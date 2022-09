Vraća li se tehnologija koju su proslavili pornići: Mnogi ne mogu prežaliti nestanak videokazeta

VHS. Stariji čitatelji jako dobro znaju što znače ta slova i kako su revolucionarizirala način na koji gledamo filmove. Jako dugo postojao je samo jedan mogući način: ako ste željeli vidjeti film, morali ste u određeno vrijeme doći u kino. I tako je to trajalo pedesetak godina sve do pojave televizije.



TV je osim izvornog sadržaja vrlo brzo počeo prikazivati i filmove, no promijenilo se samo mjesto gledanja. Što se vremena tiče, opet ste se u točno određeno vrijeme morali nacrtati pred televizorom ili ništa od filma. I onda su sredinom 1970-ih stigle komercijalne videokazete. VHS (Video Home System ili kućni videosustav) nije bio prvi tip kazeta, ali je vrlo brzo istisnuo sve ostale formate. Magnetska traka kao sredstvo zapisa TV slike pojavila se još pedesetih godina prošlog stoljeća, no magnetoskopi se nisu mogli koristiti za kućnu, već isključivo za profesionalnu upotrebu. Unutar godinu-dvije razvila su se dva formata magnetskih traka koje su se mogle koristiti u kućanstvima na bilo kojem televizoru: 1975. pojavio se Betamax, a VHS 1976. godine. Betamax je bio tehnički superiorniji, a VHS jeftiniji.