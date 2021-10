Twitter koristi priliku i pozdravlja sve na internetu, u razgovor se uključio i McDonald's

Facebook, Instagram, WhatsApp i Messenger ne rade već nekoliko sati i mnogi se pitaju zašto ne mogu pristupiti popularnim društvenim mrežama. Budući da korisnicima i javnosti ne mogu putem svojih kanala poručiti da se radi na rješavanju problema, komunikaciju su morali preseliti na jednu od društvenih mreža koje rade - Twitter.

- Svjesni smo da neki korisnici imaju problema s pristupom našim aplikacijama i proizvodima. Radimo na tome da vratimo stvari u normalu najbrže što je to moguće. Ispričavamo se na smetnjama - objavili su na službenom profilu Facebooka.

Slične su poruke objavljene i na profilima WhatsAppa i Instagrama. Budući da su sve oči sada uperene u Twitteru, vodstvo te mreže odlučilo se malo zabaviti.

hello literally everyone

- Pozdrav doslovce svima - objavili su na svojem službenom profilu, a odgovor nisu trebali dugo čekati.

- Pozdrav - uzvratili su s WhatsAppa i odlučili prihvatiti šalu na svoj račun.

U komunikaciju se uključio i McDonald's s pitanjem što da im donese od svojih proizvoda.

hi what can i get u