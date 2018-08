Tehnodivovi s interneta izbrisali radikalnog voditelja

Apple, YouTube, Facebook, Spotify, Pinterest gotovo sinkronizirano uklonili su sa svojih internetskih platformi uratke Alexa Jonesa, kontroverznog voditelja online emisija i osnivača web-stranice Infowars. Ovoga puta veliki su se ujedinili u vjerojatno do sada najvećoj akciji čišćenja neprimjerenog sadržaja sa svojih društvenih platformi i početkom tjedna doslovno ga izbrisali sa svojih stranica.

Alex Jones (44), novinar iz Dallasa u Teksasu, pozornost na sebe skreće u svojim dnevnim emisijama mahom baveći se teorijama zavjere bilo da su tek podcasti ili videouraci. Kako je to opisano u The New York Timesu, Jonesov sadržaj nije samo moralno odvratan već i zakonski problematičan. On objavljuje neutemeljene i lažne tvrdnje koje prelaze granicu klevete. Primjerice, za napade 11. rujna 2001. ustvrdio je da su bili namješteni jer je otmičare obučavala američka vojska te da su tornjevi uništeni kontroliranim eksplozijama.

Ne poštuje drukčije stanove

Usto tvrdi da se razvija novi svjetski poredak te da vlada kontrolira i vrijeme. Najužasnija njegova objava ona je da je pucnjava u osnovnoj školi Sandy Hook u Connecticutu bila lažna te da roditelji 20-ero poginule djece glume. I nakon što ga je većina roditelja tužila, on nije odustajao od svoje teorije i opetovano je objavljivao da roditelji glume da su im djeca poginula.

Najjači igrači online društvene scene blokirali su Infowars ne zbog teorija urote, već, kako su pojasnili, zbog govora mržnje, odnosno kršenja njihovih pravila.

Iz Applea, koji je prvi odlučio skinuti nekoliko podcasta Alexa Jonesa, ustvrdili su da ne toleriraju govor mržnje. Vjeruju u različitost mišljenja sve dok ljudi poštuju one koji imaju drukčije stavove.

YouTube je uklonio Jonesov kanal navodeći u priopćenju: “Svi korisnici prilikom registracije pristaju pridržavati se uvjeta pružanja usluge, a kada korisnici opetovano krše ta pravila, poput zabrane govora mržnje i uznemiravanja ili odredbi kojima se zabranjuje zaobilaženje pravila YouTubea, imamo pravo ukinuti njihove korisničke račune.” Upravo to učinili su Alexu Jonesu i vjerojatno mu nanijeli najveću štetu budući da je upravo na YouTubeu imao 2,5 milijuna pretplatnika, odnosno pratitelja. Spotify je u početku skinuo tek nekoliko epizoda Jonesova podcasta, no naposljetku ih je posve ukinuo tvrdeći da ne toleriraju govor mržnje.

Facebook je skinuo četiri stranice Infowars te obrazložio: “Nakon što smo ga pregledali, uklonili smo ga zbog slavljenja nasilja koji krši našu politiku o nepoticanju nasilja. Usto koristi dehumanizacijski jezik kako bi opisao ljude koji su transrodni ili su muslimani i imigranti što krši našu politiku o sprečavanju govora mržnje.” Pinterest je ugasio stranicu Infowarsa, a njihova pravila kažu da uklanjaju svaki govor mržnje i diskriminaciju bilo da se radi o pojedincu ili skupini ljudi. Lideri društvenih medija u svojim počecima nisu prihvaćali odgovornost i svoju ulogu u javnom prostoru kada se radilo o neprimjerenom sadržaju, no ni sada uklanjanje sadržaja s društvenih mreža ne ovisi o standardiziranim pravilima, već svatko ima svoja pravila korištenja koja može, ali i ne mora primijeniti.

Izgubljen doseg

U slučaju Alexa Jonesa mnogima je nedvojbeno da se radi o krajnje neprimjerenom sadržaju, no unatoč tome što je mu je doseg uvelike smanjen, nitko nije ukinuo web-prostor Infowarsu. A Jack Dorsey, prvi čovjek Twittera, također još nije pronašao razloge da s te društvene mreže koju je pomogao osnovati, a njome i upravlja, ukloni poveznice na Alexa Jonesa i Infowars. Alex Jones za sada se osobno nije oglasio, a Infowars je objavio da je brisanje s društvenih mreža elektronički ekvivalent spaljivanja knjiga. “To je bacanje disidenata u Big Tech gulag jer su njihovi glasovi postali preglasni i imaju previše utjecaja”, stoji u komentaru.

Web-stranica Infowars ima 10 milijuna posjetitelja mjesečno, dok je njegov YouTube kanal imao 2,5 milijuna pretplatnika, ali i 17 milijuna pregleda u proteklih mjesec dana. Alex Jones izgubio je veliki dio dosega do korisnika, no sporni sadržaj i dalje postoji u online prostoru. Rat protiv govora mržnje i lažnih vijesti za higijenu javnog prostora tek je u počecima.