'Ne radi se o hakerskom napadu: 'Netko i da ima takvu moć, vjerojatno bi napao neku drugu metu'

Dalibor Vlaho, stručnjak za informacijsku sigurnost, smatra kako se u slučaju pada Facebooka, Instagrama i WhatsAppa ne radi o hakerskom napadu. Smatra kako će problem biti riješen još večeras.

- Do ovakvog pada je moglo doći ako su, recimo, ažurirali sustav. Takvo što je normalno i događa se, no samo Facebook ima 2000 inženjera koji svakodnevno brinu samo o tome da možete pristupiti sustavu. Mogli su imati i fizički problem odnosno da imaju fizički kvar pa im treba neko vrijeme da to zamjene - kazao je Vlaho za 24 sata.

Objasnio je kako bi, u slučaju hakerskog napada, radio jedan od servisa Facebook ili Instagram. U dosadašnjem iskustvu zna da su sve probleme na Zuckerbergovim sustavima inženjeri rješavali u najviše osam sati.

- Oni imaju farme servera po cijelom svijetu i ako im se urušio samo jedan čvor, nakon njega pada njih 10 i normalno je da im se ne može pristupiti. Kao jedan dokaz da ovo nije hakerski napad, mogu izdvojiti kako Facebook i Instagram imaju razdvojenu infrastrukturu i rade neovisno jedan od drugog. Da su napali jedan, drugi bi radio - kazao je Vlaho.

Smatra kako bi ovo bio najveći pothvat u svijetu u slučaju da se radi o hakerskom napadu.

- Netko i da ima takvu moć, vjerojatno bi napao neku drugu metu kao što je Američka nacionalna sigurnosna agencija NSA. Ona bi u takvim slučajevima bila zanimljivija od običnog Facebooka - rekao je Vlaho za 24 sata.