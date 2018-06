'Umjetna inteligencija u automobilima mora postati puno pametnija'

Kada idete na novo odredište automobilom, vrlo vjerojatno nećete rastvarati preširoku papirnatu kartu. Poslužit ćete se s Google Maps ili pratiti neku drugu navigaciju. Mnogi je automobili imaju već serijski ugrađenu. Vozila su danas prava računala. Imamo li previše uređaja u automobilima ili još ne iskorištavamo dovoljno tehnologiju koja bi vozaču i putnicima olakšala svakodnevicu i neke dosadne zadatke poput lakšeg pronalaženja parkirališnog mjesta, plaćanja goriva ili električne energije i slično.

Električni automobili u velikom su usponu posljednjih godina, o čemu svjedoče i sve veći uspjesi hrvatske tvrtke Rimac automobili. Velike automobilske kompanije polako se usmjeravaju prema novom dobu vozila, ali ne samo one nego i velike tehnološke kompanije. Jedna od njih je i SAP, koji se posljednjih godina jako usmjerava i prema umjetnoj inteligenciji i internetu stvari. SAP danas surađuje i s automobilskim tvrtkama poput Daimlera ili s proizvođačima aplikacija za vozače i putnike. O tome što nas novo u svijetu povezanih vozila čeka u skoroj budućnosti razgovarali smo s Timom Stelzerom, starijim potpredsjednikom SAP-ova odjela umjetne inteligencije Leonardo i ujedno novim šefom SAP-ova odjela Mreže povezanih vozila.

Na novoj poziciji u SAP-u ste tek odnedavno, ali dugo se već bavite temom povezanih vozila. Kakvo ste stanje zatekli kad ste došli, a kako je danas?

– SAP-ovu mrežu Vehicles preuzeo sam tek prije nekoliko mjeseci, ali bio sam jedan od inicijatora tog projekta prije četiri godine. Dakle, od početka sam unutra.

Kada smo počinjali, ciljali smo povezati krajnjeg korisnika s različitim uslugama. To je danas i glavna strategija SAP-a, usmjeriti se prema korisniku. Jasno je da korisnik želi imati neku korist od vaše usluge, ako je nema, otići će negdje drugdje. Recimo da vaš korisnik sjedi u svom automobilu negdje u Kaliforniji i želi se odvesti u San Francisco i ondje parkirati u 10 ujutro. To nije nimalo jednostavno jer je u tom gradu prava nestašica parkirališnih mjesta, sve je uvijek puno. I to je loše. A onda smo počeli s punjenjem električnih vozila. Prije pet godina rekli smo da je stigla odlična tehnologija – električna vozila, ali ona imaju i nedostatke poput manjeg dometa i gdje sve pronaći mjesta za napajanje, a onda još i parkirališno mjesto. To je bilo naše polazišno okruženje za pokretanje SAP-ove mreže povezanih vozila.

S kakvim ste se problemima sučeljavali na početku, a kakva je sad situacija?

– Kada smo u istraživanju razgovarali s vlasnicima parkirališta i benzinskih crpki, nismo naišli na puno podrške za suradnju jer su nam oni uvijek govorili da njima korisnici ionako stalno dolaze pa zašto bi se brinuli za ponekog izgubljenog putnika. A pogledajte situaciju na tom tržištu danas, imate desetke aplikacija za parkiranje. Parking Panda, ParkWhiz, ParkMe, SpotHero, Easy parking Euro, Shell, gotovo svaka benzinska crpka ovih dana radi svoju aplikaciju.

Znači li to da danas imamo riješen taj problem?

– Ne, ali smo korak bliže digitalizaciji te usluge. U početku nitko nije smatrao da to uopće ima smisla. Sada svatko ima svoju aplikaciju. No, to nije puno bolje za krajnjeg korisnika jer sada imate 25 aplikacija! I 25 puta trebate unijeti podatke svoje kreditne kartice želite li koristiti njihove usluge jer se radi o različitim aplikacijama pa onda odete opet u San Francisco i trebate jednu aplikaciju za parkiranje uz cestu, dvije aplikacije za parkiranje izvan ceste i u garažama, četiri aplikacije da pronađete dobru lokaciju i tako dalje...

Doista zna biti previše aplikacija za iste teme, kako SAP nastoji doskočiti tom problemu?

