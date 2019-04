Snapchat integrirao domaći app: Photomath na društvenoj mreži za mlade

Snapchat, najpopularnija društvena mreža za mlade, dobila je niz što zabavnih, što pametnih i korisnih noviteta. Tomu će uvelike pridonijeti integriranje hrvatske aplikacije za rješavanje matematičkih zadataka – Photomath. Photomath je već svjetski popularna aplikacija čemu u prilog govori i broj preuzimanja. Ukupno ih je do sada bilo više od sto milijuna, pri tome je ocjena aplikacije 4,7 na Android operativnom sustavu i 4,8 na iO-su, što je iznimno visoka ocjena.

Integrirana matematika

Svatko tko je ikada probao koristiti ovu edukativnu aplikaciju za pomoć pri učenju matematike zna koliko vrijedi i koliko je uistinu korisna. Photomath razumije 31 jezik, a pri tome čita i rukopis, odnosno rješava matematičke zadatke pisane rukom. Pomaže tako što ispisuje svaki korak do rješenja i samim time korisnik može provjeriti i naučiti kako riješiti kompleksne zadatke.

Foto: Press Association/Pixsell

Dakle, ako do sada niste čuli za PhotoMath, svakako ga potražite u online trgovinama svojih mobilnih telefona. A ono što je novost u cijeloj ovoj priči oko vrijednosti Photomatha, jest to da ju je prepoznao i Snapchat. Snapchat je online društvena mreža poput Instagrama ili Facebooka, no koriste je uglavnom oni koji imaju od 13 do 24 godine.

Partnerstvom Snapchata i Photomatha aplikacija će sada biti integrirana u ovu društvenu mrežu u sklopu noviteta nazvanog Scan. Za sada će u sklopu Snapchata raditi osnovna verzija ove hrvatske aplikacije koju je sa svojim timom osmislio Damir Sabol. Točnije, unutar Snapchata dobit će se rješenje za skenirani zadatak, dok će se za uvid u korake koji vode do rješenja ipak morati otvarati aplikaciju Photomath.

Naravno, Photomathu će tako iz Snapchata biti direktno otvoren put do korisnika, a Snapchat ima i svoju računicu, ponudit će i nešto edukativno i pametno svojim korisnicima. Uspjeh Photomatha zapravo ne iznenađuje baš kao ni interes za ovu aplikaciju, a budući da ciljaju istu dobnu skupinu korisnika, logičan je bio njihov spoj. Snap, tvrtka iza Snapchata, s jedne strane vodi veliku bitku za korisnike. Istina, popularni su i inovativni kada je riječ o proizvodima, no kada se, pak, radi o poslovanju, teško da bi dobili epitet uspješnih.

Foto: Snapchat

Niz menadžera im je otišao, a Evan Spiegel, osnivač i prvi čovjek Snapa, mladi je poduzetnik poznat po autoritativnom načinu upravljanja, što ga nije proslavilo. Pri tome im je glavni zadatak postaviti profitabilan poslovni model. Sada su u poziciji da imaju 186 milijuna korisnika dnevno, glavni im je adut vrijeme provedeno na platformi koje pokušavaju uvećati, a ne puki broj korisnika.

Mladi su vjerni Snapchatu

Prema Spiegelu, Snap ima doseg do 75 posto populacije koja ima od 13 do 34 godine, dok je 90 posto onih od 13 do 24 godine koji su upoznati sa Snapchatom. Upravo takva struktura mladih korisnika, uvjerava Spiegel, osigurava opstanak. Ipak, bez novih korisnika zarada neće biti zadovoljavajuća za investitore, a valja znati da je Snapchat obavio IPO i izašao je na burzu. Stoga inovira, a među novitete na koje se sada kladi uz funkcionalnosti Scana, među kojima je i Photomath, jest virtualna stvarnost, što bi trebao biti glavni mamac za nove korisnike i razlog za ostanak postojećih korisnika Snapchata.

