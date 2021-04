SAP više nije tu samo da ponudi softver, tu smo i da savjetujemo tvrtke o transformaciji

Anita Lacmanović početkom godine preuzela je čelnu poziciju SAP Hrvatska, u prvom intervjuu govori nam o promjeni fokusa SAP-a, planovima i poslovnim ciljevima kompanije. Naša obnovljena strategija ima jasan fokus na ubrzavanje prijelaza klijenata na poslovanje u oblaku, kazuje Anita Lacmanović, s kojom smo razgovarali i o trendovima u tehnologiji.

Početkom godine postali ste nova direktorica SAP-a Hrvatska, no SAP vam nije toliko nepoznat s obzirom na to da ste u njemu proveli već tri godine. Kada je u pitanju SAP Hrvatska, vidite li prostor za poboljšanje?

Prije svega, bit ćemo bliži korisnicima i usredotočit ćemo se na dodavanje više vrijednosti njihovim poslovnim procesima. Bolje ćemo osluškivati njihove potrebe i pomagati im u pronalaženju najboljih načina u postizanju dugoročnih ciljeva. Promjena stava u našoj kompaniji počela je prije nekoliko godina: više nismo tu samo zato da bismo ponudili najbolji softver, tu smo kako bismo tvrtke savjetovali o transformaciji poslovnih procesa, o tome kako mogu postati agilnije i spremnije na sve što budućnost donosi. Zato smo nedavno, na jednom našem globalnom godišnjem skupu, predstavili posve novu ponudu. Nazvali smo je “Rastite sa SAP-om” (RISE with SAP). Riječ je o novoj strategiji, potpuno usredotočenoj na ubrzavanje prelaska korisnika na cloud. Ponuda je doista jedinstvena, a tvrtkama, bez obzira na to jesu li tek započele poslovanje kao startup ili su već dugovječne, razvijene kompanije – otvara put prema ostvarenju koncepta inteligentnog poduzeća (Intelligent Enterprise). SAP na sebe odgovorno preuzima sve – upravljanje svim uslugama i operacijama i tehničku podršku, za mjesečnu pretplatu. Riječ je o cjelovitom pristupu koji tvrtkama pomaže u istinskoj transformaciji poslovanja, a ne samo u tehničkoj migraciji u cloud. Uz promoviranje navedene ponude dodatno ću se fokusirati na razvoj našeg partnerskog ekosustava i još više osnažiti suradnju s tvrtkama kao što su King ICT, b4b, ATOS, S&T, mStart i ostale. Naši partneri imaju ključnu ulogu u ostvarenju RISE with SAP koncepta u Hrvatskoj.

SAP je prije bio poznat po suradnji s velikim tvrtkama, a sad ste se usmjerili prema manjima i srednje velikima – koji će vam tržišni segment biti u fokusu? Ili, da pitanje formuliram drukčije: koji su vaši proizvodi namijenjeni srednje velikim i malim tvrtkama?

Naša najbolja rješenja dobro funkcioniraju i u velikim i u malim tvrtkama. I male tvrtke preobražavamo u pametna poduzeća. Primjerice, naše rješenje SAP S/4HANA – paket poslovnih aplikacija digitalno je središte mnogih velikih kompanija. Omogućuje analizu podataka u trenutku u kojem se oni pojavljuju u poslovanju, kombinira međusobno povezane poslovne procese na način koji korisniku pruža jedinstveni uvid u sve što se u tvrtki događa, ima intuitivno korisničko sučelje – SAP Fiori. Rješenje SAP S/4HANA može biti digitalno središte i za male tvrtke. Tu je i SAP Business ByDesign, rješenje namijenjeno baš srednje velikim i malim tvrtkama, svima, s pet do najviše tisuću korisnika sustava. Koristi se kao usluga dostupna u cloudu (aplikacija kao usluga – SaaS) i na taj način korisnika oslobađa brige o infrastrukturi na kojoj će držati svoje aplikacije. To je sveobuhvatan paket integriranih aplikacija i obuhvaća gotovo sve poslovne funkcije – od financija i kontrolinga, nabave, skladišta, proizvodnje, kontrole kvalitete, upravljanja uslugama, prodaje, ljudskih resursa, upravljanja projektima pa sve do alata za snažnu analizu podataka i izvještavanje o svim navedenim područjima poslovanja. Krajem prošle godine naš partner, tvrtka b4b, postavio je lokaliziranu inačicu rješenja SAP Business ByDesign. Potpuno je usklađena s hrvatskim poslovnim propisima (porezna pravila, financijsko izvještavanje, računovodstvo, komunikacija s bankama, fiskalizacija, putni nalozi). To rješenje velika je prilika za tvrtke iz segmenta srednje velikih i malih, koje, uz pomoć naših partnera, mogu brzo postati dio svjetske digitalne ekonomije.

