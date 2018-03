Tera stream podiže brzinu pristupne mreže za oko 50 puta  u odnosu na sadašnje

TeraStream nova je tehnologija, a njezine performanse pokazane su proteklog tjedna u Zagrebu. TeraStream omogućuje protok značajno veće količine podataka po višestruko većim brzinama nego što je to sada. Uz brzine od nekoliko stotina Mbit/s, korisnik može istodobno surfati, igrati videoigrice u cloudu, gledati videosadržaje na više uređaja te čak „komunicirati“ s hladnjakom ili sustavom za rasvjetu. Smještanje svih usluga u cloud i softversko upravljanje mrežom skraćuju vrijeme implementacije usluga, olakšavaju testiranje i jamče veću kvalitetu, što je svakako u cilju i Hrvatskog Telekoma i korisnika. Impresivna mreža nove generacije, ustvari obuhvaća cjelovito rješenje od pristupne mreže, korisničkog uređaja i jezgrene mreže do transportne mreže i servisa koji se implementiraju u virtualnom okruženju. Naglasak je na jednostavnosti, fleksibilnosti i pouzdanosti. Riječ je o konceptu koji uključuje i razvoj novog Real Time OSS sustava, kao i potpuno automatiziranog upravljanja podatkovnim centrima i njihovim resursima.

Nova IP tehnologija donosi mogućnost razvoja novih proizvoda izvan telekomunikacijske domene, što HT dovodi u poziciju da se može natjecati i s velikim svjetskim kompanijama kao što su Google, Facebook…

Konkretno, to znači da korisnici optike nove generacije mogu putem fiksnog interneta downloadati i uploadati fileove do 1 Gbit/s, dok putem Wi-Fi mreže mogu koristiti brzinu downloada do 500 Mbit/s i uploada do 300 Mbit/s, pojasnila je Tanja Goja, voditeljica projekta nove generacije optike.

U ovoj fazi naše komercijalne brzine su tek početak ponude, no i na ovaj način pokazujemo kako imamo najbrži i najbolji internet na ovom području. U kombinaciji s aktivnostima na formiranju infrastrukture za 5G u čemu smo uvjerljivo najnapredniji, i ova komercijalna ponuda pokazuje kako Hrvatski Telekom ima širi prostor za prihvat novih tehnologija.

TeraStream podiže brzinu pristupne mreže za oko 50 puta u odnosu na sadašnje kapacitete – omogućujući korisniku brzinu od 1 Gbit/s.

TeraStream pruža mogućnost jednostavnije realizacije i integracije naprednih usluga budućnosti. Posrijedi je tehnološki koncept kojim se sve usluge, uključujući i tradicionalne telekomunikacijske usluge (glasovne, IPTV, pristup internetu) pružaju iz Clouda, za razliku od danas, kad se pružaju putem mreže.

TeraStream je iznimno pojednostavljen koncept IP mreže koji kombinira mrežnu tehnologiju, tehnologiju podatkovnih centara i optičku infrastrukturu. TeraStream koncept podrazumijeva protok značajno većeg volumena podataka po višestruko većim brzinama, pojašnjava dodatno Tanja Goja.

Ovu inovativnu tehnologiju mreže Hrvatski Telekom prvi je unutar Deutsche Telekom Grupe implementirao radi testiranja koncepta i unapređenja njezinih funkcionalnosti. Pilot-faza odvijala se u posljednjih nekoliko godina. IPv6 tehnologija koja je sastavni dio TeraStream koncepta osigurava da svaki uređaj u kućanstvu, od hladnjaka i pećnice do zaštitnih sustava i računala može imati svoju javnu IP adresu, a upravljati njima možemo s bilo kojeg mjesta i bilo kad.

Da bi sve ovo bilo moguće, TeraStream koristi Cloud tehnologije koje omogućuju potpunu povezivost i izgradnju kućne mreže po načelu plug and play. To uključuju, primjerice, visokokvalitetnu videokonferencijsku vezu sa svim članovima obitelji i prijateljima, online edukaciju, video multiplayer igranje, backup svih podataka u Cloudu, teleworking iz kućnog ureda i slično.

