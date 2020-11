Snaga konzole i novi kontroler mijenjaju igru: Osjetili smo i vjetar i vodu

Možda sam samo nepopravljivi geek, ali trenutak u kojem sam saznala da ću biti među prvim novinarima na svijetu koji će imati priliku testirati novi PlayStation 5 za mene je bio jedan od vrhunaca ove potpuno nepredvidljive godine, u kojoj smo doživjeli i najbolje i najgore što nam je svemir mogao prirediti. Ujedno je to i najbolja godina za lansiranje nove konzole, i to upravo u trenutku kada se svijet iznova zaključava, a ljudi traže načine da ne polude čekajući prolazak drugog vala pandemije. Ne čudi zato da je PlayStation 5 planuo već u prednarudžbama, te je gotovo nemoguće uopće se predbilježiti za kupnju, a kamoli držati ga u rukama.

Nova konzola u Europu dolazi 19. studenoga, a mi smo je dobili još prošloga tjedna, uz do sada neviđene mjere zaštite i zabranu objavljivanja. Sada kada je embargo prestao vrijediti, a naše neprospavane noći dale su nam dovoljno materijala za sadržajnu kritiku, možemo reći da je PlayStation 5 zaista impresivan novi centar kućne zabave, već samim formatom koji je znatno veći od svojih prethodnika i drugih popularnih konzola, ali i novim osjećajem igranja koji nam pruža DualSense kontroler.

Upravo u njemu krije se najveća promjena u odnosu na četvrtu generaciju PlayStationa. U usporedbi s DualSenseom, njegov prethodnik djeluje poput prazne konzerve koju je netko napunio pikulama. Dok se naš stari, voljeni DualShock nemušto tresuckao i ponekad malo glasao, DualSense omogućava nam nevjerojatan raspon iskustava koja najviše dolaze do izražaja u igri Astro’s Playroom, koja se može promatrati i kao demo-poligon za testiranje raskošnog haptičkog odgovora novog kontrolera.

Ekskluzivno smo isprobali dvije nove igrice za PlayStation 5

Osjetili smo i vjetar i vodu

Prateći malenog robota u savladavanju prepreka, u rukama smo zaista osjetili topot njegovih nožica po različitim površinama, uočavajući čak i različit otpor ovisno o tome je li trčao po čvrstom tlu, pijesku ili vodi. Osim stiskanjem tipki, malca smo kontrolirali i naginjanjem kontrolera ulijevo ili udesno, osjetili smo i šibanje vjetra i napinjanje struna, a uz novi mikrofon i unaprijeđeni ugrađeni zvučnik, igra je postala iskustvo za sva osjetila.

Napredak je uočljiv i u vizualnom smislu. Iako tu više ne govorimo o tektonskim pomacima kakve su prije desetak godina donosile smjene generacija omiljenih konzola, sasvim je jasno da je Playstation 5 superioran komad tehnike u odnosu na PS4, ali i PS4 Pro.

Između ostaloga, PS5 može pokrenuti do 120 frameova po sekundi, a nove igre, poput Marvel’s Spider-Man: Miles Morales koju smo testirali, daju nam da biramo između 60 frameova po sekundi (takozvani performance mode) i 30 frameova po sekundi (fidelity mode), koji malo smanjuju glatku dinamiku igre, ali zato izgledaju ljepše zahvaljujući ray tracingu, metodi uvjerljivijeg prikaza odnosa svjetla i sjene kakvu smo do sada pronalazili samo na neusporedivo skupljim PC mašinama. Kao dodatni dokaz nenametljive snage, nova konzola mnogo je brža i nevjerojatno tiha, pogotovo u usporedbi s prethodnom generacijom Playstationa čija nam žestoko korištena osnovna konzola danas zvuči poput helikoptera. Usporednim učitavanjem otkrili smo da PlayStation 5 dvostruko brže pokreće stare igre u odnosu na osnovni model PS4, a nove igre poput Marvel’s Spider-Man Miles Moralesa (koja se može koristiti na oba uređaja) i do tri puta brže – dok je četvorci trebalo oko minutu i pol, PlayStation 5 podigao ga je u samo pola minute!