Vodeću ulogu u tvrtki SAP Hrvatska preuzeli ste usred koronakrize, koja ima i snažne ekonomske posljedice – kako ste se snašli? Kako je pandemija utjecala na poslovanje SAP-a u Hrvatskoj?

Informatički sektor bio je nešto manje pogođen negativnim učincima pandemije. Štoviše, digitalna transformacija postala je nužnost za svaku tvrtku koja je željela preživjeti pa su naša podrška i iskustvo koje imamo jako traženi diljem svijeta. Stalno smo bili uz svoje korisnike i nudili im razne inicijative kao odgovore na krizu. Primjerice, ponudili smo korisnicima besplatne, pretkonfigurirane online ankete unutar rješenja za upravljanje iskustvom korisnika, Qualtrics. Upitnici su bili opsežni i pokrivali su širok spektar tema i sektora. Recimo, državna uprava i zdravstvene ustanove putem tog sustava pružale su točne i pravodobne informacije o koronavirusu. Putem našeg rješenja Remote Work Pulse pružali smo i pružamo podršku svim tvrtkama koje su morale radnike poslati doma. Obrazovne ustanove pomogli smo u održavanju nastave na internetu. Usto, mnoge naše online tečajeve dali smo besplatno, svima onima koji su vrijeme u doba zaključavanja htjeli provesti u proširivanju svojih znanja. SAP je globalna korporacija, što znači da smo pomogli mnogim državama i zdravstvenim ustanovama diljem svijeta kako bi se bolje nosile s izazovima koje je pred sve nas postavila pandemija koronavirusa. Navest ću samo jedan primjer: pogledajte našu aplikaciju SAP Corona-Warn koja je revolucionirala praćenje kontakta. Ove godine cijepljenje je glavni izazov za društvo i tvrtke, počevši od nabave, distribucije i skladištenja cjepiva kako u samom farmaceutskom sektoru tako i u javnozdravstvenim sustavima mnogih zemalja. SAP je dobavljač softvera za četiri petine svih farmaceutskih tvrtki u svijetu. Imamo više desetljeća iskustva u upravljanju farmaceutskim poslovnim procesima i nabavnim lancima. Ponosni smo što možemo dati znanje i iskustvo na raspolaganje ljudima na prvoj liniji bojišnice u ratu s virusom te na taj način pomoći u što bržem cijepljenju što većeg broja ljudi. Kako bi se cjepivo što prije i što preciznije dostavilo na sva mjesta gdje je potrebno, SAP je napravio sustav Vaccine Collaboration Hub, koji je krajem 2020. godine uspješno predstavljen u njemačkoj saveznoj pokrajini Saskoj, gdje je proces cijepljenja započeo uz našu pomoć.

Koronakriza potakla je digitalnu transformaciju tvrtki – kako će SAP to iskoristiti?

Tako je. Neki kažu da je pandemija ubrzala procese digitalne transformacije za pet do osam godina. Što zapravo znači da su tradicionalno sjajni proizvodi koje imamo u svom portfelju izvrsno poslužili u ovoj krizi. Primjerice, SAP Ariba, vodeća platforma za nabavu u B2B segmentu, koju koristi više od četiri milijuna tvrtki diljem svijeta, može umanjiti probleme u lancima opskrbe. To je rješenje putem kojeg kupci mogu svoje zahtjeve postaviti u svakom trenutku, a dobavljači na to mogu odmah odgovoriti i ponuditi im svoje kapacitete, robe i usluge. SuccessFactors je naše cloud rješenje za upravljanje ljudskim resursima. Pomaže tvrtkama koje ga koriste u potrazi i odabiru najboljih budućih zaposlenika te u zadržavanju i motiviranju najdarovitijih. Imamo rješenja za praćenje troškova, optimizaciju dobiti, kontroling, back-office aktivnosti, itd. Rad s raznih lokacija, konferencije putem interneta, ured bez papira, digitalno potpisivanje ugovora – sve to zaživjelo je puno brže nego što smo se nadali. Imamo rješenja za sve to. Usto, posebna pozornost u posljednje vrijeme usmjerena je na automatizaciju marketinških i prodajnih procesa i upravljanje korisnicima. Cilj je što prije doći do novih korisnika i zadržati što više postojećih, učinkovito upravljati ciklusima prodaje, pratiti sve kanale komunikacije s kupcima putem jednog sučelja. Da sad ne nabrajam dalje, sve te funkcionalnosti imamo u svojim rješenjima, a bit će nužne kako u B2B tako i u B2C industrijama novoga svijeta.

Ima li SAP Hrvatska svoju strategiju upravljanja krizom? Što ako pandemija potraje dulje nego što smo očekivali?

