zemlje. A mi se uistinu trudimo i planiramo se dodatno truditi u ovoj godini upravo u tom kontekstu.

Kako mislite zadržati zaposlene i kakvi su vam planovi u ovoj godini u što ćete ulagati u ovoj 2019. godini?

Ulagat ćemo upravo s ciljem da i dalje budemo privlačni našim sadašnjim i budućim zaposlenicima. Samo u edukaciju ljudi uložit ćemo tri puta više u odnosu na lani. A ono što je bitno i gdje ćemo napraviti iskorak jest da ćemo uložiti više od 10 milijuna kuna u istraživanje i razvoj. Znači, stavit ćemo naglasak na usavršavanje ljudi i jačanje njihovih kompetencija, što je, vjerujemo, jako važno i čini nas konkurentnima na globalnom tržištu. A kada se radi o istraživanju i razvoju, tu govorim o razvoju naših proizvoda i smjerova koje smo odredili kao cilj, a to je da postanemo servisna kompanija i fleksibilan partner našim klijentima. Sva rješenja koja razvijamo prvo primjenjujemo u vlastitom poslovanju i sve radimo na agilniji način.

Godinu ste započeli redizajnom vizualnog identiteta.

Bilo je vrijeme da i vizuale mijenjamo, nakon 25 godina. S tim da zadržimo nasljeđe koje Combis ima kao respektabilna tvrtka, ali i da se moderniziramo i uskladimo s vremenom i tehnološkim dosezima. Vjerujem da smo uspjeli i dizajnom poručiti kakva smo tvrtka. Jer novi vizualni identitet zapravo je znak naše transformacijske inicijative koju čine visoka ulaganja u naše zaposlenike, kao i u istraživanje i razvoj jer ništa nije važnije od jačanja znanja. Cilj redizajna vizualnog identiteta usklađivanje je brenda s vodećom pozicijom na ICT tržištu.

Sada ste šareni i složivi, koja je poruka iza osvježenog izgleda?

Glavna karakteristika mu je fleksibilnost jer možemo mijenjati način ispisivanja slova, moguće je dodavati slogan, pripadnost HT grupi te posebne tech znakove. Ta fleksibilnost odraz je našeg načina rada, kao i novi slogan ‘Kreiramo zajedno’ koji daje naglasak partnerskom pristupu Combisa u radu i prema korisnicima. Pred redizajn proveli smo istraživanje tržišta i jako smo zadovoljni što se Combis prepoznaje kao inovativna, napredna kompanija koja je precizna u radu. Naime, obećanje Combisa kao brenda je p(rep)oznavanje potreba korisnika koje omogućava produkciju brzih i efikasnih rješenja.

Koja su to rješenja koja su vam u fokusu, koja biste istaknuli?

Fokusiramo se na dvije tehnološke sfere. Prva je digitalna transformacija kompanija (Cloud, Big Data, digitalna infrastruktura, IoT, Managed Services, excursor, kontaktni centri, CRM i konzultantske usluge) dok smo drugu nazvali digitalno mjesto budućnosti. Naime, svijet se brzo mijenja, a napredak tehnologije ne utječe samo na poslovanje, već i na ljude, zato je ulaganje u digitalno radno mjesto jedna od ključnih investicija u održivost i rast poslovanja. U području digitalnog radnog mjesta radimo virtualizaciju desktop računala, upravljanje i sigurnost mobilnih uređaja, hardver kao uslugu te usluge komunikacije i kolaboracije.

Rekli ste da rješenja koja razvijate najprije implementirate u vlastitoj tvrtki, dajte nam primjer.

Tako je, Digital Workplace rješenje smo nedavno implementirali i njime smo povezali mnoge digitalne platforme i alate u cilju postizanja veće produktivnosti, komunikacije te angažiranosti ljudi. Digital Workplace je naše centralno mjesto kolaboracije, mjesto pristupa Office alatima, a omogućuje vidljivost najčešćih dokumenata te vlastite analitike, kao i kompanijskih vijesti, obavijesti, aktualnih projekata i kalendara. Digital Workplace jedno je od naših rješenja, i sada je kod nas na testu, nakon što se uvjerimo da besprijekorno funkcionira i da je na zavidnoj razini customer experiencea – ponudit ćemo ga tržištu.

Osim digitalnog radnog mjesta, vjerujem, imate još aduta

Da, a prije svega tu je rješenje – ManageMyOperations. Implementirali smo ManageMyOperations u Combisu i postigli smo precizniji dohvat korisničkih zahtjeva te značajno smanjili količinu administracije i unosa podataka. Radi se o inovativnom sustavu koji objedinjuje poslovne operacije na razini cijele kompanije. Omogućuje podršku planiranju, izvršenju te nadzoru operativnih isporuka proizvoda, usluga i projekata. Istaknuo bih da je ovo jedno od rijetkih rješenja koje ujedinjuje operativne i financijske procese te osigurava podršku upravljanju ugovornim odnosima s poslovnim partnerima u realnom vremenu.

Kako ocjenjujete poslovno okruženje u Hrvatskoj i mogućnosti razvoja IT-a?

Ima mnogo mjesta za rast. Primjerice, IT na državnoj razini nije prepoznat kao jedna od glavnih strateških industrija, zbog čega ne može samostalno povlačiti EU sredstva i tako imati veći pristup kapitalu. Kada bismo uspjeli ostvariti investicijski potencijal koji imamo kao sektor, imali bismo razvojnu i prodajnu priliku na svjetskom tržištu, a projekti bi nam bili zahtjevniji i atraktivniji i više bi se IT stručnjaka odlučilo za ostanak u Hrvatskoj.

A što je s domaćom scenom, koliko je IT prepoznat kao djelatnost i kakvi su tu odnosi snaga?

Domaći ICT je dovoljno žilav da stvara natprosječne rezultate, generira značajne investicije, izvoz i rast zapošljavanja. Također, recentna istraživanja pokazuju da investicije kompanija u digitalnu transformaciju rastu iz godine u godinu po stopama od blizu 20 posto. Iako naše tržište u određenoj mjeri kasni u implementacijama naprednih tehnologija, sve je više uspješnih primjera njihove primjene unutar i oko poslovnih rješenja koja već koriste. S druge strane, mnogo je još posla na edukaciji i osvještavanju usprkos rastu. Mnogi još ne prepoznaju i ne razumiju dobrobiti digitalizacije. Ili slikovito, normalno je platiti sat rada automehaničara, no još uvijek nije pod normalno da treba platiti i sat rada developera i mijenjati i digitalizirati sustave. Tu razinu tek trebamo dostići premda ide na bolje.

Bliži se i vaša tradicionalna konferencija? Što je noseća tema, o čemu će se razgovarati

U fokusu konferencije 13. po redu Combis konferencije su poslovanje u oblaku, umjetna inteligencija, SDDC (Software Defined DataCenter) tehnologije te napredna IT sigurnost. Bit će predstavljena i nova ponuda za učinkovito upravljanje mobilnim uređajima u kompanijama. Usto, keynote predavanje održat će Pierluigi Collina, velikan nogometnog svijeta. Njegova izlaganja su inspirativna i ispunjena anegdotama i životnim pričama koje će se vjerujem svidjeti publici. CoCo13 će se održati 30. i 31. svibnja u Vodicama.