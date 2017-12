Što nas čeka nakon iPhonea X? Evo što kažu stručnjaci

Foto: Reuters/PIXSELL Što donosi budućnost i kojim smjerom ide tehnologija, to su pitanja koja često padnu na pamet novinarima Macworlda, zaljubljenicima u tehnološke novotarije. U svojem tekstu osvrnuli su se na smjerove kojim bi mobilna tehnologija mogla krenuti u predstojećim godinama. Fokusirani su pretežito na pametne telefone, odnosno na iPhone. Za početak naveli su predviđanje analitičara kako će Apple iduće godine lansirati iPhone Xs Plus koji će imati ekran veličine 6.5 inča. Nakon toga došao bi model XE 2020. godine, a imao bi ekran od 5,2 inča.

Foto: Thinkstock Razvoj baterija i punjenja Navode kako je ovo najzanemarivaniji dio te da upravo tu ima najviše potencijala za rast. Tehnologija baterija svakim je danom sve bolja, a proizvođači nastavljaju ubacivati komponente koje zahtijevaju puno energije u sve tanje okvire tako da izdrživost baterije ostane gotovo jednaka kao i u ranijim modelima. Punjenje baterije pokretom i litij-kisik tehnologija koja nudi daleko veći životni vijek samo su neka od poboljšanja na ovom području. Tu je i solarna maska koja pak ima ograničeno djelovanje i mogla bi poboljšati trajanje baterije za 10 do 15%. Govore i o baterijama budućnosti koje bi se napunile u nekoliko sekundi a trajale bi puno duže od današnjih.

Foto: Reuters/PIXSELL Dizajn Kombinacija skupih i lomljivih materijala zadaje glavobolju vlasnicima iPhonea. Zbog toga moraju odlučiti hoće li staviti zaštitnu masku i tako 'upropastiti' dizajn koji su skupo platili ili će riskirati moguća oštećenja prilikom pada. To bi moglo postati stvar prošlosti zbog futurističkih izdržljivih supermaterijala koji bi se mogli koristiti u iPhoneima 2020. godine. Navode kako Apple ima patent fleksibilnog OLED zaslona koji se da izvući po potrebi iz kućišta na kojem bi se nalazile kamere, zvučnici i mikrofon. Apple je i 2016. godine predao patent za zaobljeno staklo s virtualni tipkama na stranama mobitela. Tu je i patent koji sugerira kako bi uskoro mogli doći fleksibilni uređaji. To bi ujedno i značilo da će uređaj biti otporniji na udarce.

