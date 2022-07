Što pametni grad čini pametnim i što ga razlikuje od običnoga grada

Da bi tehnologija uistinu koristila građanstvu u pametnim gradovima potrebno je kritičko razumijevanje tehnologije i njezino konstantno prilagođavanje kako bi pružala maksimum za određeno društvo. Tehnologija služi tome da bismo radili nešto pametnije, da bismo radili bolje. Kad govorimo o pametnim gradovima, govorimo o rješenjima koja pomažu stanovnicima i društvu da žive jednostavnije i kvalitetnije.

Razumijevanje tehnologije

Unutar kompleksnog sustava kao što je grad najvažnija postavka je donošenje pametnih odluka kako bi se osigurali najbolji rezultati. Pametna odluka je ona koja je temeljena na svim informacijama dobivenim u realnom vremenu, u pravom trenutku. Iako na prvu zvuči kao znanstvena fantastika, kad malo bolje razmislimo, zar i mi sami u svakodnevnom životu ne idemo za time da su naše odluke temeljene na svim informacijama? U nastavku je nekoliko primjera pametnih sustava u gradovima.

Digitalizirani gradski uredi

Pomoću aplikacije koja omogućuje komunikaciju između gradskih servisa i građana, građani mogu primati informacije i ostvariti komunikaciju s gradom. Ovaj sustav može funkcionirati i kao dodatni kanal plaćanja za komunalne i druge račune. Tako na jednom mjestu stoji uvid u sve naše zahtjeve prema gradskoj upravi. Popunjavanje obrazaca uz obilazak gradskih ureda zna biti naporno. Stoga je mogućnost da upis u vrtić i školu radimo iz udobnosti doma jako privlačna. Zašto bismo morali razbijati glavu o dospjelim računima? Usluga koja ih objedinjuje na jednom mjestu, pomaže da steknemo bolji uvid u račune za komunalne usluge i energente.

Pametno upravljanje otpadom i čist zrak

Pametno gospodarenje otpadom veliko je pitanje održivosti u brojnim gradovima. Pritom najveću ulogu imaju pametni spremnici za otpad koji omogućuju naplatu usluge prema volumenu ili masi i broju odvoza otpada. Senzori šalju podatke o popunjenosti spremnika na temelju kojih se izračunava kamionska ruta čime se znatno štedi na troškovima goriva i vremenu.

Nažalost, čisti zrak postao je luksuz koji si mnogi veliki gradovi više ne mogu priuštiti. Zato je iznimno važno pratiti kakvoću zraka i prilagoditi upravljanje gradom. Pomoću usluge nadzora kvalitete zraka omogućeno je zaprimanje informacija o kvaliteti zraka. Senzori za mjerenje ključnih parametara u zraku se jednostavno postavljaju te potom šalju podatke na platformu gdje se podaci analiziraju i prikazuju. Informacije o kvaliteti zraka mogu se iskoristiti za donošenje odluka o smanjenju prometa ili o potencijalnim kvarovima, upozorenju građana i slično.

E-transport

Gradovi se šire, udaljenosti od točke A do točke B povećavaju se, kao i potrebe za zelenim zonama unutar gradova. Kako pomiriti i te zahtjeve? Odgovor je - pametno. Količina motornih vozila ne smanjuje se, no brojni gradovi, nasreću, nastoje prometne zone pretvoriti u zelene. Kao dopirnos takvom gradu pokrenut je i sustav javih gradskih bicikala. Sve više mladih ljudi sklono je praktičnim transportnim rješenjima, nisu opterećeni posjedovanjem vlastita automobila, bitno im je da stignu od točke A do točke B u što kraćem vremenu i što jednostavnije, a ako to usput uključuje i minimalan (bicikl, romobil) negativan utjecaj na okoliš - tim bolje!

Sustav električnih vozila sastoji se od električnih bicikala, postolja za prihvat i punjenje bicikala te programa za upravljanje sustavom za iznajmljivanje. Omogućeno je plaćanje najma bicikla kreditnim karticama, a krajnji korisnici imaju na raspolaganju mobilnu aplikaciju. Svi bicikli imaju GPS za praćenje koji smanjuje mogućnost krađe. Popularnost električnih bicikala u svijetu sve više raste.

Pametno parkiranje

Zamislite da više ne morate uzaludno kružiti gradom u potrazi za slobodnim parkirnim mjestom, da se ne trebate svaditi s vozačima koji čekaju nasred ulice sa sva četiri upaljena žmigavca i vrebaju na parking nepropisno zaustavljeni, a vi trošite svoje gorivo, vrijeme i živce. Zahvaljujući usluzi pametnog parkiranja, možete smanjiti stres, ali i negativan utjecaj na okoliš.

Podzemni magnetski senzori koji se ugrađuju na parkirno mjesto prepoznaju automobil kao veliko magnetsko polje te tako mogu detektirati kada je na njemu parkirano vozilo, a kada je ono slobodno. Informacije o zauzetosti parkirnog mjesta u realnom se vremenu prikazuju na mobilnoj aplikaciji dostupnoj vozačima. Aplikacija nudi vozačima prikaz slobodnih parkirnih mjesta na odredišnoj lokaciji, navođenje do njih, kupnju karte i određivanje trajanja parkinga, njegovo produljenje te plaćanje.

Pametno upravljanje energentima

Sustavi za nadzor brojila pri udaljenom očitavanju služe za potencijalna odstupanja na mreži, ali stvaraju i mogućnost da se korisnicima pružaju transparentni podaci (stanje brojila). Budući da sustav može skupiti podatke iz različitih izvora i u realnom vremenu obaviti analizu koja je vezana za energetsku učinkovitost, postaje lako i izračunati potencijalne gubitke, rasipanje energije ili vrijednosti emisija zagađenja.

Ovdje najviše može pomoći tehnološka platforma za skupljanje podataka s udaljenih mjernih mjesta (brojila i senzora), i to u realnom vremenu s pomoću IoT tehnologije i računalnog oblaka. Sva ta i druga rješenja opisala je IT tvrtka Combis u virtualnom razgledanju pametnoga grada. Riječ je o projektu kojim nastoji educirati javnost o pametnim rješenjima i izgradnji kulture pametnoga.

