Span prvi i jedini u Hrvatskoj stekao ukupno osam naprednih Microsoftovih specijalizacija

Napredne specijalizacije dodatno su jamstvo izvrsnosti i dodjeljuju se najstručnijim Microsoft partnerima. Span je prva i jedina kompanija u Hrvatskoj s osam takvih specijalizacija, koje ga svrstavaju među rijetke Microsoftove partnere u svijetu koje posjeduju toliki broj visoko specijaliziranih kompetencija.

Uz ovu veliku potvrdu marljivog rada, Span je i ponosan vlasnik 18 Microsoftovih kompetencija - 16 Gold i 2 Silver. Dok Microsoftove kompetencije potvrđuju znanje Microsoft partnera u primjeni određene tehnologije ili proizvoda, napredne specijalizacije fokusiraju se na specifičnu nišu unutar kompetencije te posjedovanje dublje, detaljnije vještine i znanja na području određenih rješenja.

Microsoftove napredne specijalizacije odraz su kontinuiranog usavršavanja i vrhunskih isporučenih projekata jedne kompanije. Uključuju određen broj certificiranih stručnjaka, ispunjavanje zahtjevnih kriterija performansa u specifičnom području, učinkovitu implementaciju pojedinih servisa kod korisnika, realizaciju kvalitetnih projekata te jasno raspisane procedure i metodologije njihove isporuke. Kao Microsoft Gold Partner i kompanija s čak osam Microsoft naprednih specijalizacija kojima dodatno ističe svoju stručnost, Span nastavlja kreirati najbolja IT rješenja koja će privatnom i javnom sektoru omogućiti digitalno poslovanje budućnosti.

- U slučajevima kada korisnik traži najveću razinu stručnosti od strane Microsoft partnera pri planiranju svog projekta, poboljšanju svoje IT sigurnosti ili produktivnosti, tada Span, upravo zbog novostečenih Microsoft naprednih specijalizacija, postaje prvi izbor pri odabiru pouzdanog IT partnera, izjavila je Mihaela Trbojević, Product Marketing Director u Spanu.

Prvu Microsoftovu naprednu specijalizaciju Span je stekao u lipnju 2020. čime je prvi u Hrvatskoj postao vlasnik Microsoftove Adoption and Change Management napredne specijalizacije, a ubrzo je uslijedila specijalizacija Windows Server and SQL Server Migration to Microsoft Azure, a krajem prošle godine uslijedila je i treća Microsoftova napredna specijalizacija Teamwork Deployment. Span je jedina kompanija u Hrvatskoj s tri napredne specijalizacije iz sigurnosti - Indentity and Access Management, Information Protection and Governance i Threat Protection. Kompanija je stekla naprednu specijalizaciju i za Meeting and Meeting Rooms for Microsoft Teams i Calling for Microsoft Teams. Span radi s velikim klijentima, na velikim cloud projektima slijedeći određene okvire i prakse. Uz brojne napredne specijalizacije, Span je dobio i Cloud Adoption Framework status čime su korisnici usluga kompanije dobili potvrdu da su cloud projekti kompanije i metodologija njihove izrade provjerena i odobrena od strane Microsofta.

Foto: Span

Uz ostvarene certifikate kojima potvrđuje svoju izvrsnost, za kvalitetu rada kompanije, visoku razinu povjerenja i čvrstih odnosa s više od 1200 klijenata diljem svijeta u najvećoj su mjeri zaslužni upravo njezini zaposlenici koji prosječno godišnje provedu više od 100 sati na treninzima i usavršavanjima i posjeduju prosječno više od četiri certifikata, priopćeno je iz Spana.

- Najveća vrijednost Spana je znanje naših zaposlenika. Osam Microsoftovih naprednih specijalizacija priznanje su kompaniji za dugogodišnje ulaganje u ekspertizu naših stručnjaka i potvrda jasnog puta kompanije u budućnosti – kao jedan od ključnih Microsoftovih partnera na međunarodnoj razini, nastavit ćemo kreirati i implementirati najbolja IT rješenja za poslovanje korisnika na postojećim i novim tržištima, ističe Nikola Dujmović, predsjednik Uprave Span Grupe.

Posljednjih šest godina Span ostvaruje prosječan godišnji rast prihoda iznad 20 posto i danas je jedna od vodećih hrvatskih IT kompanija. Jedan je od najvećih izvoznika, koji dvije trećine svojih prihoda ostvaruje na međunarodnom tržištu. Uz zagrebačko sjedište društva te urede u Osijeku i Rijeci, Span ima podružnice u Sloveniji, Velikoj Britaniji, SAD-u, Njemačkoj, Ukrajini, Azerbajdžanu i Švicarskoj, posluje na više od 100 tržišta i šest kontinenata. Neki od klijenata Spana su McDonalds, Starbucks, Rimac Automobili, Metinvest Grupa i Infobip, a uz spomenuta tržišta kompanija je kreirala i jasnu viziju daljnjeg širenja na tržišta Centralne Azije i Istočne Europe.