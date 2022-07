U Školi budućnosti učenici rješavali lokalne izazove kako bi potaknuli razvoj gradova budućnosti

Projektom Škola budućnosti, njegovim drugim izdanjem, koje se odvijalo tijekom drugoga školskog polugodišta, bilo je obuhvaćeno više od dvije tisuće učenika iz više od 70 gradova. Uz mentore iz tehnološke zajednice, kreirali su s učiteljima rješenja i učili o tome kako primijeniti umjetnu inteligenciju za dobrobit sviju. Zadatak ovogodišnje sezone bio je da osmisle kako unaprijediti rad lokalnih zajednica i učiniti boljim okruženje u kojem žive i školuju se. Finalisti ovogodišnjeg izdanja, odnosno najbolji timovi predstavili su svoje radove na završnoj priredbi nazvanoj Dan inovacija, koja je održana u Infobipovu kampusu u Zagrebu početkom srpnja.

– Ovaj je događaj još jednom potvrdio da u Hrvatskoj postoje i razvijaju se velike stvari. Naš je cilj upravo kod djece potaknuti takozvani Think Big Mindset, želimo da djeca sanjare i razvijaju ideje o novim "infobipovima". Želimo im omogućiti da budu kreatori budućnosti te pokretači promjena, za početak u svojim lokalnim zajednicama – ističe Marin Trošelj, direktor tvrtke STEMI. – Želimo obrazovni sustav povezati s najboljim organizacijama iz tehnološke industrije kako bismo napravili brz i učinkovit transfer znanja i tehnologija, kako bismo udružili snage i zajedno pripremali mlade za tehnološku budućnost – kazao je Trošelj te dodao kako su ove godine, zahvaljujući partnerima Infobipu i A1 Hrvatska, tvrtki Microblink te ostalim sponzorima, u projekt uključili 130 škola, više od 2000 učenika i 350 učitelja.

– U projekt Škola budućnosti uključili su se i ove godine i dva istarska grada, Pula te Vodnjan, koji su svjesni da je podrška školama budućnosti važan preduvjet za razvoj gradova budućnosti – ističe Trošelj.

Jesu li i koliko su zadovoljni rezultatima projekta, upitali smo gradonačelnike.

– Očekivanja od projekta zadovoljena su s obzirom na to da su naši učenici pokazali velik trud i angažman. Primjerice, u OŠ Veruda sudjelovalo je 12 učenika koji su pohađali osam online radionica i usvajali nova znanja o chatbotovima i umjetnoj inteligenciji. Usto su kroz tematske cjeline imali priliku učiti osnove programiranja u Paytonu i putem platforme Rasa, nakon čega su izradili tzv. stablo odlučivanja, koje su postavili od početka do kraja. Ono što je zanimljivo jest da su učenici motivirali učitelje i gurali ih dalje da to istraže do kraja i završe sam projekt – istaknuo je pulski gradonačelnik Filip Zoričić te dodao: – Učenička rješenja primjenjiva su u široj okolini pa tako i u našoj sredini, a s obzirom na to da je mogućnost primjene novih tehnologija u rješavanju problema lokalnih zajednica velika zbog same tehnologije koja se koristi. Chatbot se može programirati tako da prenosi željene informacije o problemu lokalne zajednice i to od 0 do 24 sata.

Vodnjanski gradonačelnik, pak, svjestan je uloge Infobipa, koji je iznikao upravo iz tog mjesta.

– Infobip je ponos Vodnjana i njihov je uspjeh naš mali grad velika srca stavio na svjetsku kartu. Velik broj ljudi čuo je za Vodnjan jer vlasnici s ponosom uvijek ističu odakle dolaze i gdje je nastala vizija Infobipa – ističe Edi Pastrovicchio, gradonačelnik Vodnjana, te nastavlja: – Odličan geografski položaj grada i dobra prometna povezanost, predivna priroda i more čine Vodnjan poželjnim mjestom za život, no da bi se obitelji u Vodnjanu zadržale i planirale svoju budućnost, potrebno je osigurati i visoku kvalitetu življenja, poslovne prilike kao i kvalitetno obrazovanje djece. Stoga smo zahvalni i radosni što Infobip aktivno sudjeluje i daje svoj doprinos razvoju grada i sadržaja za građane. Od promicanja STEM područja među mladima kroz Sparks program, koji su pokrenuli još 2019. godine, opremanja škola pa sve do uređenja stare tvornice svile u centru grada. Sve to pridonosi razvoju Vodnjana i stvaranju okruženje u kojemu ljudi žele graditi svoju budućnost.

– Projekt Škola budućnosti vidimo kao važan vjetar u leđa za transformaciju naših škola. Zahvaljujući projektu, one su se odvažile napraviti značajnije iskorake u STEM obrazovanju. Modernizira se informatička učionica i oprema se inovacijski laboratorij, u kojemu će se djeca moći upoznati s modernim tehnologijama, od robotike, 3D printanja pa do umjetne inteligencije – naglašava Pastrovicchio i pritom naglašava kako STEM aktivnosti moraju postati dio svakodnevice, način razmišljanja, i to ne samo u školi nego i kod kuće.

– Učenici naše škole povezali su se s udrugom Zelena Istra i napravili tehnološko rješenje kojim ljudi mogu prijaviti nezakonite postupke i onečišćenja u okolici Pule i Vodnjana. Riječ je o chatbotu koji pogoni umjetna inteligencija, računalni program s kojim možete razgovarati kao s čovjekom. To je sjajan primjer kako djeca u školi mogu promišljati i stvarati tehnologije koje rješavaju probleme u njihovoj lokalnoj sredini. Nakon sjajnih rezultata i zadovoljstva naših učitelja i učenika, s nestrpljenjem očekujemo novu sezonu u kojoj je najavljen novi STEMI-jev program vezan za korištenje tehnologije u proizvodnji hrane – govori Edi Pastrovicchio, gradonačelnik Vodnjana. Budući da je po profesiji maslinar, a Vodnjan je grad maslina, napominje kako ga iznimno veseli vidjeti što će sve naši učenici smisliti i napraviti.

Naime, STEMI i Infobip već su najavili nastavak projekta do 2025., a s obzirom na to da je proizvodnja hrane jedan od globalnih izazova, odlučili su da će predstaviti novi STEM program primjene tehnologije u proizvodnji hrane. Djeca će u svojim učionicama tako moći napraviti pametne vrtove, pritom će praktično učiti uzgajati hranu te koristiti tehnologiju za učinkovitiji uzgoj.

Usto, početkom rujna STEMI i Infobip planiraju kampanju grupnog financiranja za širenje projekta, čime će omogućiti drugim organizacijama i pojedincima da se uključe kao predvodnici promjena.