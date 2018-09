Što donosi zadovoljstvo Dini Levačić, Danijeli Martinović, Anti Vrbanu, Nenadu Bakiću...?

Prva jutarnja kava, poljubac, dugo željeni mail, slobodan dan...? Što vam u svakodnevnom danu donosi zadovoljstvo? Stignete li biti zadovoljni uz sve obveze, brige oko obitelji i posla? Koliko vam treba za trenutak zadovoljstva? Dobar posao i prihodi, ljubav, status u društvu, vlastita nekretnina, novi automobil, dobar razgovor na kavi, izlazak van u dragom društvu... Kada smo zadovoljni to nekada zna biti kao da ste vrhunski sportaš u formi i sve vam ide lako od ruke, a širite tu sreću i na druge oko sebe.

Ponekad i zaboravimo na zadovoljstvo fokusirajući se na karijeru, obveze, ali da se ne radi o nevažnoj stvari u svačijem životu svjedočit će nam niz poznatih stranih i domaćih osoba.

Naime, u Zagrebu će se u subotu 29. rujna održati TEDxZagreb konferencija upravo pod naslovom "Zadovoljstvo" (Satisfaction).

Devetnaest govornika ovogodišnjeg TEDxZagreba otkriti će svoja mala i velika zadovoljstva. Na pozornicu kina Europa 29.09. stat će:

Ante Vrban - arhitekt, Nenad Bakić - poduzetnik i filantrop, Dina Levačić - sportašica, Igor Barberić - plesni koreograf, Ivan Vidaković - graditelj dronova, Krešimir Dolenčić - kazališni redatelj, Željka Fuchs - znanstvenica, Albert Gajšak - startup poduzetnik, Hashem Al-Ghaili - popularizator znanosti, Igor Mikloušić - pilot balona, Aron Anderson - avanturist, Damir Gobec - orijentacijski trkač, David JP Phillips - komunikolog, Hrvoje Balen - informatički edukator, Danijela Martinović - pjevačica, Emilio Menđušić - voditelj sokolarskog centra, Robert Pečnik - basejumper, Robert Tomić Zuber - istraživački novinar, Mario Kovač - redatelj, scenograf, DJ i kvizoman.

Aron Anderson je avanturist kojem ni tjelesna ograničenja nisu prepreka da bude dvostruki globalni pobjednik jedne od najpoznatijih humanitarnih utrka na svijetu Wings For Life World Run. Planinski vrhovi, kajak na rijekama, ronjenje i plivanje te posjeta svim kontinentima njegovo su zadovoljstvo kojim osvaja svakoga tko ga upozna.

David DJ Phillips majstor komunikacije. Davidova misija je pokazati ljudima što čini najbolje govornike, na koji način uvlače publiku u svoj svijet te kako svatko može razviti tu vještinu. Njegovi TEDx govori “How to avoid death by PowerPoint” i “The magical science of storytelling” imaju preko 2 milijuna pregleda, knjige su mu prodane u preko 30 zemalja, a njegova kompanija je najveći pružatelj edukacija za prezentacijske vještine na Skandinavskom poluotoku.

Hashem Al-Ghaili ima više od 28 milijuna poklonika na Facebooku, gotovo 105.000 poklonika na Instagramu te 200.000 pretplatnika na YouTube kanalu. Iako sam ne provodi istraživanja, društvene mreže je osvojio približivši najrelevantnija znanstvena otkrića širokoj publici. Dijeleći svoju strast prema tehnologiji i prirodi, njegov moto kako svatko treba saznati nešto novo svaki dan privlači desetke milijuna poklonika i milijarde pregleda njegovih uradaka.

No, i Hrvatska ima izvrsnih govornika. Dina Levačić je iznimna sportašica i junakinja. Postala je prva Hrvatica i druga žena na svijetu koja je preplivala trostruku krunu daljinskog plivanja, preplivavši La Manche, mostove Manhattana te kalifornijski zaljev od otoka Cataline do San Pedra. I to sve u 21. godini, za vrijeme ljetnog odmora od studija.

Ante Vrban je iznimno hvaljeni i uspješni arhitekt. Slovi za vizionara svjetskih razmjera čiji arhitektonski stil istovremeno fascinira arapske šeikove i hrvatske franjevce. Iako mu ponude dolaze iz svih dijelova svijeta, energiju je odlučio uložiti u Hrvatsku. Smatra da je sretan što ima priliku raditi nešto u čemu istinski uživa, uz što inspiracija i uspjeh dolaze prirodno.

Željka Fuchs teorijska je fizičarka koja se usudi svoje teorije istraživati i na terenu, i to kakvom - Željka leti u oluje!

Ova doktorica fizike, inače rođena Splićanka danas živi i radi u Novom Meksiku (SAD) i na čelu je međunarodnog tima stručnjaka kojima je cilj otkriti meteorološke nepoznanice nastanka ekstremnih padalina i razornih oluja, zbog čega će letjeti ravno u njih.

Svoju priču o zadovoljstvu podijelit će i poznati hrvatski poduzetnik Nenad Bakić, koji se posljednje dvije godine dosta fokusirao na STEM revoluciju u Hrvatskoj kojom je omogućio pristup suvremenim tehnologijama za preko 100.000 djece i više od 80 posto škola u Hrvatskoj. Smatra da je investiranje u obrazovanje mladih najbolji način kreiranja bolje budućnosti. Iako je jedan od najvećih ulagača na Zagrebačkoj burzi, suvlasnik Valamar Riviere i većinski vlasnik Varteksa ističe da mu je najdraže prijevozno sredstvo i dalje njegov bicikl.

TEDxZagreb Satisfaction održat će se u zagrebačkom Kino Europa u subotu 29. rujna.

