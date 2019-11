Što sve morate znati o 5G mreži

1. Što je 5G mobilna mreža i u čemu se razlikuje od svojih prethodnih verzija

5G će uzdići mobilnu mrežu do razine da povezuje ljude, ali da povezuje i upravlja strojevima, predmetima i uređajima. Donijet će nove razine performansi i učinkovitosti koje će osnažiti nova korisnička iskustva i povezati nove industrije. Mreža 5G će isporučiti maksimalne brzine od više Gbps ultra niske latencije (kašnjenja), ogroman kapacitet i ujednačeno korisničko iskustvo. Moći će isporučiti do 20 gigabita po sekundi maksimalne brzine podataka i 100+ megabita po sekundi prosječne brzine podataka.

5G će podržati stostruko povećanje prometnog kapaciteta i učinkovitosti za razliku od sadašnje mreže, 5G ima znatno niže latencije za isporuku trenutačnog pristupa u stvarnom vremenu: 10-puta smanjenje krajnjeg kašnjenja do 1ms. Prethodne mreže donijele su sljedeće:

1G je isporučio analogni glas.

2G je uveo digitalni glas.

3G je donio mobilne podatke.

4G LTE pokrenuo je eru mobilnog interneta.

2. Koje su prednosti mobilnih mreža pete generacije

5G je nova vrsta mreže: platforma za inovacije koja ne samo da će poboljšati današnje usluge mobilne mreže, već ima veći kapacitet te može podržati veliku raznolikost uređaja i usluga i uvezati ih. Mreža 5G će redefinirati širok spektar industrija s povezanim uslugama od maloprodaje do obrazovanja, od prijevoza do zabave i svega između toga. 5G tehnologija je transformativna kao automobil i električna energija.

Foto: GettyImages

Prema studiji Qualcomma puni ekonomski učinak uz 5G ostvarit će se do 2035. godine, bit će prisutan u širokom rasponu industrija te će potencijalno proizvesti roba i usluga vrijednih 12 milijardi dolara. Studija je također otkrila da vrijednosni lanci (dobavljači opreme, operatori, tvorci sadržaja, programeri aplikacija i potrošači) mogu do 2035. godine generirati do 3,5 bilijuna dolara ukupnog prihoda i podržati do 22 milijuna radnih mjesta.

3. Koje su to primjene i usluge koje će 5G ‘popraviti’ i uvesti u svakodnevni život

Poboljšana mobilna širokopojasna mreža odnosno 5G ne samo da će poboljšati naše pametne telefone, već će dovesti do novih imerzivnih iskustava, poput VR i AR, s bržim, ujednačenijim brzinama podataka, manjim kašnjenjima i cijenom po bitu. 5G će omogućiti nove usluge koje mogu transformirati industrije zbog iznimno pouzdanih i dostupnih veza s malim kašnjenjem - poput daljinskog upravljanja kritičnom infrastrukturom, vozilima i medicinskim postupcima. Internet stvari ili IoT će uz 5G bez problema spojiti ogroman broj ugrađenih senzora u gotovo svemu s mogućnošću smanjenja brzine prijenosa podataka, snage i mobilnosti za pružanje izuzetno jeftinih rješenja.

Ali 5G je više od same brzine prijenosa podataka, pružit će puno više mrežnog kapaciteta širenjem u novi spektar. 5G će također isporučiti znatno niže latencije za brži neposredni odgovor i sveukupno ujednačenije korisničko iskustvo. Jedan od primjera dolazi iz sektora zabave odnosno online igranja igara koje će uz 5G biti simultane.

4. Koje bi industrije prve mogle imati koristi od kvalitete 5G mreža

Zdravstvena i proizvodna industrija dva su sektora koja će imati najviše koristi od razvoja novih tehnologija. No od 5G mreže i novog vala digitalizacije profitirat će i globalni ekosustav budući da će umjetna inteligencija u budućnosti brzo s tržišta istiskivati neekološke proizvodne procese. Od novih mrežnih tehnologija u zdravstvu možemo očekivati razvoj tehnologija za liječenje na daljinu. Procjene pokazuju da će se tako godišnjoj razini oko 40 milijuna hitnih slučajeva rješavati brže i efikasnije, uz poboljšane ishode za građane.

Foto: GettyImages

U prerađivačkoj industriji 5G ima potencijal da do 2030. godine poveća globalni BDP za četiri posto, odnosno za 740 milijardi dolara. Kad je riječ o sektoru maloprodaje, 5G će svoju ulogu imati u kontekstu korisničkog iskustva tako da će kupci svoje transakcije obavljati isključivo putem interneta, a svaki proizvod će zahvaljujući proširenoj stvarnosti prethodno moći isprobati, stoji u studiji Huaweija.

5. Gdje je Europa, a gdje Hrvatska kada je riječ o 5G mreži

Na razini Europske unije donesen je i Akcijski plan „5G za Europu“ koji definira dinamiku ulaganja u razvoj infrastrukture za 5G. To je ključ za ostvarivanje europskih ciljeva komercijalnog pokretanja 5G tehnologije u svim državama članicama do kraja 2020. i opsežnog uvođenja u gradovima i na svim glavnim prometnim pravcima do 2025. Prema planu EU, do kraja 2020. svaka država članica trebala bi imati jedan grad koji će komercijalno nuditi 5G mrežu.

Kada je riječ o Hrvatskoj, kandidirana su četiri grada: Bjelovar, Karlovac, Osijek i Rijeka. Odluku o ‘5G gradu’ donijet će Vlada. No Vlada može proglasiti i dva grada 5G gradovima ako tako odluče. Kako doznajemo, najmanje izgleda ima Rijeka budući da već ima svoju titulu te će nagodinu biti Europska prijestolnica kulture te će politika vjerojatno glasati za neku drugu opciju.

6 . Što čine telekom operatori u Hrvatskoj i jesu li spremni na investicije

Hrvatski telekom i A1 već su u nekoliko navrata testirali mogućnosti 5G mreža i veliki su zagovornici što skorijeg pristupanja implementaciji nove komunikacijske infrastrukture. Kada je riječ o pomoći države, zajedničkog su stava da ona najviše može pomoći smanjivanjem neporeznih davanja u formiranju cijena radiofrekvencijskog spektra. Već je nedavno regulatorno smanjenje naknada za korištenje frekvencije omogućilo dodatna ulaganja u razvoj i mrežne kapacitete, a time i usluge za krajnje korisnike, smatraju operatori. Država, pak, za sada pokazuje sluh i razgovara s dionicima na tržištu. Ideja je već bilo nekoliko, od potpunog ukidanja naknade za radiofrekvencijski spektar potreban za 5G, do prijedloga da država uskoči s 50 posto nižim cijenama. Naknade za spektar koji se tek treba dodijeliti nisu planirane u proračunu za 2020., tako da je manevarski prostor velik.

7. Zračenje baznih stanica i sve ostale nedoumice

Nosi li 5G rizik za zdravlje građana, jedno je od učestalih pitanja kada se govori o toj mreži. Dostupna istraživanja ne ukazuju na ikakve opasnosti od zračenja. Ipak, za sve koji žele detaljnije znati i informirati se o svim rizicima, ali i dobrobitima 5G tehnologije, mogu postaviti pitanja i informirati se na HUP-ovim stranicama. HUP je, naime, pokrenuo kampanju “Povezani smo sigurni” s ciljem informiranja i educiranja javnosti (www.povezanismosigurni.hr).