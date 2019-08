Suživot s robotima, 5G... Ovo je 10 mega trendova koji nam mijenjaju život

Inteligentni svijet stiže – sinergija 5G tehnologije, umjetne inteligencije – AI, interneta stvari – IoT, donijet će niz mogućnosti za razvoj tehnologija u svim industrijama. Procjene što će sve i koliko rasti do 2025. napravili su istraživači kineskog Huaweija na temelju globalnih podataka i iznjedrili Global Industry Vision 2025. U dokumentu opisuju 10 megatrendova koji oblikuju ili će oblikovati budućnost i novo doba digitalne inkluzije. Huawei predviđa da će do 2025. na svijetu biti implementirano 6,5 milijuna 5G baznih stanica, a 5G mrežu koristit će 2,8 milijardi korisnika.

Mreža nove generacije omogućit će razvoj mnogih rješenja kad je pametni prijevoz u pitanju. Tako predviđaju da će već do 2022. tržište IoV (Internet of Vehicles) rješenja vrijediti do 145 milijardi američkih dolara dok bi do 2025. širom svijeta trebalo postojati oko 200 milijuna automobila povezanih izravno na 5G mrežu. Također, 5G tehnologija napravit će veliki pomak u medicini. S obzirom na mogućnosti koje donosi nova generacija mreže s niskom latencijom, medicina na daljinu postat će realnost koja bi mogla omogućiti bolju zdravstvenu skrb i u područjima gdje nedostaje zdravstvenih djelatnika.

1. Suživot s robotima

Pomaci u znanosti o materijalima, percepciji umjetne inteligencije te mrežnim tehnologijama podloga su za uvođenje robotike u kućnoj i osobnoj upotrebi. Tako bi globalna upotreba kućnih robota trebala rasti 14 posto.

2. Supervid

Povezivanje 5G tehnologija, virtualne/proširene stvarnosti, strojnog učenja i ostalih novih tehnologija omogućit će nam da vidimo dalje od udaljenosti, poremećaja, površine i povijesti. Ljudi, poslovanje i kultura dobit će nove prozore u svijet. Očekuje se da će 10 posto tvrtki koristiti virtualnu/proširenu stvarnost odnosno da će VR/AR koristiti 227 milijuna ljudi do 2025.

3. Bez potrage

Kada uređaji pogonjeni podacima i opremljeni senzorima počnu predviđati naše potrebe, informacije će početi tražiti nas. Za buduće pretrage nećemo koristiti tipke, a osobne društvene mreže kreirat ćemo bez problema, a i industrije će imati koristi od „pretraga bez rezultata“. GIV predviđa da će 90 posto korisnika pametnih uređaja koristiti inteligentne osobne asistente koji će sami nuditi usluge.

4. Ulice po mjeri

Inteligentni prijevozni sustavi povezat će ljude, vozila i infrastrukturu, eliminirati gužve, ubrzati hitne službe te omogućiti niz usluga koje će nam olakšati život. GIV predviđa da će 15 posto svih vozila raspolagati bežičnom tehnologijom koja će umrežavati vozila s ostalim uređajima.

5. Rad uz robote

Pametna automatizacija već je preobrazila mnoge industrijske grane, a u budućnosti preuzet će obavljanje opasnih, repetitivnih i jako preciznih radnji, u korist sigurnosti i produktivnosti. GIV predviđa da će u industriji na svakih 10 tisuća zaposlenika u upotrebi biti 103 robota.

6. Proširena kreativnost

Umjetna inteligencija u oblaku smanjit će troškove i prepreke za uvođenje znanstvenih eksperimenata, inovacije i umjetnosti te svima staviti na raspolaganje golemi kreativni potencijal. GIV predviđa da će 97 posto velikih tvrtki koristiti umjetnu inteligenciju.

7. Komunikacija bez smetnji

Umjetna inteligencija i analiza velikih količina podataka uspostavit će neometanu komunikaciju među tvrtkama i korisnicima te eliminirati jezične barijere. Preciznost, povjerenje i razumijevanje bit će podloga komunikacije budućnosti. GIV predviđa da će tvrtke potpuno koristiti 86 posto podataka koje proizvedu.

8. Simbiotska ekonomija

Tvrtke diljem svijeta uvode digitalne tehnologije i pametna rješenja na objedinjenim platformama – to znači veću suradnju, dijeljenje resursa, zdravije globalne ekosustave i veću produktivnost. GIV predviđa da će sve tvrtke koristiti tehnologiju oblaka te da će 85 posto svih poslovnih aplikacija biti u oblaku.

9. Brzo uvođenje 5G tehnologije

5G tehnologija stigla je na tržište i ulazi u primjenu puno brže od prethodnih generacija bežične tehnologije – potencijal koji ta tehnologija nudi pojedincima, tvrtkama i društvu je golem. GIV predviđa da će 58 posto svjetske populacije imati pristup 5G tehnologiji.

10. Globalno digitalno upravljanje

