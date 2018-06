Samsung predstavio novitete na hrvatskom tržištu

Nova linija Samsung QLED TV prijemnika, perilica za pranje rublja s QuickDrive tehnologijom, Flex hladnjak, POWERstick usisavač, pametni telefoni iz Galaxy A (A6 i A6+) i J serije (J6) te neizostavni i nadasve poznati pametni telefoni Galaxy S9, S9+, samo su neki od uređaja koji su danas okupljenima predstavljeni u Samsungovom izložbenom prostoru.

- Osluškivanje potreba i zahtjeva korisnika naša je nit vodilja prilikom dizajniranja, kao i proizvodnje uređaja. Nama u tvrtki Samsung korisnik je uvijek na prvom mjestu i zato se trudimo proizvesti inovativne uređaje koji će im pružiti nevjerojatno iskustvo korištenja. Vjerujem da su uređaji koje danas predstavljamo, dizajnirani tako da korisnicima svakodnevni život čine lakšim, jednostavnijim i produktivnijim - rekao je Pavle Zobundžija, direktor odjela telekomunikacija u regionalnom predstavništvu tvrtke Samsung Electronics.

Svjetsko prvenstvo je počelo, ispred nas je nešto manje od mjesec dana uživanja u „najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu“, a upravo Samsung QLED TV prijemnici pružaju fenomenalno iskustvo gledanja i uživanja u savršenoj slici. Zahvaljujući Quantum Dot tehnologiji, korisnik uživa u najbistrijoj slici uz milijardu nijansi boja. Uz 100 postotni volumen boje, QLED TV prijemnici omogućuju korisniku uživanje u savršenom prikazu detalja, u bilo kojim uvjetima osvjetljenja. Slika na QLED TV prijemnicima ima dublje i tamnije crne boje, a valja istaknuti kako je baš svaki pojedinačni detalj naglašen, spektar osvjetljenja je širi, a tu je i kontrast za oživljavanje svih nijansi slike. QLED TV prijemnici imaju One Invisible Connection kabel, kao i No-Look daljinski upravljač koji korisnicima omogućuje upravljanje sadržajem bez pritiskanja dugmeta, a uz SmartThings aplikaciju moguće ih je lako povezati s mnogim pametnim uređajima, od hladnjaka do mobilnog telefona.

Tu je i One Smart Remote daljinski upravljač koji korisnicima omogućuje upravljanje svim uređajima spojenima na TV prijemnik. Od ostalih TV prijemnika na tržištu razlikuje ih i mogućnost savršenog stapanja s ambijentom. Naime Ambient mode pruža mogućnost da ekran TV prijemnika projicira dizajn zida na koji je postavljen. Ako dodamo i zidni nosač No-Gap Wall mount, TV prijemnik savršeno prati sve potrebe korisnika i suptilno se uklapa u njihove domove.

Najnovija generacija Samsungovih perilica rublja s QuickDrive tehnologijom (WW70M644OPW/LE), skraćuje vrijeme pranja do 50 posto i potrošnju energije za 20 posto, u odnosu na ostale Samsungove perilice rublja. Zahvaljujući velikom glavnom bubnju i stražnjoj ploči, koja se okreće neovisno o bubnju, rublje se u perilici kreće gore, dolje te lijevo i desno, pri čemu nastaje snažniji i intenzivniji ciklus pranja. Inovativna AddWash vrata nude korisnicima opciju dodavanja odjeće u bilo kojem trenutku tijekom ciklusa pranja, kao i dodavanje deterdženta ili omekšivača. Samsung Q-rator je korisnikov osobni stručnjak za pranje rublja koji će preporučiti optimalan ciklus za svako pranje. Funkcija QuickDrive štedi vrijeme dinamičkim pokretanjem rublja, Eco Bubble tehnologija osigurava snažno pranje, dok značajka Bubble Soak pomaže pri uklanjanju najrazličitijih tvrdokornih mrlja.