Od početka pandemije sigurnost naših korisnika, partnera i zaposlenika na prvom je mjestu. Pomno se prilagođavamo svim njihovim željama i potrebama. Stalno pratimo kako razmišljaju i kako se osjećaju. Tijekom prošle godine, u situaciji pandemije, više smo se posvetili temama kao što su empatičko vodstvo, dobro stanje i zdravlje zaposlenika, kako bolje raditi od kuće i kako bolje uravnotežiti poslovne s privatnim obavezama. Zaposlenicima smo ponudili razne radionice u kojima su mogli naučiti kako se bolje nositi s teškim situacijama. Jedan od takvih sustava je Employee Assistance Program, koji se sastoji od besplatne psihološke pomoći kako za naše kolege tako i za članove njihovih obitelji. S druge strane, posao je išao bez zastoja, čak i u najtežim trenucima, a planiramo tako raditi i u razdoblju nakon pandemije. Uspjeh naših korisnika najvažnija je mjera i našeg uspjeha.

Što je u digitalnoj transformaciji, prema vašem mišljenju, najvažnije provesti, kako u vašoj tvrtki tako i kod vaših partnera?

Ukupno gledano, osnaživanje cloud platformi proces je koji se ne može zaustaviti ni obrnuti, a epidemija ga je samo ubrzala, posebno u nekim sektorima. Primjerice, srednje velike i male tvrtke shvatile su da moraju biti otvorenije i bliže svojim korisnicima, no cijena pristupa cloud platformi bitan je im čimbenik u donošenju konačne odluke. Na cloud prelazi i sve više velikih tvrtki iz javnog sektora, no i one pokazuju određeni stupanj neodlučnosti pa zasad ne koriste sve dostupne mogućnosti. Kad se sve usporedi sa stupnjem prihvaćanja cloud koncepta u Europi, u našoj zemlji još ima dosta stvari koje treba poboljšati, no najvažnije je da smo krenuli.

Što se tiče rada od kuće, tehnološke tvrtke brzo su se prilagodile. Mnogi tvrde da ćemo u budućnosti imati neki oblik hibridnog rada. Što vi mislite o tome?

Prije svega, moram reći da rad od kuće nije bio naš izbor, iako smo i prije pandemije po tom pitanju bili vrlo prilagodljivi. Tijekom zaključavanja i kasnije shvatili smo da se moramo više usredotočiti na potrebe ljudi i pustiti im da se samoorganiziraju. Kako smo mi IT kompanija, to je kod nas išlo lakše nego kod drugih. Slažem se da odlazak na posao više nikad neće izgledati kao prije i da nam slijedi neka kombinacija rada u tvrtki i rada od kuće – posebno ako ćemo tako bolje služiti svojim zaposlenicima i korisnicima, ali i interesima kompanije. Ured više neće biti samo radno mjesto, već mjesto na kojem ćemo se više ili manje često okupljati kako bismo lakše komunicirali i razmjenjivali ideje.

Za kraj, recite nam nešto o svom pogledu na tehnološke trendove – što će prevladati, jesmo li već u dobu umjetne inteligencije i kako se SAP nosi sa svime time?

Umjetna inteligencija, blockchain, obrada golemih količina podataka (Big Data) – to više nije budućnost. To su tehnologije koje već sada oblikuju naš život. Trebamo ih kako bismo živjeli u našim pametnim kućama, selima i gradovima, kako bismo imali bolje zdravstvene usluge, kako bismo bolje i brže donosili važne odluke, na temelju odmah dostupnih informacija, kako u privatnom tako i u poslovnom životu. Sve navedene tehnologije ugrađene su u novu generaciju SAP-ovih cloud rješenja, koje naši korisnici koriste kao alate u svojim inteligentnim poduzećima. Iako još ima ljudi koji digitalizaciju smatraju prijetnjom, nečim što će ljudima uzeti radna mjesta, mi u SAP-u čvrsto vjerujemo da će nam nove tehnologije stvoriti mnogo novih prilika. Nove tehnologije donijet će nam puno kreativnije poslove, poslove u koje ćemo unositi više dodatne vrijednosti, dok će dosadne, repetitivne radnje biti prepuštene automatima programiranima umjetnom inteligencijom. •

Anita Lacmanović rođena je u Šibeniku, a živjela je u Beču više od 30 godina, gdje je započela profesionalnu karijeru u tvrtki Hewlett Packard Austria. Nakon preseljenja u Hrvatsku dodatno se specijalizirala za online poslovanje te je provela 12 godina na različitim menadžerskim i direktorskim pozicijama u industriji e-trgovine. SAP-u Hrvatska pridružila se 2017. godine, a početkom ove godine preuzela je lidersku ulogu.