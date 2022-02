INTERVJU ZA VEČERNJI

Svjetski ekskluziv: Bili smo na predstavljanju još neobjavljene igre Gran Turismo 7. Njezin tvorac nam je otkrio sve

Večernji list bio je na ekskluzivnom predstavljanju još neobjavljene igre Gran Turismo 7, o kojoj nam je govorio njezin autor Kazunori Yamauchi. On je legenda automobilskoga i igračkoga svijeta. Rođen u japanskom gradu Kashiwi 1967., odmalena je bio fasciniran svijetom autoutrka, a tu strast pretvorio je u biznis devedesetih, kada je mladim Japancima predstavio svoju prvu trkaću videoigru. Bio je to Motor Toon Grand Prix koji se 1994. nametnuo kao alternativa popularnom Super Mario Kartu, a njegov treći nastavak prodavao se i izvan Japana. Na valu uspjeha te igre nalik na crtić, Yamauchi je počeo pripremati teren za premijeru Gran Turisma, ultrarealistične igre za ljubitelje automobila koju je razvijao od 1992. do 1997.