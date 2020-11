Testirali smo novi iPhone 12 Pro: Ostala je dužna jedino baterija

Svaki novi iPhone izaziva globalnu pozornost pa dakako da smo i mi jedva dočekali isprobati što nam donosi iPhone 12 Pro, jedan od četiri modela nove generacije najzarađivanijeg mobitela na svijetu.

Novi jaki čipset, tip-top dizajn koji je spojio retro izdanje slavne “četvorke” s odličnim lanjskim 11 Pro modelom i čvršće kućište zaslužuju puno pohvala, ali Apple nam je ostao i ponešto dužan, pogotovo kada se uzme visoka cijena (u Hrvatskoj od 7500 do 11.000 kuna, ovisno o kapacitetu pojedinog modela).

Sviđa mi se i povratak na ravne površine rubova. Iako je to vizualno određeni korak unatrag, funkcionalno mi je draže koristiti ekran s ravnim rubovima. No, definitivno sam na modelu iPhone 12 Pro, koji nam je za testiranje ustupio A1 Hrvatska, ostavio cijelu hrpu otisaka prstiju na blještavim zlatnim metalnim rubovima. No, o tome ne razmišljate puno.

Foto: Danijel Lijović Pozlaćene stranice novog modela dobro su se upoznale s mojim otiscima prstiju

Kombinacija čvršćeg stakla (zaslon sada ima i keramički štit) i metalnog nehrđajućeg okvira doista daje uvjerljiv osjećaj da je novi iPhone otporniji na udarce, ispadanja i grebanja.

Dakako, s ovako skupim uređajem ne želite izazivati pa i dalje stoji preporuka za zaštitno kućište. Jedino veliko razočaranje što se tiče zaslona je u tome što je brzina osvježavanja ostala na 60 Hz-a kao na lanjskim modelima što je sada već zastarjelo s obzirom na to da su ove godine većina premium mobitela otišla na 120 Hz. Iako se to ne čini takav nedostatak na iPhoneovom ekranu koji je već i ovako odličan.

Apple je odlučio ostati na sporijem osvježavanju zbog štednje baterije, a o tome malo više dalje u tekstu.

Kamere su i dalje jaki adut na strani iPhonea. No, iako smo na iPhone 12 Pro verziji dobili nešto oštrije fotografije koje su i dalje vrlo prirodne i pune detalja, nisam primijetio neku baš veliku razliku u odnosu na lanjski iPhone 11 Pro. Stoga, s cjenovne strane sasvim je OK izabrati osnovni iPhone 12 model (ali onaj sa 128 GB prostora jer kome je više dovoljno samo 64 GB?!).

Foto: Danijel Lijović Bolja noćna fotografija: Ovo je kadar snimljen u 21.43 navečer na terasi. Jedino dodatno svjetlo su žarulje s parkinga pored zgrade

Bolji je iskorak ostvaren s noćnim fotografijama koje sada puno bolje “vide u mraku” jer više svjetla ulazi u leće. Novi model dobio je senzor za dubinu (LIDAR).

Foto: Danijel Lijović Još jedan primjer kako noću uz samo malo dodatnog svjetla iPhone 12 Pro radi vrlo čiste fotografije s puno detalja koristeći ekspoziciju od nekoliko sekundi

U odnosu na iPhone 12, na Pro modelu imate i teleobjektiv koji nude 2x optički zum i 10x digitalni. Ali što se zuma tiče, ne može se mjeriti s ovogodišnjim zum junacima Samsungom S20 Ultrom ili Huaweijevim flagshipovima P40 Pro i Mate 40 Pro.

Foto: Danijel Lijović iPhone 12 Pro nije najbolji mobitel za digitalno uvećanje kadra, ali će vam poslužiti za većinu prilika, uvećanja od 5x i 10x

Sa svojim prvim 5-nanometarskim čipsetom A14 Bionic Apple je od iPhone 12 Pro napravio jedan od najsnažnijih mobitela i po meni to je zapravo i najveći iskorak novih iPhonea. To je posebice bitno sada kada 5G polako postaje realnost i zahtijeva snažne performanse koje iPhone 12 Pro i isporučuje.

Foto: Danijel Lijović

Mobitel mi se nije zagrijao ni nakon puno fotografiranja, gledanja Netflixa ili pak igranja “Call of Duty”.

Eh, sad. Sa svakim novim iPhoneom ja se nadam da baterija više neće biti nedostatak, ali ni s ovim fensi modelom ne mogu to sasvim reći. Prvo, pomalo je skandalozno da Apple uz novi skupi model više ne daje kupcima adapter za punjač, nego samo kabel za punjenje što dakako znači da žele da potrošite još novca.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Očekivao sam da će novi super turbo A14 Bionic čipset donijeti i bolju uštedu baterije, ali opet bih dobivao rezultate s tek 10-ak posto baterije u večernjim satima.

U 10 dana korištenja prosjek uključenosti zaslona mi je bio 4 h i 24 minute (iako sam imao dana i sa 6 h 33 minute kao na dan američkih izbora). Kako nisam imao originalni Appleov adapter za punjač, koristio sam se OnePlusovim od 66 Wata i evo kako je teklo punjenje baterije: u 30 minuta napunilo se 55 posto baterije, za sat vremena bilo je 85 posto i za 85 minuta na 95 posto baterije iPhone Pro 12. Do 100 posto potrajalo je i dva sata.

U današnje vrijeme to nije pohvalno. Recimo OnePlus 8T se već u 38 minuta napuni 100 posto, a Huawei Mate 40 Pro to isto učiniti u 47 minuta.

Za kraj da kažem da kao netko tko je od početka više fan Androida (odnosno otkad sam prežalio BlackBerry), nego ljubitelj iOS-a i iPhonea, moram reći da zavidim iPhoneu na mekoći ekrana. Na nekim Android mobitelima ponekad imam osjećaj da će mi prsti odrvenjeti, a te nelagode jednostavno nema na iPhoneu.