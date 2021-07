Tko su trolovi – zluradi narcisi sa psihopatijom

Rijetki su oni koji se frekventnije koriste internetom, pogotovo društvenim mrežama, koji nisu barem koji put naletjeli na nekoga nesnosnog koji bi njihovu objavu ili diskusiju nastojao kontaminirati. Činio bi to ili izrazito negativnim komentarima ili hvatajući se za neku, za kontekst potpuno nebitnu faktografiju kojom bi nastojao potkopati vašu vjerodostojnost, navodeći neke tvrdnje koje su vjerojatno i prisutne u kibernetičkom prostoru, ali su potpuno netočne.

I visoka je vjerojatnost kako to čini pod nekim lažnim imenom, pseudonimom, iako je dosta i onih koji nastupaju pod pravim identitetom nastojeći tako pojačati svoju takvu aktivnost.

Zovu ih “mračne trijade”

Takvi ljudi nazivaju se internetskim trolovima. Naletjet ćete na jedne te iste često, na različitim temama, gdje uporno “tešu” svoje kroz kognitivnu pristranost, odnosno svoj stav potkrepljujući činjenicama koje ga podupiru, a zanemarujući one druge, često daleko brojnije, koje ga negiraju.

Znanstvenici znamenitog sveučilišta Brigham Young iz američke države Utah koje je pohađao i naš veliki košarkaš Krešimir Ćosić napravili su studiju karakteristika prosječnog internetskog trola. I one su prilično zastrašujuće. Riječ je o trijadi vrlo negativnih osobina, a to su narcisoidnost, makijavelizam te psihopatija, a sve u kombinaciji sa zluradošću. Ako je ta posljednja karakteristika prisutna, onda je vrlo vjerojatno kako takve osobe svoje devijantno ponašanje na internetu ne smatraju destruktivnim, već korisnim, odnosno smatraju da opaske obogaćuju one koji ih čitaju, umjesto da ih opstruiraju. U tom slučaju oni uživaju u javnom sramoćenju mete svojeg “trolanja” te je to i jedini smisao njihove aktivnosti u kojoj dobivaju dojam da uvećavaju vrijednost sebe samih.

– Oni koji iskazuju takve osobine poznajemo pod skupnim imenom “mračne trijade”. Vjerojatnije je da će iskazati ponašanje koje odgovara trolanju ako uživaju gledajući druge kako se pate. I čine to na račun drugih – rekla je Pamela Brubaker, znanstvenica s Brigham Younga koja je i jedna od autorica ovog istraživanja. Za takve je ljude trolanje prihvatljiv oblik ponašanja, a zanimljivo je kako su ispitani u svrhu ovog istraživanja gledali na “trolove”. Žene njihovo ponašanje smatraju disfunkcionalnim, a muškarci – funkcionalnim. Ta je anketa napravljena među 400 korisnika platforme Reddit u studiji čiji je dio objavljen u znanstvenom časopisu Journal of Social Media and Society. Također, percepcija medija u kojem se takvo ponašanje događa igra svoju ulogu.

Ne brinu za druge ljude

– Takvo je ponašanje moguće jer je prividno prikladno mediju poput interneta i društvenih mreža, platformi poput Reddita. Intenzivniji korisnici takvih platformi mogu osjetiti da je sve trolanje funkcionalno jednostavno zato što je to ono što ljudi i rade kada odu na Reddit, rekao je Scott Haden Church, također jedan od autora ovog istraživanja. Oni kod kojih je prisutna i osobina zluradosti ne brinu što će njihove riječi izazvati kod onih kojima su upućene, za njih je to smislen dijalog koji se treba uspostaviti.

– Njih više interesira unapređenje vlastitog iskustva korištenja interneta, nego stvaranje pozitivnog okruženja za ljude koji ne dobivaju istu količinu uživanja ili zadovoljstva iz takvih provokativnih diskusija – rekla je Brubaker.

Svakako, nije svatko snažne prisutnosti na društvenim mrežama ujedno i trol. Dosta je onih koji spašavaju stvar vještim i usmjerenim izražavanjem mišljenja uvažavajući da su i svi oni koji to čitaju osobe sa svojim mišljenjem.

