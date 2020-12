Testirali smo digitalnu asistenticu Megi: Potiče pacijenta, skraćuje pregled...

Koliko puta ste se našli u redovima za pregled kod liječnika? Znate li da većinu vremena doktori tijekom pregleda provedu prikupljajući informacije. A u današnje vrijeme koronakrize, nije lako uvijek ni doći razgovora s liječnikom. To su uvjeti u kojima bi tehnologija mogla snažno pomoći i liječnicima i pacijentima, a upravo su nam to demonstrirali hrvatski startup Mindsmiths i njihova digitalna asistentica Megi.

U suradnji s klinikom Magdalena pokazali su kako se primjenom umjetne inteligencije može skalirati znanje medicinskih stručnjaka i unaprijediti zdravstveni sustav. Megi je zadnjih 12 mjeseci bila integrirana u stvarni bolnički sustav i detaljno je bilježila i analizirala kretanje tlaka, ali i izravno svakodnevno u chatu komunicirala s više od 80 kroničnih bolesnika - pacijenata oboljelih od hipertenzije, tj. bolesti visokog tlaka.

Megi je digitalni mozak modeliran na znanju stručnjaka, primarno kardiologa te medicinskih sestara iz područja kardiologije. Ekipa iz Mindsmithsa tvrdi kako je Megi savršen primjer onoga čime se startup bavi, a to je demokratizacija znanja.

- Koncept demokratizacije znanja je onaj pri kojem mi kopiramo mozak jednog stručnjaka, učinimo da on pomogne jednoj osobi a onda u konačnici omogućimo da pomogne tisućama ljudi. Mi pokušavamo stvoriti sustave koji rade mentorstvo - znaju što meni treba u ovom trenutku, ali i ono što je za mene dugoročno dobro, kaže Mislav Malenica, osnivač i direktor startupa Mindsmiths.

Nina Šesto - direktorica digitalnog zdravstva Klinike Magdalena

- Nismo uopće svjesni kao korisnici zdravstvenih sustava koliko podataka možemo sami prikupiti doma. Međutim, problem je u odluci o dinamici tog prikupljanja - u kojem trenutku i kojom frekvencijom, te u konačnici tko će te podatke interpretirati da bi oni klinički bili relevantni. E to je zadaća za Megi. Megi je ta koja je most između pacijenta i zdravstvenog sustava koji pacijenta navigira kako da se on brine o svom kroničnom stanju, poručuje dr. sc. Nina Šesto, direktorica digitalnog zdravstva klinike Magdalena.

A kako to izgleda u praksi uvjerio sam se i sam - chatajući cijeli dan s Megi kroz aplikaciju Telegram (Megi se inače može koristiti i kroz SMS poruke). Već od samog starta naše komunikacije vidjelo se da bot Megi ne samo da zna sve o hipertenziji, nego da joj je i jako stalo da prema pacijentu ima pozitivan pristup i vedar ton. Koristila je i smajlije u porukama, i to u dobro pogođenoj mjeri - niti previše niti premalo. Na moje pitanje "kako si", odgovorila je kratko "Dobro sam, hvala na pitanju.", ali je odmah i uzvratila "Kako ste vi danas". Na moj odgovor je imala i dodatak kojeg biste mogli čuti i od stvarne osobe u chatu: "To me veseli čuti. Uživajte u vikendu pa se čujemo malo kasnije".

Ovo 'malo kasnije' odnosilo se na zakazane termine mjerenja mog tlaka jer je Megi imala točan plan kada joj trebam javiti vrijednosti sistoličkog i dijastoličkog tlaka i puls.

Pacijenti koji su kroz cijelu godinu komunicirali s Megi često kažu da je smatraju prijateljem jer se svakodnevno brine za njih. Također, pacijenti imaju i varijantu da mogu nositi holter koji automatski bilježi stanje tlaka, a Megi i dalje vrši analizu trendova kretanja tlaka i pomaže liječnicima u podešavanju najbolje terapije.

Nakon što je zabilježila sve moje podatke, Megi je izradila grafički prikaz prosjeka mog tlaka i javila se da mi dogovori video poziv s liječnikom dr. med. Aleksandrom Trbovićem, kardiolog iz Klinike Magdalena koji je i sudjelovao u cijelom projektu.

To je i jedini trenutak kada sam pomislio da iza chat bota stoji čovjek jer smo zbog mog rasporeda morali promijeniti više termina, ali Megi je sve to super odradila i javila mi se povratno s novim terminom.

Uz logičnu veliku pomoć ovakvih digitalnih asistenata pri obradi gomile podataka i trenutnom slanju liječnicima, definitivno sam osjetio i još jednu dodatnu prednost, a to je - motivacija za pacijenta. Sve to praćenje podataka doprinosi da se pacijent više brine za svoje zdravlje i više razmišlja o tome što može učiniti da pospješi svoju zdravstvenu perspektivu.

Doktor Trbović je u našem razgovoru odmah sve znao o mom tlaku, srećom bio je vrlo zadovoljan mojim rezultatima i uvjerio me da mi je tlak odličan. Ali, je i primijetio da mi je puls usporen pa mi je preporučio više kretanja. Sugerirao mi je da tijekom posla kojeg provodim u radu za računalom nosim pametni sat da mi pomogne u podsjećanju da se moram razgibati.

- Megi pomaže u skupljanju svih informacija o bolesniku. Imam sve vrijednosti krvnog tlaka, vidim trendove, kako se kretao tlak kroz vremenski period - kroz mjesece, kroz doba dana; kako je pacijent reagirao na promjenu lijeka, da li je bilo nekih komplikacija visokog tlaka, da li je morao kontaktirati hitnu službu… Dakle, ideja svega toga je da ja to mogu pratiti i u svakom trenutku pogledati. Prva prednost se odnosi na krajnjeg korisnika tj. bolesnika koji se kvalitetnije bori sa svojom hipertenzijom u izvanbolničkim uvjetima, odnosno kod kuće. Potiče ga se na svakodnevno uzimanje terapije. Korisna je i za nas liječnike odnosno meni kao kardiologu koji liječim pacijente jer imam oruđe s mnoštvom podataka koji mi omogućavaju bolje liječenje hipertenzije. I treća stvar koju ne smijemo zaboraviti je dodatna vrijednost za čitavu zajednicu u vidu smanjenja troškova liječenja same hipertenzije, ali i mogućih komplikacija, zaključuje dr. med. Aleksandar Trbović.

Mislav Malenica - osnivač i direktor Mindsmithsa

Mislav Malenica, osnivač i direktor startupa Mindsmiths inženjerski pristupa analizi jednogodišnjeg testiranja Megi te ističe kako je broj jedan problem zdravstvenog sustava nedovoljna optimiziranost: “Shvatili smo da pregled u prosjeku traje 22 minute, a gotovo 15 minuta liječnik prikuplja informacije. Uz Megi vrijeme potrebno za prikupljanje informacija se s 15 minuta skraćuje na 4 minute. Vrijeme potrebno za podešavanje terapije može se skratiti sa 6 mjeseci na 3 tjedna. Ako bi liječnicima pomogli da svoju pažnju usmjere samo na pacijente koji ih u tom trenutku doista i trebaju rasteretili bi ih skoro za 80% kontrolnih pregleda. Mogu razumjeti da najskuplja medicinska oprema nije dostupna svuda na svijetu ali da najbolji savjet ne možemo ponuditi svima - to je nešto na što ne smijemo pristati.”

VIDEO Predstavljanje rezultata Megi u zdravstvu u posljednjih 12 mjeseci na primjeru praćenja kretanja visokog tlaka