Testirali smo: Konačno baterija koje se Samsung ne mora sramiti

Na prvi pogled čak bi i veliki Samsungovi fanovi za ovaj mobitel prije pogađali da je to novi Note, a ne dodatak Samsungovoj najprodavanijoj flagship S seriji. Jer Samsung Galaxy S21 Ultra 5G s velikim zaslonom (6,8 inča), sada je dobio i podršku za S pen olovčicu i moguće nagovijestio lagano gašenje slavne Note serije u sljedećim godinama.

Nova Ultra bolje je i sređenija varijanta lanjske premijere, doživjela je promjenu sklopa kamera, malo je promijenjen dizajn, poboljšano je trajanje baterije (konačno!), a novi 5-nanometarski čipset vraća Samsung u gornji dom flagshipova po performansama.

S21 Ultra odličan je mobitel zaokruženih mogućnosti iako ne nudi najbolju kameru na tržištu.

Foto: Danijel Lijović

Samsung i dalje ima vrhunske zaslone i dizajn, ali nisam baš načistu s novom golemom izbočinom sada peterostruke kamere na stražnjoj strani kućišta. Ipak, Samsung je nekako uspio da to ipak izgleda pristojno pa čak i atraktivno. Barem u fantomskoj crnoj mat izvedbi koju sam isprobavao.

Kažu da ova varijanta ostavlja puno manje otisaka prstiju što se meni baš i nije tako pokazalo u praksi, ali to ipak smatram manje bitnim detaljima. Bitnije mi je da je Samsung konačno bolje optimizirao bateriju pa mi je redovito Ultra s jednim punjenjem ulazila u drugi dan. Jednom mi je potrajala i do 18 sati sljedeće dana, no češće bi to bilo oko podneva u drugom danu korištenja.

Foto: Danijel Lijović

Očito je novi čipset pomogao bateriji jer sada se na Ultri i uz 120 Hz stope osvježavanja zaslona može koristiti najveća rezoluciju zaslona. Lani se to nije moglo istovremeno na Samsungovim top mobitelima.

S brzinom punjenja baterija sam nešto manje zadovoljan, Samsung se u tom dijelu još treba poboljšati. Za pola sata napunilo mi se 54 posto baterije, za 45 minuta 80 posto, a za 70 minuta 100 posto.

Foto: Danijel Lijović Kamera nema poseban režim za makro snimanje, ali relativno se dobro snalazi s bližim kadrovima

Također, mnogi vjerojatno neće biti sretni da ni Samsung kao ni Apple više ne isporučuje punjač uz mobitel (nego samo USB-C kabel). A i nije baš ugodno dodatno izdavajati novac pored već skupog uređaja. Također dodatno treba izdvojiti i za S Pen olovčicu koja stoji 299 kuna. Ili čak 559 kn za S Pen i maskicu u koju možete i pospremiti olovčicu jer za razliku od Notea ovdje Ultra nema spremište za olovku. No, uz testni uređaj nisam dobio i S Pen pa nisam mogao usporediti je li točno da je manje osjetljiva i da ima manje mogućnosti korištenja, nego je to na Note seriji.

Nova Ultra poboljšala je više stvari na kamerama. Najočigledniji je novitet što smo sada dobili čak dvije telefoto leće (3x i 10x optičko uvećanje). I zumiranje doista jako dobro funkcionira. Zadržan je naziv 100x "svemirski" zum, iako na tom maksimalnom uvećanju neće dobiti neki iskoristiv kadar.

Foto: Danijel Lijović

No, bolja stabilizacija dosta olakšava veća zumiranja. Snimajući udaljene kadrove stvarno se daleko može "odletjeti" ovim kamerama, a do nekog 30x uvećanja većina tih fotografija je vrlo iskoristiva.

Foto: Danijel Lijović

Dodatno, softverski je optimiziran glavni foto senzor od 108 megapiksela, a dobili smo autofokus na ultraširokoj kameri.

Opći dojam stražnjih kamera je dosta dobar. Fotografije su prirodne i hvataju puno detalja, ali nemam dojam nekog velikog napretka u odnosu na lanjski model. Više mi se čini da je dosta poboljšano snimanje noću. Čak i kada ne bih koristio noćni režim snimanja (2-5 sekundi eksponiranosti), Ultra bi sasvim dobro rasvijetlila prostor.

Foto: Danijel Lijović

Selfie kamera (40 megapiksela) je malo izbrušena i čini mi se da daje kvalitetnije selfije s više detalja koji se raspadaju čim malo povećate fotku. No, i dalje mislim da Samsung ovdje još uvijek nije uspio nadmašiti ni iPhone ni Pixel koji po meni i dalje caruju na selfie fotografijama.

Foto: Danijel Lijović

Selfie kamera Ultre omogućuje dobar široki kut pa možete fotkati i društvo poštujući epidemološke mjere, ali moglo bi se to još bolje izvesti i dati još širi kut.

Zgodni noviteti su i mogućnosti snimanja "Single take" - jednim okidanjem snimate i fotografiju i video.

Zanimljiv je i "Director's view" način snimanja. Ova značajka vam na zaslon izbacuje zasebne kadrove što vam koja kamera snima u tom trenutku, a uključi se i okvir sa selfie kamerom.

Foto: Danijel Lijović

Nisam baš siguran što je najbolja praktična iskoristivost ovakvog snimanja. Više mi se čini kao zorno demonstriranje što vam u datom trenutku vidi svaki foto senzor, nego da ste odjednom postali redatelj. Ali, mogućnost je tu pa možda dobijemo novu seriju otkačenih Tik Tok videa...

Dobre strane: Odličan zaslon i dizajn. Moćan zum. Odlične performanse. Dobre i svestrane kamere. Podrška a S Pen olovčicu. Konačno poboljšana izdržljivost baterije koja vas sada može odvesti i u drugi dan korištenja, što smo rijetko prije imali na Samsungovim flagshipovima. Nešto niža cijena u odnosu na lanjski model.

Loše strane: I dalje (prev)visoka cijena - od 9500 do 10.999 kuna, ovisno o modelu. Nema više prostora za micro SD karticu, a početni model kreće sa 128 GB prostora za podatke što brzo postaje premalo u današnje vrijeme sa snimanjem videa i fotografija u visokim rezolucijama. Kamere ne nude wow efekt. Nedostaje superbrzo punjenje baterije. Ne dolazi više s punjačem. Ultra je pomalo glomazna, a i teška (227 grama).