Flex hladnjak (RS68N8671SL/EF) s Twin Cooling Plus tehnologijom, korisniku donosi efikasnije čuvanje i raspoređivanje namirnica. Ima dva hladnjaka i jedan zamrzivač. Pristup namirnicama je lak zbog zasebnog gornjeg i donjeg dijela hladnjaka. Uz to, gubitak hladnog zraka manji je za do 55 posto čime se štedi električna energija. Hladnjak ima i FlexZone, nezavisno reguliran odjeljak s četiri unaprijed namještene postavke idealne za čuvanje mesa, rashlađivanje pića, održavanje svježine voća i povrća, kao i čuvanje većih količina namirnica. Twin Cooling Plus tehnologija optimizira temperaturu i vlažnost u hladnjaku i zamrzivaču uz pomoć zasebnog hlađenja. Hladnjak ima elegantan, ali jednostavan i minimalistički dizajn ravnih vrata te savršeno odgovara različitim uređenjima životnih prostora.

POWERstick usisivač (VS60K6050KW/GE) Samsungov je štapni usisavač iznimne usisne snage, tri puta jače od standardnih modela s motorom snage 160W. EZClean tehnologija omogućava mu usisavanje sve prašine ili otpada, uključujući i duge vlasi kose. Posebno dizajniran stvoren je za lako rukovanje zbog čega korisnici manje napora ulažu u čišćenje i kretanje. Rotirajuća četka od 180 stupnjeva dizajnirana je tako da se okreće oko prepreka, a zbog velikih kotača usisavač se stabilnije kreće. POWERstick usisavač ima spužvasti filter koji skuplja još više prašine i lako se čisti. Zahvaljujući tankom i laganom dizajnu, te težini od svega 2.7 kilograma, ovaj usisavač je iznimno jednostavan za korištenje.

Samsungova dobro poznata Galaxy A serija ove je godine obogaćena s dva nova telefona. Novi Galaxy A6 i A6+ dolaze s naprednom kamerom, elegantnog su dizajna te oba imaju prepoznatljivi Samsungov beskrajni zaslon. Zahvaljujući snažnoj prednjoj i stražnjoj kameri, Galaxy A6 i A6+ savršeni su za fotografiranje kao i snimanje selfija. S prilagodljivim prednjim LED flashom selfiji korisnika Galaxy A6 i A6+ ispadaju izvrsno u svim trenucima tijekom dana, a zahvaljujući objektivima s malim otvorom blende na stražnjoj kameri, korisnici također mogu snimiti oštre i jasne fotografije pri slabom osvjetljenju, a da pri tome ne žrtvuju kvalitetu fotografije. Dvostruka kamera na Galaxy A6+ uz opciju Live Focus dodatno poboljšava kvalitetu fotografije omogućujući kontrolu dubinskog polja i bokeh efekta prije ili čak nakon fotografiranja. Uređaji imaju i zvučnike koje podržava Dolby Atmos optimizirani audio sastav, opciju prepoznavanja lica i skeniranja otisaka prstiju, kao i opciju „Always on Display“ koja omogućuje primanje informacija bez otključavanja telefona čime se štedi vreme i baterija.

Najnoviji Samsung Galaxy J6 definitivno je telefon s najviše stila iz J serije. Odlikuje ga impresivan 5.6- inčni Super AMOLED beskrajni zaslon, koji objedinjuje visoku kvalitetu slike i živopisne boje. Pokreće ga snažan osmerojezgreni procesor takta 1,6 GHz, čime omogućava izvršavanje naprednijih zadataka, kao što je prikazivanje videozapisa visoke razlučivosti, a za dodatnu fleksibilnost zadužena su tri gigabajta radne memorije, 32 gigabajta interne memorije kao i utor za microSD karticu. I J6 ima čitač otiska prsta te stražnju i prednju kameru od 13MP i 8MP, integrira snažan selfie fokus u stvarnom vremenu i prednju LED bljeskalicu, što znači da korisnici mogu snimiti jasne i elegantne selfije danju ili noću, bez obzira na osvjetljenje.

Druženje je bilo dobar povod za podsjetiti se na Galaxy S9/S9+ pametne telefone, kao i A8(2018). Glavni aduti S9/S9+ uređaja su najbolja kamera za snimanje pri slabom osvjetljenju s dvostrukim otvorom blende, Super Slow-mo video zapis i personalizirani AR Emoji emotikoni. Praktičan i elegantan, Samsung Galaxy A8(2018) “naslijedio” je neke od funkcija premium modela te ima veliki beskrajni zaslon, prvu dvostruku prednju kameru s Live Focusom i jednostavan je za uporabu.

Više informacija o predstavljenim proizvodima dostupno je na stranicama /www.samsung.com/hr/.