Poslovni korisnici moći će brže nuditi usluge, jednostavnije pristupati svim uređajima u uredu, imati bolji zaštitni sustav, ostvarivati videokonferencijski kontakt s klijentima, zaposlenicima i poslovnim partnerima te jednostavno pohranjivati podatke u Cloudu i raditi na virtualnom desktopu.

Implementirali smo komercijalno rješenje za privatne korisnike, građane, kojima nudimo uslugu širokopojasnog pristupa internetu osnovne brzine od 500 Mbit/s simetrično s mogućnošću povećanja na brzinu od 1Gbit/s.

Hrvatski Telekom ovim projektom potvrđuje da je lider u telekom industriji i da hrvatskim korisnicima osigurava najveće brzine interneta. Na ovaj način HT je napravio veliki korak prema stvaranju ponajboljih uvjeta za novi val tehnoloških promjena. Pretpostavka za to upravo je telekomunikacijska mreža koja omogućava super velike brzine prijenosa podataka.

Naš investicijski ciklus s kojim nastavljamo i u idućem periodu znatno je iznad trenutačnih standarda telekom industrije. Prepoznali smo da bez značajnog ulaganja u mrežu i podizanje brzine prijenosa, s obzirom na povećanje količine podataka koja se kreće našom mrežom, sve to neće biti moguće.

Zato je već danas moguće putem naše TeraStream mreže za manje od minute prenijeti datoteku tešku skoro 16 GB. Ova tehnologija za sada dostupna na ograničenom području u Zagrebu, Splitu i Karlovcu (ukupno 20.000 kućanstava)..

Hrvatski Telekom je u 2017. za 178 milijuna kuna povećao ulaganja u infrastrukturu i tehnologiju. Upravo su P3 rezultati dokaz visoke kvalitete usluge koju hrvatski korisnici već danas radi toga imaju. HT nastavlja sa snažnim ulaganjem i razvojem svih segmenata tehnologije: agregacijske IP jezgrene mreže, pristupne mreže, servisne platforme i IT sustava i na taj način priprema Hrvatsku za novi val tehnoloških promjena.

Dva ultra- brza paketa za MAxnet i max2 za tri grada TeraStream u komercijalnoj ponudi nudi dva paketa – MAXnet (samostalni internet) i MAX2 (govorna usluga + internet) s osnovnom brzinom pristupa internetu od 500 Mbit/s, koju preko portala Moj telekom korisnici mogu u realnom vremenu povećati na 1Gbit/s. Kako bi mogli pratiti određene TV sadržaje, korisnici također imaju mogućnost kupiti jedan od novih MAXtv to Go paketa, među kojima je i 4k paket i Android STB te ih koristiti pomoću TeraStreama a također i pomoću ostalih mreža

Hrvatskog telekoma. – Danas smo u ponudu uvrstili uslugu pristupa internetu temeljenu na novom konceptu telekomunikacijske mreže kojim se omogućuje jednostavnija realizacija i integracija naprednih usluga budućnosti. TeraStream trenutačno nudimo rezidencijalnim korisnicima na određenim područjima Zagreba, Splita i Karlovca – izjavio je Boris Drilo, član uprave HT-a za tehniku i informacijske tehnologije. Odluče li se oni za naše posebne tarife, po cijeni od jedne kune dobit će Android set top box i moći će pomoću aplikacije MAXtv To Go pratiti naše 4K pop-up kanale. Hrvatski telekom je uslugu komercijalizirao kao prvi operator unutar Deutsche Telekom grupe, a također je i među prvim telekom operatorima u Europi koji korisnicima komercijalno nudi brzine surfanja do 1 Gbit/s. U realizaciji projekta, uz eksperte Hrvatskog telekoma, sudjelovali su i eksperti Deutsche Telekom grupe te brojni partneri, Nokia, Cisco, Combis, Juniper, Ericsson, Inteno i drugi.