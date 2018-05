POPULARNOST RASTE

U Hrvatskoj skoro milijun korisnika Instagrama

Od 970.000 korisnika njih 520.000 su žene, dok je najzastupljenija dobna skupina ona od 18 do 24 godine, koja broji 340.000 korisnika te aplikacije. Dobna skupina od 25 do 34 godine ima 300.000 korisnika te aplikacije, a od 35 do 44 godine njih 160.000.