Testirali smo novi Samsungov flagship: povratak Galaxyja S u utrku

Margine između najkvalitetnijih smartfona sve su manje pa nije uvijek lako izabrati svog favorita ili sljedeći uređaj u koji ćete uložiti novac. Stoga ponekad odlučuju sitnice te jasno cijena uređaja, koja mi je ujedno najveća zamjerka za sve top-brendove jer izdvojiti 1000 eura i više za mobitel nije mala stvar.

U toj visokoj kategoriji nalazi se i nova odlična Samsungova Galaxy S10 serija. Ovog puta na testu nismo imali najveći, najjači i najskuplji S10+ od tri nova S10 mobitela, nego za oko 100 eura povoljniji S10. Ovaj je 6,1-inčni model malo uži (4 mm) i malo niži (8 mm) od većeg ‘plus’ modela, no osobno taj dio uopće ne smatram manom. Malo manja varijanta zapravo je puno jednostavnija za operirati u rukama, pogotovo kada ste u pokretu. S10 je također snažan i moćan uređaj, a jedini je manjak što dolazi s nešto manjom baterijom (3.400 mAh).

Konačno bolja baterija

Zahvaljujući novom jačem čipsetu Qualcomm Snapdragon 855, Samsung je konačno uspio popraviti trajanje baterija na svojim top modelima. S10 bi mi redovito uspješno potrajao kroz cijeli dan korištenja uz uključeni filtar smanjenja plavog svijetla (svaki top model ovu bi značajku morao imati uključenu po defaultu).

No, iako je sada poboljšana performansa baterije još uvijek nije nadmašila dio kineske konkurencije koja već godinama uživa primat u tom dijelu korištenja smartfona. Isto ide i za brzinu punjenja baterije. S10 mi se napunio od potpuno ispražnjene baterije do 100 posto za 95 minuta što ide u prosjek prijašnjih Samsungovih top modela, ali dio konkurencije je već to uspio smanjiti i na sat vremena.

Poboljšanjem baterije Samsung nije žrtvovao svoj zaštitni znak – impresivni ekran s gotovo savršenim kontrastom i živopisnim bojama. Dakle, ne treba puno trošiti riječi na ekran - i dalje je najbolji na tržištu i pravi je užitak za surfanje, tipkanje, igranje... U taj dio kod Samsunga nismo ni sumnjali. Više nas je zato zanimalo što je Samsung ovoga puta napravio s kamerom.

Sada i Samsung Galaxy S10 ima 3 stražnje kamere, iste kao i na S10+ modelu. U odnosu na prijašnje Galaxy S modele dodan je ultraširokokutni objektiv, što je i trend na Android tržištu.

Foto: Danijel Lijović

Možete ručno upravljati kojom kamerom snimate fotografije. Ovo funkcionira vrlo jednostavno i brzo - u sučelju kamere pri dnu su jasno uočljive 3 ikonice - lijeva za ultra-široki objektiv, srednja za klasični širokokutni, i desna je telefoto. Novi ultraširoki objektiv najviše će vam poslužiti na snimanju panorama ili velikih građevina. Ali, u praksi više ćete koristiti druga dva objektiva.

Kamera radi odlično u većini uvjeta. Jasno da po danjem svjetlu daje detaljne i lijepe fotografije s puno detalja, no funkcionira jako dobro i kada se snima pokret što je uvijek zahtjevno za kamere mobitele. Također, dosta se dobro drži i na zumiranju.

Foto: Danijel Lijović

Snimao sam teniske mečeve kolega iz zagrebačke GDSI lige i bio sam ugodno iznenađen da se fotografije nisu raspadale ni kada bih poslije na računalu zumirao snimljeni forhend ili bekhend. Malo manje izvrsna je kamera u noćnim uvjetima.

Snimao sam vatreni šoku na SF&Fantasy konvenciji u Istri i iako se zabilježi jako puno detalja, snimka ipak gubi na oštrini u uvjetima slabijeg osvjetljenja. U tom dijelu nekako i Pixel i Huawei uspijevaju bolje osvijetliti noć.

Ručno biranje objektiva

Za razliku od S10+ modela, S10 ima jednu, a ne dvije selfie kamere. No, unatoč tome i S10 ima automatsku prečicu da klikom u sučelju kamere možete izabrati bliži i širi kut pa time lakše uhvatiti sve ljude koje želite imati u kadru. Selfie fotke ispadnu nešto manje oštre nego na S10+ modelu ili kod dijela konkurencije.

Foto: Danijel Lijović

Tu u pomoć dolaze Samsungovi softverski alati pa pod opcijom “Live focus” možete izabrati neku od varijanti “bluranja” pozadine koje će istaknuti vaš portret, a korisna je i “Instagram” opcija koja služi kao prečac za slanje fotografije u popularni “Story”.

Dakle, S10 je dosta dobro zaokružen smartfon, s dobrim omjerom cijene i performansi, a i jedan je od rijetkih top Android modela koji još uvijek imaju – audio jack utor pa će mnogim fanovima Samsunga biti vrlo zanimljiv izbor nakon što prethodni S9 model ipak nije polučio dovoljno inovacija.