SpaceX kao kurir: vojna oprema nije putovala brže

Kim Jong-un u Sjevernoj Koreji hvali se najvećom balističkom raketom, a američka se vojska oslanja na privatno poduzetništvo kada je o raketama riječ. O kome je riječ, nije teško pogoditi. Prema pisanju londonskog The Timesa, izgleda da slijedi suradnja sa SpaceX-om Elona Muska. Njemu izgleda s tom tvrtkom jako dobro ide, sustav raketa za ponovnu uporabu funkcionira, prije nekoliko dana njegov je Tesla Roadster sa Starmanom za volanom ispaljen s rakete Falcon Heavy na njezinu testnom letu proletio pokraj Marsa. Nebo lagano zatrpava tisućama satelita koji će internet osigurati svima na zemaljskoj kugli. A sada će postati i možda najvažnijim kurirom američke vojske.

Dva milijuna za lansiranje

Jer, plan je da se njegove rakete koriste u prijevozu vojnog tereta na bilo koju lokaciju u svijetu. Zahvaljujući brzini od 12.000 km/h, njegovi Falconi mogu dosegnuti bilo koju točku na Zemlji za sat vremena noseći pri tome 80 tona tereta. Navodi se kako je već dogovoren ugovor pa sada SpaceX procjenjuje koji bi bili tehnički izazovi u takvom projektu, nakon čega bi se sljedeće godine krenulo u testiranje. Sve se odvija pod okriljem logistike američke vojske kojom zapovijeda general Stephen Lyons. Podsjetimo, SpaceX-ove rakete kadre su otići do svemira i vratiti se natrag sigurno se spuštajući, ali na za to predviđene poligone ili platforme koje plutaju na površini mora.

Dakle, očito je da se baš neće moći ići do bilo koje točke, nego do onih koje mogu prirediti takvu površinu. Koristi su očite, od Cape Canaverala na Floridi do Afganistana raketa bi putovala sat vremena, dok bi standardni transportni zrakoplov američke vojske, C-17 Globemaster tamo stigao za oko 15 sati jer ide ‘tek’ 950 km/h, pri čemu se ne radi ni o sasvim jeftinom letu, jer takav avion stoji 218 milijuna dolara. Ali zato je cijena prijevoza njime najmanje četiri puta jeftinija po toni tereta, čak i kada bi se radilo o najvećoj raketi SpaceX-a, Starshipu. Svako lansiranje te rakete koja se ubrzano razvija stajalo bi dva milijuna dolara. Do baze na japanskom otoku Okinawa, praktički na kineskom pragu, C-17 treba 12 sati, a raketom ta se udaljenost svladava za pola sata. – Zamislite mogućnost premještanja iste količine tereta koji nosi C-17 bilo gdje u svijetu za manje od sat vremena. A mogu vam reći da se SpaceX razvija u ovom području izuzetno brzo. Vrlo sam zainteresiran za suradnju koju naša ekipa ima s njima – eksplicitan je bio general Lyons.

Ne trebaju posebne dozvole

To što SpaceX ulazi u područje vojne tehnologije nije sasvim svježa vijest jer su nedavno s Pentagonom potpisali ugovor vrijedan 149 milijuna dolara za razvoj satelita namijenjenih opažanju i praćenju raketa. Riječ je o četiri satelita opremljena širokokutnim infracrvenim senzorima koji će se sklopiti na istom mjestu gdje se sklapaju i spomenuti sateliti Starlink za globalno dostupni internet, dakle u pogonu u Washingtonu. Još nešto ranije SpaceX dobio je 40 posto ugovora s ministarstvom obrane za razvoj raketa koje bi koristilo novo krilo američke vojske, Space Force. Izvjesno je da će takvih ugovora biti još. Stručni mediji navode kako je tehnički korištenje rakete za transport vojne opreme moguće. I isplativo je, ne samo zbog brzine. Zrakoplov na tako dugoj udaljenosti treba dopunu goriva u zraku, raketa ne, niti joj treba posebna dozvola pojedinih država za prelet. Teško bi se takvu raketu moglo srušiti sa Zemlje, jedino iz orbite. Čak se razmatraju i dva scenarija, jedan bi bio izravan let, a drugo bi bila isporuka tereta na neku letjelicu u orbiti koja bi se onda spustila gdje bi trebalo, što je očito daleko kompliciranija varijanta.