– Upravo je to pozicija u kojoj mi stupamo na scenu. U takvom okruženju se dobro snalazimo, SAP je poznat po optimiziranju poslovanja i standardiziranju procesa. SAP-ova mreža Connected Vehicles je odličan agregator svih tih aplikacija. Povezujemo se s API-jima ParkingPande i SpotHeroa, ParkWhiza i svih zainteresiranih aplikacija te tako korisnicima pružamo cjelokupni inventar. Kada tražite mjesto za parkiranje, možete tražiti u New Yorku, u Europi, bilo gdje, naš će sustav obaviti svu pozadinsku komunikaciju s kompanijama koje kreiraju aplikacije.

Te aplikacije pronaći će parking i javiti vam kada morate morate krenuti prema najbližoj benzinskoj crpki?

Tako je. Većina vozila, odnosno čak četiri od pet, koja imaju navigaciju koriste tehnologiju kompanije Here s kojom mi surađujemo. Sjedite u svom automobilu, vozite se, dobijete upozorenje da ste pri kraju s gorivom i vaša navigacija će vam odmah pokazati kamo trebate voziti. Ne trebate ni izići iz auta da biste platili. Pokrili smo većinu velikih gradova u Europi. Parking može pročitati vašu tablicu i otvoriti vam rampu ili vrata, ili pokažete QR kod. Fokus su nam Europa, Amerika i Kanada.

Današnji auti postali su računala, ima li previše gadgeta u njima?

– Ciljate na ometenost vozača? Mogu samo podijeliti svoje mišljenje, ne i stav SAP-a. Postoje različiti koncepti, primjerice u Tesli možete i surfati internetom, imate vrlo otvoren pristup. A u nekim autima ipak je tehnologija više ograničena na vozača. Povijest kaže da trebate malo navoditi korisnike i da nije dobro sve im omogućiti. Također, umjetna inteligencija morat će biti bolja, pametnija. Ako pijem kavu svaki dan, onda očekujem da to neki UI pomoćnik u autu i nauči i uračuna u komunikaciji, a ne da me iz vedra neba pita neke gluposti u krivom trenutku. Kad netko sjedi pored vas u automobilu neće vas pitati o kavi u opasnoj situaciji na cesti, tako pametna treba biti i UI u vozilu.

Uza svu tehnologiju koja stiže u aute, putnici se mogu osjećati kao da su u Big Brotheru, kako se nositi s narušavanjem privatnosti?

– Vidim da imate pametni telefon, to znači da ste već prodali dušu. Jeste li pročitali sitna slova u ugovoru? Šalim se, u pravu ste, pitanje stoji. Mi kao krajnji korisnici stalno govorimo o privatnosti podataka, ali naše podatke ne koristimo odgovorno.

Otvorimo Facebook i na sve samo kliknemo prihvaćam... Dobra je stvar uvođenje GDPR-a, SAP je potpuno u skladu s GDPR-om, korisnik uvijek ima pravo na zaborav. No, na mnoge usluge navikli smo se koristiti besplatno. Nitko vas ne pita zašto imate Google Maps besplatno? E, pa ipak plaćate neku cijenu – u nedostatku privatnosti!

Ovo su groblja dizelaša, 300.000 čeka svoju sudbinu:

Digitalizacija u automobilskom biznisu Na SAP-ovoj godišnjoj konferenciji Sapphire Now u američkom gradu Orlandu jedna od velikih tema bila je primjena umjetne inteligencije u svim poslovnim granama pa tako i u automobilskoj industriji. Cilj je uštedjeti vrijeme kupcu, pružiti mu ugodnije iskustvo i olakšati kupnju. Pritom je iskorišteno strojno učenje za učitavanje odnosno treniranje na velikom broju fotografija različitih vozila iz svih mogućih kuteva, kako bi softver kasnije brzo točno prepoznao o kojem se brendu i modelu vozila radi. Tehnologija prepoznavanja predmeta na osnovi strojnog učenja tako se može primijeniti i u praćenju polica u trgovačkim centrima, traženju zamjenskih dijelova za automobile i druge strojeve ili uređaje. Također, procjenjuje se da će sve veća primjena biti u poboljšanju sigurnosti u velikim industrijskim postrojenjima.