SAP NOW tehnološka je konferencija SAP-a, jedne od vodećih svjetskih tehnotvrtki, a održat će se 14. lipnja u zagrebačkom kinu Europa. Konferencija će vam pomoći da doznate kako možete ubrzati donošenje odluka, učinkovitije integrirati procese i pružiti informacije svojim korisnicima u stvarnom vremenu s rješenjima koja prate rast vašeg poslovanja. U SAP-u, kažu, uvijek se iznova pitaju što je korisniku važno sada te poručuju: – Kako bismo mogli odgovoriti na to pitanje, stvaramo inovativna rješenja koja našim korisnicima omogućavaju da postanu predvodnici digitalne transformacije i usmjere se na dugoročnu održivost svoga poslovanja.

– Brzina digitalizacije postavlja pred kompanije izazove s kojima se do sada nisu morale susretati. SAP sa svojim rješenjima koja ujedinjuju mogućnosti najnovijih tehnologija poput umjetne inteligencije ili interneta stvari, nudi inovativan odgovor na njih. Korisnici su to prepoznali te u nama vide pouzdanog partnera za transformaciju i rast svog poslovanja, što pokazuju i odlični rezultati koje smo lani ostvarili u Hrvatskoj. SAP NOW Zagreb prilika je za razgovor o tome što nam tehnološki napredak donosi u budućnosti, koja već kuca na vrata – bilo da je riječ o kompanijama, pojedincima ili društvu u cijelosti. Programom koji smo pripremili nastojat ćemo ponuditi zanimljive odgovore na ta pitanja – kazala nam je Sonja Popović, direktorica SAP-a u Hrvatskoj.

A uz SAP Leonardo, SAP S/4HANA i SAP Hybris Marketing, proizvode SAP-a o kojima će biti riječ, moći ćete čuti i zanimljiva predavanja niza svjetskih i domaćih predavača korisnika SAP-ovih rješenja.

Prije svih Martin Wezowski, glavni dizajner i futurist SAP-a, koji će održati uvodno predavanje pod nazivom Dizajnirajte budućnost u kojoj želite živjeti. Prema izboru financijskog magazina Handelsblatt, u 2017. proglašen je jednim od 100 najvećih inovatora u Njemačkoj. Bit će tu i Upen Barve, voditelj SAP Innovation Center Network. Upen je lider u digitalnim poslovnim transformacijama i inovacijama te voditelj SAP Innovation Center Networka koji istražuje i razvija mogućnosti novih tehnologija poput blockchaina. Govorit će i Darko Ranogajec, CEO OMCO grupe te Saša Barić, voditelj projekata OMCO Grupe. Simona Koren, Digital Marketing Lead Atlantic Grupe, Damir Kljajić, rukovoditelj radne jedinice Informatika i telekomunikacije HRT-a.

U njegovu mandatu HRT je primijenio nekoliko većih projekata, uključujući SAP ERP sustav u poslovnom dijelu. Mario Korbar, CEO Data Sensea, među referencijama ističe implementaciju SAP ERP-a u Orbico Grupi, Romina Orešković, potpredsjednica Orbico grupe za financije, riznicu te reviziju.

Sudjelovanje je besplatno, uz prethodnu registraciju na službenim stranicama konferencije SAP NOW Zagreb.