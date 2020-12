Što se gledalo na Netflixu u Hrvatskoj ove godine

Nakon što je Google objavio što su Hrvati najviše tražili po internetu ove godine, sada smo doznali i što su naši građani najviše ove godine gledali - na Netflixu.

Broj sati gledanja filmova i serija na Netflixu u Hrvatskoj udvostručio se u 2020. u usporedbi s prošlom godinom. A nedavno je Netflix uveo i hrvatsko sučelje kao i hrvatske titlove.

Tijekom 2020. godine na listi najpopularnijih žanrova izmjenjivali su se drama i komedija, odražavajući uspone i padove u godini punoj emocija, dok se na treće mjesto smjestila akcija.

Žanrovi s ovogodišnjim najvećim povećanjem gledanosti u odnosu na prošlu godinu bili su: fantasy, romantika te animirani filmovi i serije.

Foto: Netflix

Žanr fantasy povećan je za više od četiri puta u 2020. u odnosu na prošlu godinu, zahvaljujući serijama kao što su Ukleta, Locke & Key i The Letter for the King te serijalu Čudesne zvijeri i Witcheru.

Gledatelji u Hrvatskoj imali su prilike pogledati najgledanije naslove ne-engleskog govornog područja kao što su: španjolska kriminalistička serija Kuća od papira koja je ušla na dnevnu Top 10 listu u čak 92 zemlje, uključujući i Hrvatsku, njemačka povijesna ratna serija Barbari koja se na istoj listi našla u 91 zemlji te južnokorejski film o zombijima #Živ koji je ušao na dnevnu Top 10 listu u 90 zemalja.

Od komedija najviše su se gledali filmovi Blagdanski par, Hubie spašava Noć vještica i Što muškarci vole te serije Emily u Parizu, Svemirske snage i Spolni odgoj.

Najgledaniji romantični filmovi bili su Poljubi me ponovno, P. S. Još uvijek te volim, Misija: Djed Božićnjak, Princezina zamjena 2, Zajamčena ljubav, ali i serije poput DASH & LILY koji su dobili ljubav i pažnju korisnika, čime se gledanost ovoga žanra povećala za skoro dva i pol puta u 2020. u usporedbi s godinom ranije.

Najgledaniji animirani filmovi i seriju su: Zeusova krv, Castlevania, Digitalni ugljik: U novom tijelu te Sedam smrtnih grijeha: Znakovi svetog rata i filmovima Pokémon: Mewtwo uzvraća udarac – Evolucija i Spirited Away. Gledanost ovoga žanra povećala se za više od dva puta u ovoj u odnosu na prošlu godinu.

Najgledaniji sportske filmove i serije predvodi hit dokumentarac “Posljednji ples” o košarkaškoj legendi Michael ‘Air’ Jordanu u kojem se pojavljuje i naš Toni Kukoč.

Pred kraj godine najgledanija serija je bila Damin gambit nakon čijeg prikazivanja se naglo povećao interes i želja za šahom uopće.