Sony Playstation unaprijedio je i osnovno sučelje svojeg sustava, u kojem su sada na nešto pregledniji način odijeljene zone za igre i multimedijske sadržaje, a novost je i opcija “activities”, koja nam omogućava da uskočimo direktno u određeni trenutak u igri, odnosno da je učitamo točno na određenom nivou ili misiji, umjesto da čekamo da se učita početni zaslon, a onda dodatno učitavamo željeni dio igre. Uočili smo i još neke sitnice koje se sada mogu postaviti kao “defaultne” za čitavu konzolu, poput okretanja osi Y, umjesto da ih individualno podešavamo unutar pojedinih igara – moguće je da te opće postavke neće raditi na svim starijim igrama, ali svakako su dobrodošao dodatak koji nam štedi vrijeme za namještanje i pomaže da što brže i bezbolnije uskočimo u igru.

Unaprijeđen je i izgled same Playstationove trgovine.

Ogromna novost u odnosu na stare generacije je i mogućnost pokretanja diskova iz prethodne generacije PlayStationa, što znači da napokon više nema kupovanja iste igre po dva ili čak tri puta kako bismo je mogli igrati i na novom uređaju, a još je ljepše što se nove igre poput Marvel’s Spider-Man: Miles Moralesa mogu igrati i na našem starom PS4, što znači da igrači koji nisu stigli ili mogli prednaručiti PlayStation 5 neće ostati uskraćeni za mogućnost uživanja u novim naslovima.

Svatko tko je volio posljednju inačicu Spider-Mana koja je proglašena i igrom godine uživat će i u Miles Moralesu, “onom drugom”, tamnoputom Spider-Manu kojeg je također ugrizao pauk i omogućio mu da zajedno s originalnim junakom kreće u adrenalinom nabijene misije, te bdije nad ulicama Milesova rodnog New Yorka. I ovdje ćemo osjetiti veliku razliku u iskustvu između novog i starog kontrolera, pogotovo paralelnim testiranjem, shvaćajući koliko je igranje nove “plejke” omnisenzoričko iskustvo koje vas transportira u nove svjetove dok se istodobno fokus zadržava na igri, a ne na tehnološkoj inovaciji koja joj služi.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL 11.11.2020., Zagreb - novinarka Milena Zajovic testira Playstation 5. Photo: Marin Tironi/Pixsell

U međuvremenu su nam na testiranje došle i nove igre poput Sack Boya, jednostavne i kreativne igre koju će obožavati mlađi klinci, a možemo zamisliti i roditelje kako ga igraju nakon napornog dana. Paralelno testiramo i Demon’s Souls, remake Playstationova RPG klasika, originalno predstavljenog još na PS3, te proglašenog jednom od najboljih igara sezone 2009/2010. U prvoj tranši novih igara ističe se i Godfall koji službeno izlazi danas, a radila ga je ekipa zaslužena za zarazni Destiny 2.

Isplati se loviti akcije

Među najavama za ovu koronsko-blagdansku sezonu svakako nas uzbuđuje i novi Assassins Creed: Valhalla, Call of Duty: Black Ops Cold War, Cyberpunk 2077 i niz drugih blockbusterskih naslova koji će nam pomoći da testiramo granice novog uređaja. Jer ovo što smo za sada vidjeli, slutimo, tek je početak druženja koje će nam pomoći da skrenemo misli s često sumorne stvarnosti i (otkrili smo ovih dana) uzgojimo impresivan set podočnjaka.

Ako se pitate isplati li ga se kupiti, moje je protupitanje: možete li si to priuštiti? Dok prve cijene konzole kao i uvijek lete u nebo, za očekivati je da bi se uskoro moglo pojaviti i sve više akcija koje bi vam tu avanturu trebale učiniti dostupnijom. A žurbe zapravo nema, jer PS5 je tu da traje.