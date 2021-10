Poznati američki zviždač poslao poruku svim korisnicima WhatsAppa

Korisnici Facebooka, WhatsAppa, Instagrama i Messengera i dalje ne mogu pristupiti aplikacijama nakon što je došlo do pada. Američki zviždač Edward Snowden prokomentirao je situaciju i pratiteljima je na Twitteru poručio kako bi trebali koristiti alternativne aplikacije za dopisivanje umjesto WhatsAppa koji je u vlasništvu Facebooka.

Poručio je kako je ovo podsjetnik da bi ljudi trebali koristiti 'neprofitnu alternativnu' aplikaciju za dopisivanje poput Signala ili 'neke druge aplikacije otvorenog koda'.

Facebook-owned Whatsapp being down is a reminder that you and your friends should probably be using a more private, non-profit alternative like @Signalapp anyway (or another open-source app of your choice).



It's just as free, and takes like 30 seconds to switch.#facebookdown