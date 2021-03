Suosnivač Googlea cepelinima želi voziti humanitarnu pomoć

Proteklih desetak dana počela se ponovo spominjati zamisao Sergeja Brina, suosnivača Googlea, da napravi najveću svjetsku letjelicu. Točnije, bio bi to zračni brod dug 200 metara, nešto što smo smatrali relikvijom nekadašnjih vremena. No, Brin misli da takva zračna prijevozna sredstva i dalje imaju budućnost, ozbiljnu štoviše, pa namjerava napraviti nešto doista veliko, toliko da će se raditi o definitivno najvećoj letjelici današnjice. Zračni brod, neki će ga kolokvijalno nazvati cepelinom, upoznali smo kako u povijesti tako i u filmovima kao gondolu koju u zraku održava ogroman balon punjen helijem ili toplim zrakom, ovisno o varijanti.

Sam može platiti razvoj

Kod Brinova broda najveća je razlika u motorima koji bi ga pogonili, bili bi na struju, sustav bi bio ukupne snage 1,5 megavata, a trošio bi vodik. No, Brin zračni brod ne bi koristio za osobne potrebe, nego mu je namjera distribuirati humanitarnu pomoć po svijetu, ali i revolucionalizirati zračni prijevoz. Nije nam baš jasno kako točno, ako se već ubrzano razvijaju avioni na neki način pogonjeni strujom u kombinaciji upravo s vodikom. Informacije tvrtke LTA Research and Exploration s kojom Brin razvija svoj megabrod ne daje previše informacija o projektu, kao ni on sam, na što smo ionako naviknuti jer trenutačno deveti najbogatiji čovjek svijeta vrlo se rijetko pojavljuje u medijima. Pretpostavlja se kako bi se radilo o pogonu koji bi mogao veliki brod prenijeti i preko oceana, sasvim sigurno puno sporije nego konvencionalni zrakoplov, no isto tako mogao bi prenijeti i daleko više tereta koji bi onda mogao istovariti praktično bilo gdje u svijetu. Moguće je kako je riječ o prototipu koji je prijavljen američkom regulatoru FAA. Taj Pathfinder 1 bio bi pogonjen uz pomoć 12 elektromotora te bi mogao nositi 14 ljudi. Ovaj zračni brod dosta komponenti dijeli s jedinom takvom putničkom letjelicom koja danas leti u svijetu. Riječ je o Zeppelinu NT koji se koristi za turističke letove u Njemačkoj i Švicarskoj. Brin, čija je želja da napravi ovakvo nešto stara najmanje četiri godine, vjerojatno se s tvrtkom LTA odlučio za vodik jer on ima otprilike devet puta veću iskoristivost od današnjih baterija, a tome pridonosi i sam zračni brod kod kojega se energija najbolje iskorištava u kontekstu savladane udaljenosti. Razvoj ovako nečega vrlo je skup, a vijesti o projektu su vrlo šture. Zapravo su potekle od zaključaka na temelju objavljenih oglasa tvrtke LTA, kratica Lighter Than Air, lakše od zraka, prikladno za zračni brod. Uzimaju se kao vjerodostojne jer Brin ima dovoljno novca da ne mora od početka gledati na isplativost cijelog projekta. Ovakve smo ideje već vidjeli kod Googlea. Prije nekoliko godina konačno je službeno ugašen, primjerice, projekt Loon kojim su u tadašnjem Googleu, današnjem Alphabetu namjeravali mrežom balona dovesti internet do najudaljenijih mjesta u svijetu.

Brži od drugih organizacija

Tako i ovdje ideja nije ništa manje ambiciozna. U budućnosti se želi stvoriti flota zračnih brodova nulte emisije kojima bi se dostavljala pomoć potrebitima u krajevima pogođenima nepogodama, ali i kao sredstvo za putovanje i prijevoz tereta. Tako LTA blisko surađuje s Brinovom humanitarnom fundacijom Global Support and Development, GSD, koja je već podijelila medicinsku i drugu pomoć za različite nesrećom pogođene krajeve. I sama je tvrtka LTA na početku pandemije podijelila pet milijuna maski te donirala tri milijuna dolara UN-ovu visokom komesarijatu za izbjeglice. GSD se reklamira i kako je brži od nevladinih organizacija, često koristeći i Brinovu superjahtu za dostavu pomoći.