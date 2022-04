Samsung Ultra S22: Moćan, raskošan i učinkovit

My God, It's Full of Stars. Ovako je u scenariju legendarni pisac Arthur C. Clarke opisivao vrhunac Kubrickova kultnog filma "Odiseja u svemiru". Tog dojmljivog citata sjetio sam se upotrijebivši prvi put Samsungov flagship pametni telefon Galaxy Ultra S22 fotografirajući Festival svjetla u Zagrebu.

Ovaj "svemirski" mobitel osvojio me na prvu. Blistavi veliki i zavodljivo izglancani zaslon savršeno se uparivao s kamerom koja se odlično snalazila u zagrebačkoj noći obasjanoj igrom svjetlosti na gradskim znamenitostima.

Foto: Danijel Lijović

Samsung je očito pri transformaciji svojih flagship brendova uspio u svom naumu i relativno novu Ultra liniju uspio je dovesti ponovno u vrh najboljih Android mobitela, a može izazivati i moćnu zadnju ediciju iPhonea. Kao što je "Odiseja" imala mnogo zvijezda, i novi pametni telefon Ultra S22 nudi pravo bogatstvo impresivnih alata. Iako se u odnosu na lanjski model nije preko noći dogodila revolucija, Samsung je odigrao mudro igrajući na detalje i na sigurno pa se poput Applea vratio s optimiziranim i još dotjeranijim modelom koji je teško ne voljeti.

Foto: Danijel Lijović

Dovršena je i implementacija slavne Noteove S Pen olovke koja je sada postala prirodni sastojak Ultre s ultrakratkom latencijom (doslovce predviđa vaš potez). Kod S Pen olovke jako mi se svidjelo što se čuje i prateći zvuk pisanja dok povlačite potez koji posve asocira na klasično pisanje olovkom!

Ne znam kako to Korejcima uspijeva, ali čak i već poslovično fantastične zaslone učinili su još – boljima i svjetlijima (do 1750 nita). Kamere su također poboljšane. Proteklih godina mnogo je Android konkurenata izazvalo Samsungove kamere, ali Ultra S22 može se nositi sa svima njima. Vidi se iskorak u fotografiranju noću, a zum je suludo dobar. Doslovce postaje dalekozor! Smije li se toliko moći zumirati, a da vas ne legitimiraju?!

Foto: Danijel Lijović

Vidljive su i neke promjene u dizajnu koje nisu velike, ali rekao bih da je model ljepši. Prvo se primjećuje da na poleđini kućišta nema više onog golemog isturenog postolja koje je štitilo polje kamera.

Ovo je, po mojemu mišljenju, dobra odluka i vizualno bolje rješenje iako sada objektivi strše i ogoljeni su. To je pak donijelo novi problemčić – kamere su sada okružene prašinom u podnožju i nemoguće je to sasvim obrisati. Jedino rješenje jest što prije nabaviti zaštitni "case".

Bočni rubovi zaobljeni su, što daje veću eleganciju cijelom mobitelu, ali nisu svi fanovi takvih rubova jer to može i zasmetati pri tipkanju. Mobitel je golem. Jasno, što biste drugo i očekivali od nasljednika Notea, dimenzije su 163,3 x 77,9 x 8,9 milimetara. Prilično je i težak – čak 228 grama.

Kad u sve to uračunate i vrlo čvrsto staklo (Gorilla Glass Victus + i sprijeda i na poleđini) ovaj je mobitel glomazan i čvrst, a aluminijski okvir na uglovima relativno je oštar!

Zaslon je bio i ostao Samsungov zaštitni znak. Ovdje je 6,8-inčni dinamički AMOLED 2X s velikom rezolucijom (1440 x 3088 piksela) i osvježavanjem od 120 Hz. Svjetlinu ekrana (1750 nitova) Samsung je odveo u nove vrhunce i poručio konkurenciji da ima još mnogo posla.

Foto: Danijel Lijović

Nova generacija čipseta (4 nm) podiže ionako odlične performanse i pomaže obradi fotografija i očuvanju baterije velikog kapaciteta (5000 mAh). Baterija jest velika i dobra je, trebali biste bez punjenja proći kroz zahtjevan dan, ali očekivao sam bolje. Također, iako sada podržava brže punjene s više vata (45) i dalje je u ovom dijelu Samsung u velikom zaostatku za Android konkurencijom. Za pola sata napuni se oko 65 posto baterije. A punjač ćete morati kupiti zasebno jer nije uključen uz mobitel.

Kamere su na novom modelu bolje iako se Samsung koristi istim objektivima koje je imao na lanjskoj Ultri. Ali, dosta je poboljšana tehnologija koja podržava te kamere. Popravljena je i optička i digitalna stabilizacija, kao i obrađivanje fotografija.

Tako su osnažene sve kamere, a to se posebice vidi na zumu, kao i na noćnim snimanjima. Zumiranje je otišlo na novu razinu, doslovce!

Foto: Danijel Lijović Foto: Danijel Lijović

Povećanja od tri puta i deset puta već jako približe kadar, a pritom nude vrlo oštre fotografije. A sve dalje je čista igra i stvarno se čini kao da upotrebljavate neku špijunsku opremu. Maksimalno 100 x povećanje neće biti iskoristivo, ali i tu možete razaznati poneki detalj, a 30 x bit će vrlo iskoristivo.

Novo obrađivanje fotografija pomaže i nakon fotografiranja širokih kadrova pa je ovo definitivno odličan mobitel za putovanja i beskonačne turističke fotke.

Snimao sam po Zagrebu Festival svjetla i bez problema sam u kadar i iz blizine mogao ubaciti cijelu zgradu Hrvatskog narodnog kazališta ili Muzeja za umjetnost i obrt.

Foto: Danijel Lijović

Čak i selfie kamera pokriva dosta široki kut pa možete snimiti i široko društvo ili konačno uhvatiti cijelu zgradu iza sebe kada želite prijateljima pokazati gdje ste. Noćno fotkanje sada je postalo vrlo zabavno.

Čini se kao da Ultra S22 na tim fotografijama vraća vrijeme nekoliko sati unatrag i rasvjetljava vam noć. To daje zgodan efekt na fotografijama i otkriva mnogo više detalja.

Čak i snimanje videa noću ispada vrlo dobro i oštro. A to nije nebitno, imam dojam da je pri tome i zvuk sasvim ugodan. Općenito, dojma sam da su kamere ovaj put odlično dotjerane.

PLUSEVI:

vrhunski zaslon s mnogo svjetline

odlične kamere (pogotovo za snimanje noću)

odličan i moćan zum

lijepi dizajn

moćne performanse

još bolja S Pen olovka

MINUSI:

visoka cijena (od 10.499 kn)

baterija bi mogla biti još bolja

sporije punjenje baterije